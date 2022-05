Éramos pocos y apareció Villagra

En Chubut puede que no haya mucha producción de actividades económicas, salvo las habituales y ya conocidas. Pero si hay algo en lo que la provincia es prolífica, es en la generación de “candidatos”, que como dice el viejo dicho, aparece hasta por debajo de las piedras. Esta vez fue el ex diputado provincial por el FDT, Exequiel Villagra, quien salió a plantear sus aspiraciones para llegar a gobernar la provincia. El ex subsecretario de Asociativismo, ex concejal también de Rawson, se lanzó a través de redes sociales y en alguna entrevista para blanquear sus intenciones, para lo que ya comenzó a tener reuniones y anunció su inquietud de recorrer la provincia.

Falta envido o truco

Claro que las especulaciones, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a dispararse de inmediato. Hay quienes se preguntan si la irrupción de Villagra, que en alguna época militó muy cerca del ex agro ministro nacional Norberto Yauhar, quiere salir a ¿discutir? en serio una postulación con Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, sin descartar a Adrián Maderna, o si en realidad se trata de una movida para sentarse a negociar un cargo o la inserción en alguna lista.

La llave para llegar al número 21

A propósito de listas a cerrar, en la Legislatura se hablaba de la dificultad de cerrar una ley que requiera mayoría especial, es decir con 21 votos, para temas de fondo como puede ser una reforma de tipo electoral… Algún diputado expresó a esta columna que, para llegar a ese número, si fuera necesario en un caso como el de la ley de lemas, por citar un ejemplo, el resultado será un achicamiento pronunciado en los cupos de listas de candidatos a diputados. ¿A qué se refería? A que la llave para abrir la puerta de la mayoría especial podría ser objeto de negociaciones en la que algún diputado, o diputada, podría exigir a cambio su continuidad en la banca para el año próximo… o algún otro cargo de importancia en la renovación de 2023. Después de todo, hay más de uno dispuesto a seguir sacrificándose en pos del bienestar del pueblo al que representan…

Entre diputados con poco estrés y las fórmulas que empiezan a ensayarse

Pidiendo pista en Trelew

La imagen de la que fue una de las ciudades más pujantes de la provincia, es decir Trelew, no deja de oscurecerse. Esta fue la sensación de algunos que recibieron al gobernador de Corrientes la semana pasada, Gustavo Váldes, quien al parecer atravesó un susto cuando el avión privado en que arribaba al aeropuerto trelewense, poco después de las seis y media de la tarde, debió adivinar la pista porque ya empezaba a anochecer… y el aeropuerto sigue sin las obras de balizamiento. El problema ya es conocido y por eso Trelew no tiene vuelos nocturnos, pero la llegada del referente del radicalismo nacional, que arriaba para participar de las reuniones de renovación de autoridades de la UCR provincial, el viernes de la semana pasada, volvió a echar sal a las heridas de una ciudad que necesita recuperar el espíritu que durante décadas fue uno de los ejes de desarrollo social y político para la provincia. Parece que el visitante ilustre trató de ser amable, pero algunos adivinaron la expresión en su cara, del tipo “¿Adónde me trajeron?”.

Othar no estaba enterado

“Me enteré del proyecto 3.5 por los medios”, dijo el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Othar Marcharashvilli, luego de que ADNSUR publicara con detalle en qué consiste la iniciativa que ha elaborado la Secretaría de Planeamiento Urbano del municipio. Curiosamente, el tema había sido planteado con anterioridad por la concejal Viviana Navarro, quien en aquella oportunidad reconoció que el tema había sido tratado en el ámbito del Concejo Deliberante, en reuniones mantenidas con YPF por el tema del abandono definitivo de pozos en esa área. Igualmente, la inquietud del presidente del ámbito legislativo, que reiteró su aspiración para ser candidato a intendente de la ciudad, no pareció apuntar a la polémica: dijo que él maneja un máster plan “diferente”, que incluye un polo tecnológico y una pileta olímpica, algo que está contenido en la propuesta que describieron desde Planeamiento, además de un total de 1.150 viviendas. La comunicación, al parecer, no fluye entre las dos cuadras que separan al municipio del recinto legislativo de la ciudad.

La vicepresidenta de la Convención radical se sorprendió por las críticas de la Red de Mujeres

La vicepresidenta segunda de la Convención Provincial de la UCR salió a responder el comunicado de la Red de Mujeres Radicales, luego de la renovación de autoridades radicales a nivel provincial, quienes habían cuestionado la falta de equidad en la distribución de cargos. “La verdad que es un posicionamiento extraño porque el comunicado no lleva ninguna firma, muchas somos las mujeres que integramos la red y no se hizo circular la información, por lo que estamos sorprendidas”, dijo María Rosa Evans, quien además indicó que la crítica no tenía fundamentos: “Los convencionales votaron la modificación de la carta orgánica, para que haya alternancia en los cargos, entre hombres y mujeres”, indicó, que será la adaptación a lo que ya resolvió el comité a nivel nacional.

“Las mujeres no quedamos relegadas, porque los convencionales que llegamos formamos parte de una lista elaborada por cada comité departamental, que ya incluye la participación de mujeres –añadió-. Las críticas son totalmente sin fundamentos, pero de todos modos está bueno que volvamos a comunicarnos. Quienes militamos desde hace muchos años en el partido sabemos de la importancia de la participación de la mujer, pero no para acompañar a un hombre que lo necesite, sino por capacitación para asumir los desafíos que hoy se plantean. No nos debe volver a ocurrir, como hasta hace poco, de que vengan a golpear a la puerta sólo porque hace falta acompañar a un hombre”.

El 5 de mayo se realizarán las elecciones para renovar autoridades en el SOEM, por lo que 1.100 empleados municipales estarán en condiciones de votar, con tres listas que pugnarán por la conducción. Se trata de la lista blanca, que encabeza Mabel Provoste y representa al oficialismo, ya que David González, el actual titular, irá como secretario adjunto. También participará la lista celeste y blanca, que propone a Omar Unquén y Raúl Montenegro. Y la lista violeta, que lleva como candidata a secretaria general a Fabiana Montenegro y Oscar Per.

Precisamente el candidato opositor, Per, reveló por dónde pasaría la inquietud en caso de que triunfe alguna de las listas opositoras, al centrarse sobre la última negociación paritaria acordada por el oficialismo actual: “No fue un buen acuerdo –señaló-. Conseguimos un 16 por ciento a marzo y un 12 a junio, entonces se vende como un 30 por ciento, pero la realidad es que la inflación del primer trimestre fue mayor, por lo que estamos muy atrás frente a la canasta de Comodoro Rivadavia. Sabemos que el gremio no tiene la culpa de la inflación, pero hay que reabrir la discusión”.

De igual modo, el candidato opositor no dejó de recordar que la elección debía haberse realizado en el año 2016, a raíz de una traba judicial “producida por la separación de la actual conducción, porque tanto la blanca como la celeste y blanca eran parte de la conducción actual”.

La Boleta Única… ¿Entrará en la grieta?

Esta semana, varios bloques de la Cámara de Diputados de la Nación buscarán que se convoque a la sesión especial para tratar el proyecto de reforma del sistema electoral, para crear la Boleta Única de Papel. La diputada Ana Clara Romero, de Juntos por el Cambio, expresó su expectativa de que participen también los legisladores del oficialismo, ya que se necesitará la aprobación de los dos tercios de los presentes para aprobar la iniciativa, al no tener dictamen previo y tratarse sobre tablas. La iniciativa fue impulsada en su momento por la Red de Acción Política, una ONG que reunió incluso el apoyo de referentes del legislativo. El cálculo que se hizo el año pasado, si se hubiera aplicado este sistema para las legislativas, era de 3.000 millones de pesos de ahorro, al evitar la impresión de boletas individuales por cada pre candidato y sector partidario, tanto en las PASO como en las generales. ¿Habrá una señal de la política, para realizar su propio ajuste de gastos, de cara a la sociedad que sufre los embates de una crisis económica agobiante?

La “calle Florida” de Trelew o el Centro Comercial a Cielo Abierto

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, podría llegar a cumplir antes de que finalice su mandato un viejo anhelo de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut: crear el postergado Centro Comercial a Cielo Abierto del que se va a empezar a hablar esta semana.

El proyecto elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvo un leve impulso en marzo del 2017 con el gobierno de Mauricio Macri, pero nunca llegaron a concretarlo.

El presidente de la Cicech, Rubén Villagra, y el intendente Adrián Maderna ya se habrían puesto de acuerdo en darle un nuevo impulso al proyecto de CAME, que tendría líneas de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

La semana pasada, la CAME firmó un acuerdo con el ministro de esa área, Matías Kulfas, para promocionar el desarrollo de Centros Comerciales Abiertos (CCA) en todo el país.

La cartera productiva otorgará fondos para solventar el gerenciamiento de los CCA; aportes no reembolsables para mejoras; y una tasa de financiamiento subsidiada para reforma edilicia y/o acceso a la conectividad y tecnología.

El proyecto en Trelew prevé ensanchar las veredas de la calle 25 de mayo desde la plaza Independencia hasta la peatonal Gazín, entre otros puntos que serán anunciados próximamente. El concepto general es hacer que en la zona del microcentro predominen los peatones antes que los automóviles.

Hay algunos comerciantes que ya están hablando de “la calle Florida” de Trelew. El proyecto vendría a darle una vuelta de rosca a la llamada “obra de embellecimiento” del centro que hizo la gestión de Gustavo Mac Karthy.

La discusión sobre el embellecimiento del centro de Trelew no es nueva y ya suma varios capítulos. El ex intendente Máximo Pérez Catán alguna vez mandó a caminar a los vecinos que se resistían a dejar el auto un poco más lejos del centro.

En ese momento, desde la Municipalidad defendían la idea de que el microcentro debía ser una zona peatonal y los autos debían circular en la periferia como ocurre en las grandes ciudades modernas. Hasta ahora esa idea nunca pudo materializarse.

¿Se viene una “Expo Siglo”?

En noviembre del 2021, previendo un escenario post pandemia, diversas entidades intermedias de Trelew empezaron a hacer circular la idea de organizar una “Expo Siglo” a finales de ese año.

La esperada reactivación económica de Trelew tiene que ser motorizada con acciones concretas, razonan desde algunas organizaciones civiles. La idea que ha ido tomando forma es hacer un gran evento en el predio ferial de la Cicech.

Al parecer la Cicech habría tomado la posta y ya está organizando una exposición de comerciantes para la primavera en el predio al que le hicieron reformas. La mega exposición contará con un ala destinada a los comercios y otro sector donde estarán los patios de comida.