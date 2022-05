El Poder entre Bambalinas: Linares tantea el 2023 para volver a Comodoro, se recalientan las PASO y los discursos entre "rancios" y payasos

¿Linares quiere volver en 2023?

Referentes políticos con llegada a ámbitos nacionales contaron a esta columna que el senador Carlos Linares estaría evaluando la posibilidad de volver a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia en 2023, a partir de algunas reuniones que mantuvo y en las que dejó entrever esa inquietud. Quienes lo conocen no se sorprenden al escuchar especulaciones en torno a que “no se halla” en el ámbito legislativo nacional, tratándose de un dirigente territorial y con recorrido en los barrios comodorenses, desde donde construyó su carrera política.

“Se siente como sapo de otro pozo”, contó alguien que lo conoce. También es cierto que tuvo que tragarse algún “sapo”, como cuando debió votar a favor del acuerdo con el FMI, presuntamente a cambio de una negociación con el gobierno nacional para lograr que la gerencia del Banco Nación en Trelew no se cerrara, aun cuando su principal referente política, Cristina Fernández, había pedido a los suyos que no acompañaran ese acuerdo.

Bien mirada, la apuesta no es de riesgo: si ganara una hipotética candidatura en la ciudad en la que siempre triunfó, volvería a sentarse en el despacho de Moreno 815. Y si no, nada que perder: banca en el Senado hasta el 2026.

De intendente a presidente sin escalas

A propósito de ex intendentes, al ex vecino comodorense Néstor Di Pierro no se le terminan los dolores de cabeza en su nueva función, como presidente del club Chacarita Jrs, que se encuentra casi en el fondo de la tabla del campeonato Nacional, la segunda división del fútbol argentino. Eso sí, el ‘Tano’ no pierde la esencia peronista: así lo reflejó cuando tuvo que despedir al entrenador, en marzo pasado, por los malos resultados que ya en ese momento se empezaban a acumular:

“Hubo que tomar una determinación que a veces es dolorosa, del otro lado hay gente que se queda sin laburo –dijo Di Pierro en declaraciones a un programa radial deportivo en aquellos días-. Los caprichos no sirven, cuando las cosas no salen hay que reestructurar. Es doloroso dejar sin trabajo a alguien, pero había que tomar una decisión, este es un campeonato duro, hemos conformado un plantel maravilloso no solo en lo deportivo, sino en lo humano. Tuvimos que rescindirle el contrato a Federico Arias y Lucas Castroman”. Y sí, en el fútbol, como en la vida, parece, los resultados mandan…

Est-ce que tu parles français? “Poquitito…”

Así le habrán preguntado al intendente Juan Pablo Luque en su recorrida por Francia, en busca de inversiones energéticas. “¿Habla usted francés?”, frase que ‘afrancesamos’ aquí con la inconmensurable ayuda del traductor de Google. Resulta que ése, el de traducción, fue el único gasto que debió aportar el erario público, según aclaró el secretario de Hacienda, Germán Issa Pfister, en una conferencia de prensa el viernes último, cuando se le consultó quién cubría los gastos del viaje.

“El viaje es totalmente solventado por el intendente, tanto el pasaje como la estadía. El único gasto que tuvo con fondos públicos fue el de traducción, porque el intendente no habla francés, aunque un poquito tal vez entiende porque su madre es descendencia francesa –dijo el funcionario-, pero no para sostener las reuniones en francés. Fueron 2.700 euros por la agenda de Burdeos y la de París”.

Seguramente la generación de Luque y de Issa Pfister no llegó a conocer a aquel personaje de principios de los 80, Mario Barakus, cuando se le escuchaba decir, doblaje al español mediante: “Poquitito…”.

Maderna, el “ningunea’o” que piensa en 2023

El intendente Adrián Maderna es otro de los que inscribe su nombre en la carrera para la gobernación 2023, con un contundente acto realizado el viernes último en el club Racing de Trelew. “Vamos a armar para 2023 –avisó-. Nosotros no hacemos política tres meses antes de las elecciones sino todo el año", dijo ante la multitud, con una nutrida concurrencia entre los que estuvieron, en primera fila, el senador comodorense Carlos Linares. Claro que no fue un lanzamiento oficial de candidatura, sobre lo que dijo que “no es tiempo todavía”, pero no dejó de remarcar que en la convocatoria hubo alrededor de 10.000 personas, en una demostración de fuerza que lo posiciona en la mesa de definiciones del PJ. “En algún momento pensamos en bajar los brazos, por el desgaste que padecemos, por la ninguneada continua”, dijo en un momento del acto, en el que se mostró emocionado por el acompañamiento.

El contundente mensaje de Arcioni hacia su gabinete

A partir de serie de versiones que circularon en los últimos días ,el gobernador Mariano Arcioni dio un mensaje claro a su gabinete para calmar inquietudes y dar tranquilidad, ya que les dijo que están todos respaldados en sus cargos.

El mandatario provincial pidió no dar importancia a lo que consideró una serie de “operativos mediáticos” para dañar la imagen de determinados funcionarios, sobre todo de aquellos que están más expuestos en negociaciones delicadas, en representación del Ejecutivo. En ese marco, dio su apoyo y les dijo que están todos confirmados y que no se distraigan con rumores con fines políticos.

La discusión por la BUP no es prioridad en Chubut

Las definiciones sobre el sistema electoral siguen formando parte de las charlas en Legislatura y la dirigencia política en general, teniendo en cuenta que en el Congreso de la Nación se ha instalado fuertemente el debate, impulsado por la oposición, sobre el sistema de Boleta Unica de Papel (BUP). En Chubut no hay intención de las mayorías para abordar un debate de creación de un código electoral provincial, que es una deuda de 65 años, mientras que se ha enfriado bastante la idea de la ‘ley de lemas’, aunque no se da por descartada. Sin embargo, legisladores consultados pro esta columna coinciden en que es una posibilidad muy lejana. Lo que sí aparece con más fuerza es una ley para eliminar las PASO provinciales, que es un debate más sencillo y no requiere una mayoría especial, de 21 votos, sino que se puede aprobar por simple mayoría.

Re-re para intendentes

También parece contar con buenas chances una ley que rehabilite la reelección de intendentes, aunque no en forma indefinida, como propuso el vicegobernador Ricardo Sastre, pero sí al menos un período más para aquellos que transitan un segundo mandato. Esa opción es vista con buenos ojos, incluso, por el radicalismo, como evidenció el intendente Sergio Ongarato la semana pasada.

Un cargo para negociar…

En las próximas semanas asumirá el nuevo fiscal Anticorrupción de Chubut, Diego Carmona, cuyo pliego ya había obtenido la aprobación correspondiente en la Legislatura. En ese organismo quedará por determinar quién cumplirá la función de fiscal Adjunto, ya que el actual, Mario Romeo, cumplió el período de 6 años y tomó licencia luego de presentar su informe de gestión, mientras que no tiene respaldo para ser nominado otra vez en el cargo. Se cree que el nombre para esa función surgirá de un acuerdo entre Ricardo Sastre, Juan Pablo Luque y Mariano Arcioni.

Hernando revolvió la basura en el Concejo

Una grave denuncia formuló la concejal Digna Hernando durante la última sesión del Concejo Deliberante en torno al servicio de recolección de residuos urbanos. “En lugar de un basural a cielo abierto, ahora tenemos dos”, planteó la edil opositora, quien señaló que el nuevo predio de disposición de basura no está cercado ni tiene vigilancia, como tampoco iluminación ni instalaciones adecuadas para el personal que desempeña tareas en el lugar.

“La superficie impactada es varias veces superior a la que debería ser y no se cumple con lo que el pliego de concesión está planteando”, apuntó.

Además del grave daño ambiental, detalló que el municipio pagaba en abril del año pasado 6,5 millones de pesos por el mantenimiento del predio, mientras que en diciembre había ascendido a 11,6 millones de pesos. “Estamos pagando algo por un servicio que no se cumple, lo que implica una malversación de los fondos públicos que aportan los contribuyentes”, denunció la edil. “Le estamos pagando a la concesionaria por un servicio que no está cumpliendo”, disparó.

El discurso “rancio” de Hernando según Reyes

Otro de los focos de discusión del Concejo Deliberante en la última sesión estuvo en torno a los aportes que la SCPL debe hacer sobre el sindicato de Luz y Fuerza, ya que Omar Latanzio pidió explicaciones de por qué además del 11 por ciento que descuento a los empleados, la cooperativa debe aportar un 12 por ciento adicional sobre los trabajadores. Fue en ese punto que se sumó Digna Hernando, al referir que “el aporte que se hace lamentablemente por ley debe hacerse aún sobre aquellos empleados que no quieren estar afiliados. Es una de las razones que en el país impiden la generación de empleo. Es razonable que los empleados sindicalizados aporten a su gremio, pero no es razonable que el empleador tenga que hacer un aporte adicional sobre estos y sobre quienes no quieren estar afiliados”.

Fue en ese punto que Reyes recogió el guante y respondió a Latanzio para afirmar que “esto es un logro de los trabajadores, porque es un convenio colectivo de trabajo”, al tiempo que refutó a Hernando por sus dichos: “Es retrógrado decir ‘lamentablemente por ley’, es lo más rancio que puede haber. Si quiere, puede candidatearse para diputada provincial en las próximas elecciones presente un proyecto de ley para derogarlo”.

Para qué invitarlos si no vienen…

En ese punto de la discusión, Viviana Navarro propuso que se invite al secretario general de Luz y Fuerza, Héctor González, para dar explicaciones sobre los aportes que se realizan al sindicato. No es seguro que ese tipo de iniciativas tenga éxito, recordando que también han invitado a Gustavo Aguilera y Nicolás Cittadini para dialogar sobre los problemas del agua en Comodoro Rivadavia, invitación que todavía no tuvo acuse de recibo.

“El que quiera entender, que entienda”

La discusión continuó. Hernando los acusó de no querer entender sus dichos: “Hay una diferencia muy grande entre los aportes que hacen los empleados a sus gremios, para defender sus intereses y los aportes que deben hacer los empleadores al sindicato. Todo eso conspira contra la generación de puestos de trabajo en un país con el nivel de desempleo y de pobreza que tiene el nuestro”.

“Lo dice la representante de la Sociedad Rural –disparó Reyes-, el sector que tiene el mayor nivel de empleo en negro”.

Reyes se la dejó picando en el área a Buffa…

Reyes tuvo otro momento de protagonismo en la sesión, cuando acusó directamente a los miembros del Ente de Control de Servicios Públicos por la audiencia virtual convocada para tratar las recomposiciones tarifarias el viernes último, a los que trató de “payasos que se escaparon del circo de la ruta 3 y Consituyentes”, en referencia a Axel Flagel y Alberto Hroncich.

La oposición fue rápida para aprovechar la pelota que quedó picando en el área: “esto les pasa por aprobar ordenanzas que envía el Ejecutivo sin leerlas y después quieren modificarlas a las 48 horas”, apuntó el radical Tomás Buffa, quien no dejó de remarcar que la crítica del edil oficialista era hacia los dos representantes del oficialismo dentro del Ente.

“Para qué te traje…?”, diría un relator de fútbol, poco gracioso pero con el mérito de haber instalado una frase útil cada vez que alguien, como dijo el mismo edil oficialista, “se come una curva”.