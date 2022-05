El Poder entre Bambalinas: entre diputados con poco estrés y las fórmulas que empiezan a ensayarse

Trabajás, te cansás ¿Qué ganás?

Los diputados provinciales lo toman con calma. Parece que aquello de no estresarse demasiado en el trabajo es cosa seria en la agenda legislativa. Es que los representantes del pueblo han tenido un abril muy descansado y por lo que se ve, mayo tampoco será muy intenso. La última sesión, antes de la semana que pasó, había sido el 31 de marzo y a lo largo de abril, con los feriados de Semana Santa (que en realidad les abarcó sólo el jueves 14, día no laborable pero no feriado para el resto de los mortales; no se entiende por qué no sesionaron el martes 12), tuvieron sólo dos reuniones en el recinto legislativo. Y cuando iban a volver a sesionar, a principios de mayo, decidieron posponer a raíz de la convocatoria del Parlamento Patagónico. Así, volverían a sesionar el 17 de mayo, por lo que la cuenta arroja un promedio de dos sesiones en 47 días. A juzgar por lo hecho en los últimos dos encuentros y la poca cantidad de temas a tratar, además de la escasez de oradores en la hora de preferencias, parece que los diputados no encuentran muchos problemas para tratar o debatir en la provincia en la que ellos viven… Quién pudiera.

Presupuesto judicial, sin apuro

Uno de los temas que sigue dilatando la Legislatura es el tratamiento del proyecto de presupuesto del Poder Judicial, donde evidentemente no hay apuro de los diputados, que ya dejaron entrever que no comparten los números. La iniciativa no cuenta con los votos para aprobar un aumento del 94 por ciento respecto del año anterior y el tema se empantanó todavía más con el discurso de Panizzi, acusándolos de entrometerse en el Poder Judicial. Con el nuevo presidente, Mario Vivas, se comenzó a gestionar una nueva reunión, que podría concretarse para mediados de mayo, donde se apunta a convocar a las nuevas autoridades del Superior Tribunal de Justicia para analizar y ver si puede haber algún tipo de ajuste en los gastos de ese poder del Estado.

1, 2… no te contesto

El palito vino desde Puerto Madryn en forma de simpática chicana, pero en Comodoro Rivadavia no recogieron el guante. ¿De qué se trata? En una rueda de prensa en Puerto Madryn, el vicegobernador Ricardo Sastre recibió consultas sobre el ámbito político y una cronista le preguntó, a propósito de su cercanía con Juan Pablo Luque, con quien habían comenzado la semana “trabajando juntos” en la urbe petrolera, si podía pensarse en una fórmula conjunta, en la que sólo restaría definir quién sería el 1 y el 2 de esa eventual propuesta electoral: “A mí me gusta Sastre-Luque, dijo el madrynense”, con una sonrisa y al tiempo que reiteraba la voluntad de un acuerdo que incluyera a ambos nombres en una misma propuesta.

En el gabinete del comodorense optaron por no amplificar el tema. “No vamos a salir a responder –dijeron-, sabemos que el que mide es Juan Pablo y lo que busca Ricardo es subirse al ring, pero no le vamos a dar ese gusto”.

Ecos de una sorda disputa, que aunque no la veamos, como el sol, siempre está.

Maderna sacó pecho con la postura antiminera y se tiene fe para 2023

El acto realizado por el intendente de Trelew, Adrián Maderna, el miércoles último en el salón San David, fue interpretado como un “casi” lanzamiento en una campaña a gobernador, aunque el propio jefe comunal se encargó de enfatizar que fue sólo “un encuentro con la militancia” después del tiempo de pandemia. Sin embargo, el encendido discurso del valletano se pareció bastante a un posicionamiento en el tablero provincial, con menciones a que “no estamos muertos” y dejando en claro que habrá participación en 2023. No pasó inadvertida una de las menciones, al redoblar la apuesta en un tema de alta sensibilidad en la provincia, que incluso todavía tiene cuestiones judiciales para resolver: “Gracias a Trelew no se aprobó la minería en Chubut”, ponderó. En primera fila estaban sentados quienes aspiran a sucederlo en el cargo, aunque no hubo menciones específicas a quién seguirá su proyecto en la ciudad valletana.

En declaraciones posteriores, Maderna también envió un mensaje a Luque y Sastre: “Es muy bueno que haya diálogo y yo también estuve en reuniones con ellos, pero no quiere decir nada”. Y cuando se le consultó por sus aspiraciones personales, respondió: “Yo voy de menor a mayor porque creo en un proyecto conjunto, donde podamos estar todos los actores en un proyecto superador. No siempre se puede ser el número”.

Ni adelantamiento ni ley de lemas

A propósito de la definición de internas partidarias, el gobernador Arcioni tuvo una definición puntual en los últimos días, al reiterar que no está pensando en adelantar las elecciones en Chubut, señalando que “hoy con los problemas que sufre la provincia y el país, no podemos pensar en elecciones, la gente merece hoy otro debate”. En relación a la eventual aplicación de la ley de lemas, dijo “que no tengo opinión formada y lo tendrán que trabajar los distintos referentes políticos. Por mi parte no pienso en enviar ningún proyecto vinculado con esta ley”.

¿Será así?

La deuda de las cooperativas con CAMMESA

Otro tema al que hizo referencia el mandatario provincial en los últimos días es a la deuda que tienen las cooperativas de Chubut con CAMMESA, que supera los 20.000 millones de pesos. “Nosotros podemos dar algún tipo de subsidios, tendrán que estar al día con el pago del corriente, ahí podremos tener algún tipo de acompañamiento”. En ese marco, anticipó también que habrá un reclamo de Provincia ante la Secretaría de la Nación, para lograr una recomposición de las regalías “hídricas” (sic), aunque en realidad se estaba refiriendo a las regalías hidroeléctricas que percibe Chubut, que se liquidan a un valor muy bajo. ¿Podrá haber, por esa vía, una compensación siquiera parcial con las deudas que se reclama desde CAMMESA a las cooperativas y por su intermedio, a todos los usuarios de Chubut?

Consejo de la Magistratura con dolor de cabeza

Parece que los dolores de cabeza para el Consejo de la Magistratura de Chubut no se terminan. Esta semana volverá a sesionar en Esquel, luego de conocerse que lo resuelto en la sesión de Comodoro Rivadavia podría ser anulado, en caso de que prospere el recurso presentado por la Fiscalía de Estado. Tal como informó ADNSUR, el cuestionamiento legal es por no haber permitido, en aquel encuentro, la participación de la vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, en reemplazo de quien era el presidente en ese momento, Alejandro Panizzi. En caso de que prospere ese recurso, que debe ser resuelto por un tribunal integrado por conjueces, se podría declarar nulo todo lo actuado, lo que incluye la designación de una jueces y resoluciones de sumarios en marcha.

Recusación al sumariante del fiscal Rivarola

Otro de los temas que deberá resolver esta semana el Consejo de la Magistratura es el planteo de recusación contra quien fue designado como sumariante en la acusación contra el fiscal Fernando Rivarola, que afronta dos acusaciones que podrían derivar en un juicio por destitución. Dicho planteo lo formuló la Red de Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT), que había impulsado la denuncia contra Rivarola por su accionar en el caso que involucró al médico forense del Superior Tribunal de Justicia, involucrado en un caso de pornografía infantil.

Lo que se cuestiona es la cercanía entre el sumariante designado para llevar adelante la acusación contra Rivarola, ya que ambos se conocen por haberse desempeñado juntos: “Una investigación independiente requiere que sea realizada necesariamente por alguien que no tenga vínculo alguno con el investigado, cuestión que claramente no se da en el presente caso, ambos son magistrados, ambos trabajaron la mayor parte de su carrera como magistrados en Esquel –sostiene el planteo firmado por Miriam Vázquez, delegada de la RATT en Chubut-. Me pregunto, ¿hay acaso alguien que tenga más relación que el Dr. (Jorge) Früchtenicht con el Dr. Rivarola en todo el Consejo? Cómo se lo designó? Fue por sorteo? Quién realizó el sorteo? ¿Ante qué testigos? ¿Lo realizó el secretario o prosecretario o personal que trabajó oportunamente para Rivarola en la ciudad de Rawson? No sé el nombre, pero sé que uno de los funcionarios o empleados permanentes de ese Consejo y su mujer trabajaron o trabajan hace pocos años con y para el Dr. Rivarola en Rawson”.