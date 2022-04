“El PJ siempre hizo frentes electorales y se alió con partidos afines -dijo González, en diálogo con Actualidad 2.0-. Reeditarlo estaría muy bueno: hay que mirar con mucho interés al otro partido que hoy gobierna en Chubut, porque hay muchos justicialistas que están en ese sector, que son muy interesantes y podrían conformar un buen frente electoral. Deberíamos mirarlo y prestar mucha atención”.

González reconoció que la referencia directa es al Chusoto, partido por el que fue electo el gobernador Mariano Arcioni, al tiempo que recordó que “el fundador de ese partido fue Mario Das Neves, quien gobernó Chubut en dos períodos, como representante del justicialismo”.

Hay que recordar que también el gobernador podría migrar hacia el Frente Renovador, el partido que a nivel nacional lidera su amigo Sergio Massa, por lo que en ese caso la alianza del PJ con sectores del gobierno provincial no haría más que replicar lo ocurrido a nivel nacional, al menos hasta ahora.

Arcioni: “A Trelew la acompañamos con obras de infraestructura para que decida de una vez por todas el rumbo que va a tomar”

Al recordarle que en las últimas elecciones el peronismo rechazó la posibilidad de alianzas con el gobierno provincial, respondió: “Es una necesidad juntar a todos los peronistas, no podemos restar ni dividir. No se puede pretender expulsar del partido a alguien que en un momento pensó distinto”.

Y en relación a la postura del actual presidente del PJ provincial, Carlos Linares, quien ha rechazado cualquier posibilidad de alianza con el gobernador Arcioni, González dijo que “se equivoca, porque las peleas personales o el pensamiento único no pueden impedir que los peronistas ganen la provincia y demostrar capacidad para gobernar. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo elecciones en Chubut, no así en Comodoro Rivadavia, donde ganó Pablo Luque y está demostrando una buena gestión”.

Damián Biss es el nuevo presidente de la UCR en Chubut y Tomas Buffa encabezará la convención

Críticas a la conducción del PJ

González, quien durante años se desempeñó como presidente del Congreso Provincial del PJ, ahondó sus diferencias con la conducción de Linares:

“El funcionamiento del partido hoy no existe, no se lo ve en funciones -disparó-. Siempre tuve una mirada crítica hacia la forma en que se constituyó y se puso en funcionamiento. En Comodoro tenemos al presidente y a la vice del Consejo Provincial y nunca se dio algo así: siempre se repartió en forma regional, para tener un equilibrio en todos los sectores, pero hoy no se da. Por eso son los resultados que venimos teniendo hace varias elecciones, que no podemos ganar la provincia”.

Sin embargo, consideró que la elección de 2023 es “es una hermosa posibilidad (para ganar). Luque es un buen candidato desde Comodoro y todo el PJ provincial lo debe acompañar, haciendo un buen frente, con equilibrio en el reparto de los cargos, como se hacía antes y poner a consideración nuestra propuesta”.

Entre diputados con poco estrés y las fórmulas que empiezan a ensayarse

En cuanto a las candidaturas locales, valoró la figura de Othar Marcharashvilli, “quien viene del mismo equipo que se armó desde el 'tano' (Néstor) Di Pierro y han ganado las elecciones en Comodoro. También están los candidatos que apoya Luque, pero lo importante es conformar una buena oferta electoral y elegir al mejor candidato, para competir con un partido que viene creciendo, como es el PRO”.