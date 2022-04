Entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se disputarán la próxima presidencia de la Nación. Si bien queda algo más de un año para la finalización del mandato de Alberto Fernández, ambos partidos están trabajando en sus candidaturas.

En el sector de Juntos, Patricia Bullrich tomó la posta y desde Estados Unidos, donde formó parte del Foro sobre ideologías políticas y democracia, levantó la voz y atacó al oficialismo. "Al peronismo le queda poco tiempo en el Gobierno. Han generado una Argentina que se a empobrecido a límites terribles", remarcó.

A su vez, la ex ministro de seguridad criticó que el peronismo generó un "sistema político endeble durante su gestión y que es urgente repensar en la política". También, indicó que "el sector peronista acaparó la izquierda y la derecha y están en una crisis".

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Por otro lado, no dudó en criticar al ex mandatario nacional, Mauricio Macri. "Nuestro país ya ha probado todos los sistemas pero dentro del populismo y el gobierno de Macri intentó cambiar esa dirección pero no terminó de cambiar esa matriz de poder", lo que señala una clara diferencia entre ambos dirigentes.

En cuanto a sus intenciones de postularse en 2023, señaló que le "gustaría ser presidente del país en un futuro", pero todo quedará sujeto a si Macri anuncia su candidatura o no, ya que tiene prioridad por haber sido presidente entre 2015-2019. Otros miembros de Juntos por el Cambio también le apuntan al mismo objetivo.