El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, reconoció que ser diputado provincial es una materia pendiente política que le interesa para su futuro inmediato, pero tampoco descartó presentarse nuevamente como candidato

“Se está hablando en la Legislatura ampliar 1 o 2 períodos de reelección de los intendentes. Como fui concejal, yo sé que en los cuerpos legislativos hay muchas conversaciones y las cosas -que parece que pueden salir- no salen y otras situaciones salen de golpe. No sé que va a ser de esto”, indicó en el programa ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.

Y reconoció que la posibilidad de presentarse - en caso de que se modifique la ley - "es una decisión que deben tomar otros. Si aparece esta posibilidad, lo veré a fin de este año o el año que viene", dijo.

Los intendentes y legisladores de la UCR analizaron en Trelew el escenario provincial

“Si se habilitara la ley, no descarto volver a presentarme. Hoy no me desvela ni lo estoy pensando"

No obstante, el intendente de Esquel aseguró que “hoy por hoy, mi preocupación es la gestión. Si hago las cosas bien, voy a seguir en política porque me gusta aportar soluciones por toda la experiencia que tengo como concejal, secretario de de Obras Públicas, en la docencia y ahora como Intendente. Esa experiencia la puedo aportar en la Legislatura o en algún otro lugar”, afirmó.

Por otro lado, Ongarato reconoció que “Weinger está desdibujado porque pidió licencia siendo presidente del Concejo Deliberante. Por su parte, Matías Tacetta es diputado nacional por Chubut y le cuesta adaptarse al Poder Legislativo porque estuvo mucho tiempo en el Poder Ejecutivo. Es una posibilidad cierta que sea el candidato y sea el próximo intendente de Esquel. Luego habrá que ver los acuerdos entre la UCR, el PRO y los otros partidos”, señaló.

Diputados trabajará en una serie de leyes que impulsan el desarrollo productivo

“El rol del diputado provincial es una posibilidad. Los 600 kms. de distancia entre la cordillera y la capital provincial dificultan todo. Rafael Williams y Carlos Mantegna hace un trabajo silencioso pero importante porque discuten el destino de los fondos provinciales, están presentes y plantean los recursos para la cordillera”, manifestó finalmente.