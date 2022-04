Este lunes, la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, admitió sus intenciones para las próximas elecciones del 2023 y que se podría presentar como una alternativa para llegar a la Casa Rosada.

"Me gustaría ser presidenta de Argentina", dijo la ex gobernadora bonaerense, quien de esta forma despejó todas las dudas y no dio lugar al misterio acerca de su futuro político.

A su vez, indicó que en 2023 el candidato ideal tiene que ser "aquel que pueda ganarle al Kirchnerismo". Entre los postulantes, además de ella, destacó que pueden ser Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Asimismo, mencionó como potencial candidato a un representante del radicalismo pero no brindó detalles.

Por otra parte, explicó y rechazó la potencial incorporación de Javier Milei a Juntos por el Cambio: "No tiene sentido la discusión porque él ha mencionado públicamente que no va a formar parte. La Argentina no resiste más improvisación", señaló en una entrevista a Radio Rivadavia.

“Milei representa el enojo que tiene buena parte de los argentinos con la dirigencia política, pero no es verdad que los políticos son todos iguales", culminó la diputada nacional.