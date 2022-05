"Vamos a empezar a armar el 2023", dijo Maderna en un acto con militantes

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, dijo que "vamos a empezar a armar el 2023", en un encuentro realizado este viernes con miles de militantes en un multitudinario acto realizado en el Club Racing de Trelew.

"Nosotros no hacemos política tres meses antes de las elecciones sino todo el año", manifestó.

Maderna se subió al escenario junto al senador y presidente del PJ, Carlos Linares.

Si bien el intendente de Trelew no se pronunció sobre ninguna candidatura específica del espacio de cara a las elecciones del año próximo, la militancia reclamó que haya un 2023 para ese espacio, tal como detalla Jornada.

Maderna destacó el hecho de "poder reunirse con la militancia luego de tanto tiempo en que la pandemia no lo permitió".

A su vez, convocó a amplios sectores sociales, sindicales, cooperativistas, deportivos y del trabajo en su discurso.

Estimó que los presentes eran "más de 10 mil personas" y agradeció "enormemente el apoyo" pero dijo que "no es tiempo de candidaturas. Simplemente es un acto de la militancia. Estuvimos casi dos años sin poder reunirnos", aclaró.

"El único acuerdo que hace su espacio político es con la gente, no es en una mesa de cuatro o cinco", agregó el intendente de Trelew y sumó: "Hay que tener paciencia y tranquilidad, me emociona ver a la gente hoy aquí. En algún momento pensamos en bajar los brazos, por el desgaste que padecemos, por la ninguneada contínua. A partir de ahí volvimos a reunirnos. Hicimos un acto de militantes hace algunos días y hoy tenemos más fuerzas que nunca. Es el relanzamiento de un proyecto político que es un ejemplo de estar con la gente. De seguir. Por todos los que somos y estamos hoy acá. Vamos a demostrarles que el peronismo está más unido que nunca. Este acto no es contra nadie, es para la militancia y para la gente", cerró.