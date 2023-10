Pelea de vecinos por la caja provincial y la eterna novela del transporte en Comodoro

PRIMER CAPITULO DE LA PELEA QUE VIENE: TRELEW VS MADRYN

Fue una semana intensa entre Trelew y Puerto Madryn, a juzgar por los cruces, muy picantes, en relación al tema de los aportes o subsidios de provincia hacia los municipios. Ricardo Sastre ‘tuiteó’ en réplica a declaraciones del sector de Gerardo Merino, el intendente electo de Trelew, que viene reclamando que a su ciudad reciba las mismas asistencias de Provincia que se otorgan a la ciudad portuaria, con una respuesta que no se hizo esperar:

Los dichos de Sastre fueron también bancados por Juan Pablo Luque, en una disputa que parece anticipar los primeros meses de gestión del próximo gobierno provincial, ya que el alineamiento político de Trelew con la nueva gestión provincial lleva a potenciar esos reclamos, identificados además por la disputa partidaria de uno y otro sector. En el mismo sentido se había expresado Claudia Monají, concejal electa de la ciudad cabecera del valle, en declaraciones al programa ‘Sin Hilo’, al plantear que la ciudad se siente discriminad afrente a las asistencias que recibe Madryn.

La escalada se completó con los dichos de Oscar Antonena, quien en el mismo espacio periodístico justificó las asistencias de Provincia a Madryn, al señalar que esta ciudad abre sus puertas para mostrar los números y verificar las asignaciones de gastos. Trelew, diferenció, “parece un barril sin fondo”.

La pelea, al parecer, es sólo el primer capítulo de la futura temporada, donde la sintonía fina entre Torres y Merino seguramente empezará a revertir las relaciones de fuerza y simpatías establecidas en la gestión saliente, profundizando, hacia dentro de la provincia, la discusión sobre el modo en que se distribuyen los recursos.

SI HUBIERA VAR, SE HABRÍAN PASADO DE LA RAYA

Si hubiera ‘VAR’ en las campañas electorales, el imaginario árbitro debería ir a observar los hechos ocurridos en la jornada del miércoles 27 de septiembre. Es que ese día, en teoría, empezaba a regir la veda para todo tipo de actos de gestión política orientados a la captación de votos, pero a los protagonistas, la fecha los tuvo sin cuidado.

Por la mañana, el gobernador celebró a través de la red social ‘X’ (ex Twitter, habrá que ir acostumbrándose) el ‘dólar petrolero’ puesto en vigencia por el ministro-candidato Sergio Massa. Similar postura tomó el candidato a diputado nacional, José Glinski, como también el intendente Luque, aprovechando que las redes sociales no ingresan en las regulaciones de campaña, para seguir valorando la medida.

Incluso esa misma mañana, el gobernador Arcioni anunció obras con el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, quien es candidato a ser elegido para seguir cumpliendo el cargo, que ocupa desde este año en reemplazo del fallecido intendente Alejandro Avendaño.

Si hubiera VAR, se constataría que varios de los candidatos se pasaron de la raya, por lo que habrá que ver si hay alguna presentación para cuestionar esos hechos.

LA INCOMODIDAD DEL CANDIDATO AVILA

Tal como señaló ADNSUR en su columna política del domingo pasado, Jorge ‘Loma’ Avila mantuvo una estrategia de campaña de perfil bajo, aunque en los últimos días hubo una serie de gacetillas y notas en la que pareció recoger aquel guante y mostrarse activo en la cancha electoral.

Aun así, no fueron días sencillos ya que Ávila quedó en una incomodidad innegable, a partir del anuncio de Sergio Massa y la sanción de la ley para liberar del impuesto a las ganancias a los salarios de los trabajadores, lo que ha sido una bandera histórica de reclamo del sindicato petrolero, uno de los principales beneficiarios de la medida, convertida en ley en la última semana.

El tema fue puesto de relieve por el senador Carlos Linares, quien al momento de anunciar el tratamiento y aprobación de la ley, recordó que el proyecto fue uno de los reclamos puntuales de Ávila y no tuvo dudas de que la votaría a favor si estuviera en el Congreso, mencionando en su fundamentación, al hablar en el Senado, el ejemplo del trabajo petrolero como beneficiario de la medida.

Sin embargo, el espacio político en el que hoy está enrolado el líder petrolero con su candidatura a diputado nacional votó en contra de la medida, en tanto el gobernador electo de Chubut y todavía senador por la provincia, Ignacio Torres, justificó la postura negativa en el desfinanciamiento que provocaría a las provincias: “Nosotros no estamos acá para representar a los trabajadores, sino a las provincias”, dijo el senador, que asumirá el gobierno el próximo 10 de diciembre.

ROMERO SE MOSTRÓ CON MACRI (CON FOTO ANA CLARA MACRI)

La diputada nacional Ana Clara Romero volvió a mostrarse con el ex presidente Mauricio Macri, lo que fue reflejado en su cuenta de Instagram. Por lo que comentó, el encuentro no fue sólo con el creador del PRO, sino con su esposa, Juliana Awada:

Gracias @mauriciomacri , siempre es un privilegio poder conversar con vos, convencidos que debemos trabajar #Juntos para que @patobullrich sea nuestra próxima Presidente. El Cambio se viene consolidando en Chubut, en todo el País, y es la única esperanza genuina para lograr salir adelante. Gracias @juliana.awada por la foto y tu calidez”.

¿SE OLVIDÓ DE DECIRLO, O DE INCLUIRLO?

Tras el anuncio del ministro Sergio Massa por el dólar petrolero, que en un principio tenía menciones sólo vinculadas a Vaca Muerta, fue necesario que el candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski, le preguntara directamente al funcionario nacional si la provincia de Chubut estaría incluida en el beneficio.

Para hacerlo, Glinski le remitió directamente al ministro candidato el vínculo del artículo publicado por ADNSUR, según reconoció en declaraciones posteriores, en el que se planteaba precisamente esa pregunta. De inmediato, Massa respondió en forma afirmativa y antes de irse a dormir, luego de una agotadora jornada, esa misma noche grabó un video en el que aclaraba que la medida también beneficiaría a Chubut. La duda que quedó es si se había olvidado de decirlo, o si se había olvidado de incluir a la provincia en la medida. ¿Y si le pedimos un puntito más de coparticipación, dirá también que sí, ahora que está ‘dulce’? Con probar, no se pierde nada.

EN TRELEW NO SE SALVA NADIE…

Al menos eso parece que sucede en materia de inseguridad, donde los amigos de lo ajeno no hacen ningún tipo de diferencias entre sus víctimas. Para los delincuentes, los habitantes de la ciudad son todos iguales a la hora de robarles. Y quien puede dar cuenta de tal situación es nada más y nada menos que el intendente electo Gerardo Merino, a quien le robaron la rueda de auxilio de su vehículo que estaba estacionado en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió el martes de la semana que pasó y fue el propio Merino quien le contó a los periodistas haber sido víctima, "como un vecino más", de un hecho de inseguridad.

"A mí ayer me robaron la rueda de auxilio de mi vehículo" reveló el futuro intendente de la ciudad al día siguiente de lo ocurrido. Pero pese al mal momento que pasó aprovechó para anunciar que la seguridad será uno de los temas más importantes que encarará apenas asuma el 10 de diciembre al frente de la Municipalidad de Trelew.

Merino dijo tener un plan, prometió la incorporación de más patrulleros y la vuelta del Comando Radioeléctrico, además de la idea que se retomen las cuadrículas en la ciudad.

Por eso será importante saber de qué hablarán esta semana en Trelew el futuro intendente y el actual fiscal Héctor Iturrioz, el elegido por el gobernador electo Ignacio Torres para ser el próximo ministro de Seguridad de Chubut.

La situación es grave y ambos lo saben. Sobre todo Merino, que ahora la padeció a plena luz del día y en pleno centro de la ciudad.

MADERNA, EL CAMPEÓN

No son horas fáciles para el intendente de Trelew, Adrián Maderna, en materia de gestión municipal y política. La Municipalidad necesita fondos para hacer frente al atraso en el pago de la prestación de servicios básicos como la recolección de residuos y el transporte público de pasajeros. Incluso son varios los reclamos de sectores internos del municipio, como son las áreas de Tránsito y Habilitaciones Comerciales.

Por eso y ante tanto estrés, muchos se alegraron cuando el fin de semana que pasó se enteraron de que el intendente se consagró campeón en un torneo de pádel que se disputó en el Club deportivo Efecto360 Padel Club, de Trelew.

Allí junto a su compañero de juego, Diego Ramos, se impuso en la Categoría 5ta. Caballeros, alzándose con el premio de 30.000 pesos correspondiente al primer puesto.

En total fueron 21 parejas las que jugaron la fecha 8 del circuito de clubes y para alegría del establecimiento deportivo, el actual intendente se consagró campeón. La premiación se concretó tras finalizar los partidos y quedó registrada en imágenes de la cuenta de Instagram efecto360_padelclub de ese espacio deportivo.

El deporte es salud. Y si además de competir se gana, mucho mejor.

LA NOVELA DEL TRANSPORTE EN COMODORO

Finalmente la prórroga del contrato del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia pudo acordarse por los próximos 20 meses, hasta el 31 de mayo de 2025. Parecía que la ciudad se quedaría sin transporte desde este lunes, o al menos con una disminución de frecuencias o un esquema de emergencia.

El sábado se realizó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para aprobar finalmente esa extensión del contrato. La expresión “sobre la hora”, o “los salvó la campana”, nunca estuvo mejor aplicada.

El secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, justificó la demora y la nueva extensión, que dejará sin efecto la licitación y el nuevo esquema de transporte, en la incertidumbre electoral y la espera a que se conozca el próximo gobierno, ya que entre las propuestas de campaña se viene planteando la posibilidad de que se eliminen definitivamente los subsidios que aporta Nación.

“LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR”

Durante la sesión del sábado, hubo concejales que cuestionaron la relación de la asesora legal de la empresa Luciana Ferreryra de las Casas, quien el 10 de diciembre asumirá como concejal electa por el bloque de Juntos por el Cambio. El tema fue planteado como una vulneración ética, por haber participado en representación de la empresa y su futura intervención como concejal al momento de tratar tarifas. Incluso, según los rumores que circularon, habría participado en la comisión que debió resolver la prórroga con el municipio, en representación de Patagonia Argentina.

El cuestionamiento fue de Omar Lattanzio y de Viviana Navarro, quienes a su turno criticaron la participación de la abogada, que resultó concejal electa por Juntos por el Cambio. “De un lado es la representante de la empresa y del otro es concejal electa –criticó Navarro-, a partir del 10 de diciembre se va a sentar en este recinto alguien que representa al PRO y el 60% de los juicios que tiene la empresa contra el municipio lo tiene el estudio Ferrerya de las Casas”.

Navarro leyó un artículo de la ley de Ética Pública, que plantea incompatibilidad para ejercer cargos públicos a quienes estén vinculados a concesiones de servicios públicos. “Mi pregunta es la siguiente: cuando tenga que aprobar tarifas, ¿se va a abstener? A mí me pasaron por rayador muchas veces por mi vínculo con la SCPL, donde soy una simple trabajadora y no represento a nadie. ¿Y esto, está bien?”, cuestionó.

La respuesta fue de Digna Hernando, quien insistió en que la responsabilidad de haber llegado al tiempo límite sin el contrato prorrogado fue “exclusivamente del Ejecutivo”, al tiempo que dijo “no importa quién sea la asesora legal de la empresa”, aludiendo a que el oficialismo buscó desviar la atención del problema. “Cuando la concejal electa se tenga que abstener, lo hará como corresponde”, aseguró Hernando, al insistir en que “la responsabilidad absoluta de estar a pocas horas de que la ciudad se quede sin servicio es del Ejecutivo, ya que recién el jueves se firmó el convenio, cuando en realidad debió hacerse la licitación antes del 30 de marzo de 2023”.

“UN RECORD GUINNES”

Quien también recogió el guante fue el concejal Tomás Buffa, al asegurar que el Ejecutivo sólo buscó mantener en las mismas condiciones el sistema actual de transporte, sin mejorar recorridos, frecuencias y unidades que son objeto de crítica de los usuarios.

“Es un récord Guinnes –ironizó el edil opositor-, no hay otro municipio en el país al que se le haya vencido dos veces el contrato de concesión de un servicio público, en el mismo año. Se contrataron consultoras, esto costó ‘platita’, pero va a seguir todo igual, se armó el pliego de licitación pero no va a cambiar nada, va a seguir el mismo servicio y no se le da respuesta a los usuarios”.

En ese punto, insistió en que el pliego para la nueva licitación no se aprobó “porque estaba mal hecho, porque por un lado decía que el municipio no va a garantizar rentabilidad pero por el otro se seguía garantizando la misma renta de la empresa. Y no sé cómo saben que no va a venir ninguna empresa interesada a ofrecer el servicio, salvo que las licitaciones estén armadas y ya se sepa de antemano”, cuestionó.