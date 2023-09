Después de varios días de silencio, el intendente de Trelew Adrián Maderna volvió a hablar de la delicada situación que atraviesa su gestión municipal y reconoció que ante tal panorama “es complejo llegar al 10 de diciembre” por lo que afirmó que “tener colaboración” del Gobierno de la Provincia “sería un gesto enorme”.

De paso aprovechó a responderle al gobernador Mariano Arcioni que la semana pasada habló de “acefalía” en la Municipalidad de Trelew y lo acusó de ser “la peor gestión de la historia” de la ciudad. Ante ello Maderna se limitó a decir que “son declaraciones del momento” y las calificó de “tinte emocional”.

Aunque fue más allá y a modo de reproche sorprendió al decir que el gobernador “hace 2 o 3 años me convocó para ser su ministro Coordinador de Gabinete” por lo que remató indicando que “si hubiera sido tan mala nuestra gestión no me hubiese llamado. No hubiésemos ido juntos en una lista” disparó.

Pero lo cierto es que Trelew necesita recursos de manera urgente para hacer frente sobre todo a la prestación normal de servicios públicos como la recolección de residuos y el transporte de pasajeros y por eso al comenzar esta semana el intendente Adrián Maderna reforzó el pedido de asistencia financiera ante la Provincia indicando que “hemos hecho las fundamentaciones que pedían”.

Y a modo de justificación sostuvo que, de llegar esos fondos, que en principio oscilan los 350 millones de pesos, los mismos no se destinarán para pagar sueldos, sino que insistió en que se usarán para cubrir costos de los servicios ante la creciente inflación. “Es necesario que se priorice a los vecinos de Trelew” apuntó.

“No fue tan mala nuestra administración, nunca pedimos asistencia financiera para pagar sueldos, no recibimos ni un solo aporte de parte de Provincia, y no lo digo como queja, si hubiéramos sido la peor administración de la historia hoy el Municipio no estaría funcionando” declaró al tener contacto con los medios de comunicación de la ciudad.

“Tenemos errores y los reconozco, pero se supo llevar adelante, y esto habla de buena administración” dijo Maderna, aunque en las últimas horas debió hacer frente a reclamos en la propia Municipalidad por parte de personal de las áreas de Tránsito y de Inspecciones Generales, ésta última de dónde dependen las habilitaciones comerciales y los controles a los comercios.

De todos modos, reconoció que los problemas surgidos en materia de servicios públicos “son responsabilidades nuestras. Yo no le echo la culpa al gobierno provincial” dijo. Y recordó que las diferencias con el gobernador comenzaron hace casi dos años atrás en obvia referencia al tratamiento de la Ley Minera. “Hay un antes y un después” expresó y remarcó que “quedó un enojo”.