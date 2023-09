Antonena: "Si Maderna necesita fondos para Trelew debe ir a ver al gobernador, mostrarle los números y decirle en qué los va a gastar"

En una nueva edición del programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite, en simultáneo por canal 12 y ADNSUR, el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena analizó la actualidad económica y financiera de la provincia, se refirió -en duros términos- sobre la situación de Trelew y evaluó el escenario que enfrentará la próxima administración.

Sostuvo que la única manera de destrabar un aporte económico de la provincia es a través de una gestión política que deberá encarar en persona el intendente Adrián Maderna con el gobernador Mariano Arcioni, a quien deberá explicar por qué necesita una ayuda a través de un subsidio y a qué será destinado.

“Trelew recibe el subsidio del transporte. El responsable de la Municipalidad de Trelew nunca ha ido al ver al gobernador a expresarle el gran problema que tiene la ciudad. El lunes a las 13 hs le envió una nota al ministro de Gobierno. Después de 8 años, ¿no tiene claro que tiene que hablar con el Gobernador?”, reprochó.

Respecto a la comparación con el ATP que todos los meses se envía a Puerto Madryn, dijo que "la diferencia con otras ciudades es que –por ejemplo- en Puerto Madyn las obras se ven y es una ciudad ordenada. Se observa a los empleados municipales trabajando, el crecimiento que tuvo y -además- el intendente Gustavo Sastre renovó su mandato”, distinguió.

“Siento vergüenza por cómo está la ciudad y de los representantes de los diputados locales que tenemos quienes se la pasaron cuatro años haciendo maldades. Me tuve que enfrentar a la diputada Lloyd Jones que decía que el Gobernador era un mentiroso y yo era lo que era. Soportamos todo y nunca nos victimizamos. El tiempo pasa y las cosas se acomodan. La vida se encarga”, recordó.

“¿Cómo van a pedir que los acompañemos con un ATP si cuando sacamos un fondo fiduciario de $14.000 millones; dicen ‘no vamos a acompañar porque ustedes son mentirosos’. Es una inconsistencia, También, les mostramos que la ampliación presupuestaria tenía una razón y no acompañaron. Que no se victimicen, que se hagan responsable de cómo han gestionado”, disparó.

“Los primeros que abandonan a Trelew son los funcionarios y los legisladores que fueron elegidos”, indicó. Y destacó que “A Trelew se le da como corresponde coparticipación, regalías, los Ingresos Brutos, patentes. Pero no sabemos cómo es la tarifaria ni los ingresos, de Madryn tenemos frecuentemente informes. No puedo opinar porque no he visto los números de Trelew”.

“Puntualmente, creo que no fueron objetivos. La última vez que la vi a la diputada Lloyd Jones fue cuando quiso tomar vista del expediente la empresa de recaudación porque también estaban en contra del proyecto para la mejora de los recursos”, repasó.

TRANSICIÓN

“La reunión con el futuro ministro Facundo Ball y los sucesores para el ministerio de Economía estuvo muy buena. Si bien hubo críticas a la actual gestión con el endeudamiento, ‘en la cancha se ven los pingos’. Estoy feliz de que ocurra esto, ya es hora de que cambiemos y que venga una renovación. La realidad es que estoy tan conforme con cómo se gestionó y -como no hay un detalle o reglamento de cómo debe ser una transición- es la buena sintonía del gobernador Arcioni con el gobernador electo la que me permitió convocar a todo el equipo de Economía”, destacó.

“Me tomé el atrevimiento de convocar a todo el equipo del ministerio de Economía que va a acompañar a Facundo Ball desde el 10 de diciembre para que hagan las consultas sobre el presupuesto, el área legal y todos los temas. Todos opinaban y fue muy productivo”, agregó.

CABALLERO AL BANCO DE CHUBUT

“Vamos a estar en comunicación con Paulino Caballero por la deuda. Lo conocí en el 2018 porque él dependía de Rogelio Frigerio que era el ministro del Interior en aquel entonces. Me reuní para gestionar las herramientas para poder afrontar este desafío. En el 2020, el gobernador Arcioni lo convocó para que sea asesor en el Banco del Chubut”, evocó.

“El futuro presidente del Banco del Chubut está muy metido en la realidad de la provincia. Conoce los números, hemos compartido porque él tiene mucha formación, Me dio una tranquilidad enorme que él estuviera porque conocen”, valoró.

“Este jueves, viajo para reunirme con Daniel Marx y Paulino Caballero para ver el tema de la deuda. Vamos a estar en comunicación antes, durante y después si necesitan. La idea es que se planteen varias leyes como la ‘ley de ministerios’ que impacta en el presupuesto”, anticipó.



“Tenemos el objetivo de tener listo el borrador del presupuesto después del 20 de octubre y lo vamos a consensuar. Hay poco margen de maniobra. Uno de los temas que sugiero a la futura administración es la masa salarial”, puntualizó.



“Para diciembre, la masa salarial va a superar los $30 mil millones sin el aguinaldo. Hay que mejorar los ingresos y ser cuidadosos con los gastos, definitivamente. Lamentablemente, no hay mucha comunicación entre los ministerios”, completó el ministro de Economía, Oscar Antonena.