En relación con la organización de las elecciones generales de 22 de octubre, en diálogo con ADNSUR, el secretario electoral de Chubut, Enrique Kaltenmeier precisó “hoy comienza el plazo concreto del cronograma por el artículo 64 del Código Electoral Nacional sobre la ‘prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio’. Esto se da 25 días anteriores a la elección general. Para los candidatos que ejercen alguna función pública, se les impone esta restricción en el marco de la campaña”.

“A partir de hoy, un ministro de la Nación que tiene una candidatura no podría desarrollar actos públicos que puedan tener alguna incidencia en la captación del voto del ciudadano”, aseguró.

PADRÓN

Respecto al padrón de Chubut para las elecciones de octubre, indicó que de 474.242 hubo una leve variación que subió la cantidad a 474.525.

“Estamos esperando la resolución de oficialización de los cargos nacionales de presidente-vicepresidente y los parlamentarios del Mercosur. El sábado, se hizo el acto de oficialización de boletas con las alianzas del Distrito que pasaron las elecciones Primarias y con las agrupaciones que se presentan en Corcovado y Río Mayo para las boletas de las categorías municipales. No sacamos la oficialización porque hay 2 cuerpos de la boleta que no están oficializados. Si no hay una validación ahí, no podemos tener un posicionamiento contradictorio”, explicó.

“También esperamos la Junta Electoral del distrito Capital Federal que oficializa las boletas de las categorías del distrito único: presidente, vicepresidente y Parlasur. La oficialización de las boletas de categorías municipales -que van en simultáneo- es competencia de la Junta Electoral del distrito Chubut. Esa audiencia se hizo el sábado 23. Si hubiéramos tenido la resolución de Buenos Aires –en ese momento- ya hubiéramos oficializado las boletas”, recordó.

“Se trabaja sobre la base de las elecciones primarias. Hubo algunos cambios puntuales de lugares de votación. Por ejemplo, se desafectó el Hotel Deportivo porque la escuela N° 167 volvió a su edificio de Rawson. La escuela N° 112 de Esquel volvería al edificio propio y se volvió a la escuela de Corcovado”, detalló.

“Ya se avanza acorde al DNI de cada persona en el cronograma de pagos para las autoridades de mesa que participaron en las elecciones Primarias”, valoró –finalmente- Enrique Kaltenmeier de la Justicia Electoral.