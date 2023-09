Después de un periodo cargado de momentos buenos y no tantos, la concejal del partido vecinal María Eugenia Spinassi, transita la cuenta regresiva antes de dejar su banca.

Su vínculo con la comunidad no tuvo inicios en la política sino en el ámbito educativo tras ejercer la enseñanza inicial en el jardín 407 de Rada Tilly. Luego de recorrer los pasillos de los primeros aprendizajes escolares, “accedí a formar parte de un grupo que allá por el año 1994 era convocado por un vecino de apellido Mendivil (en referencia a Miguel, ex intendente, cuyo partido gobernó la villa desde 1995 a 1999), quien nos invitó a las charlas y nos afiliamos al partido vecinal porque me gustaba sus propuestas”.

Hacia fines de 2018, conocida su afiliación partidaria, Spinassi recibe la propuesta para ocupar una banca en el Concejo Deliberante.“Para ser sincera, me parecía mucha responsabilidad y no me sentía preparada para ese puesto. La verdad estuve dos noches sin dormir”, contó.

Compromiso y formación para la gestión pública

El resultado electoral del año 19 puso en la gobernación a Mariano Arcioni, y en el municipio de Rada Tilly a Luis Juncos. En tanto el Partido Vecinal obtuvo dos bancas y una de ellas a nombre de Spinassi. “Los últimos dos meses de ese año me pedí una licencia en el jardín, sin goce de sueldo, porque quería estudiar cómo era el manejo del Concejo. Rada Tilly no tiene Carta Orgánica. Eran muchas cosas y me puse de lleno a estudiar y tenía el apoyo de Jorge (Echelini, su marido) que sabe bastante y cuando me quise acordar ya estábamos el 10 de diciembre en el Concejo”.

Tras la asunción, el primer día de trabajo fue el 11 de diciembre y el primer tema fue el agua sobrante que se vierte al mar. “Me acuerdo que en ese momento vino Luis Juncos a decirnos que estaba la ley de emergencia para acompañar ese proyecto, era un tema muy importante”.

Spinassi también recordó que en el Concejo hay una carpeta verde donde llegan los pedidos de los vecinos “y no me voy a olvidar nunca que la primera nota fue de un vecino que tenía un remis y por ordenanza vigente a partir de los 8 años tenías que cambiar el vehículo, esa persona no podía y pedía si se podía extender. Y ese fue mi primer proyecto de ordenanza, que ese artículo se extendiera a 10 años de antigüedad para remises. Y fue aprobado, y fue mi primer proyecto y de ahí no paré más”.

La gestión con impronta social

El trabajo por las discapacidades fue una brújula en la trayectoria de Spinassi. “Al ser docente en el nivel inicial, se ven diferentes discapacidades en los niños, entonces uno convive con eso como docente, convive con la familia y se está palpando la realidad. Es muy fácil hacer proyectos y otra cosa es vivirla todos los días, estar con los padres que no lo pasan bien. Y eso me llevó a trabajar por la discapacidad, a suprimir las barreras arquitectónicas, Rada Tilly es una ciudad muy linda y le faltan muchas cosas por hacer”.

Para la concejal, el aprendizaje legislativo fue doblemente desafiante, entrando a un escenario completamente desconocido para -en pocos meses- afianzar el ejercicio vecinal en pandemia.

“Desde el 19 de marzo (del 2020) que nos encerramos fueron 15 días hasta que pudimos acceder al Concejo, y en 15 días empezamos a trabajar con proyectos que tenían que ver con la necesidad de la gente. Mucha gente no podía salir de la casa, mucha gente no podía trabajar, gente que no tenía las herramientas para que sus hijos puedan acceder al zoom. Fue un giro de 180 grados en nuestras vidas. Como concejales debíamos ayudar a esa gente y yo especialmente me aboqué a lo que era educación. Hice un proyecto para que con los recursos del FAEM (Fondo Asistencial Educativo Municipal) los niños que no pudieran acceder a internet, aseguran su acceso, trabajando con los directivos de los establecimientos escolares públicos de Rada Tilly de los niveles de educación, inicial, primario y secundario a fin de establecer las prioridades de acceso a la financiación. También trabajé la eximición de impuestos municipales para los transportes escolares que sin trabajar debían pagar los mismos. Presente ese proyecto y lo acompañaron eximiendo el pago de patente durante 2020”.

“En 2021 cuando ya se pudo hacer reuniones comencé a trabajar en el tema discapacidad. Hice reuniones con madres con nenes en silla de ruedas, para consultarles que necesitaban, ellos saben mejor que nadie cuál es su realidad, y no me voy a olvidar nunca que una queja recurrente era que no podían acceder a la playa con silla de ruedas en la arena. Y empezamos con Bruno a trabajar el programa “Playas –Accesibles”. Luego vino el tema de proyectos por los niños con autismo.

Me aprobaron siete proyectos que hoy son ordenanzas (uno es la adhesión a la Ley Nacional de detección temprana del autismo, la adhesión al día mundial de concientización de la problemática del autismo que recae el 2 de abril, la colocación de Pictogramas en espacios públicos, la instrumentación de la hora silenciosa, la adhesión a la ley de reconocimiento de lengua de señas y cartelería con Lengua de Señas, la adhesión a la Ley Nacional del nuevo logo sobre discapacidad (cartelería inclusiva en espacios públicos de la ciudad con el nuevo logotipo elaborado por la ONU, y que ya incorporó la provincia (Ley I. 700).

En materia de discapacidad, otro proyecto de la edil que busca adhesión general es el de cupo laboral del 4% para personas con discapacidad, “proyecto que está en comisión de Legislación. “A nivel nacional y provincial se adhirió a la iniciativa, y yo quiero que se adhiera la municipalidad de Rada Tilly”.

El retorno a las bases y las “sorpresas políticas”

Al término de la gestión legislativa, María Eugenia Spinassi vuelve a la docencia, “a mi querido jardín 407. Y siempre quise trabajar en alguna cooperadora, como la del Hospital Regional. Y hablo del Hospital porque cuando falleció mi papá, estuvo internado en la UTI y al ver el estado del Hospital, vi que hay tantas cosas que son necesarias por hacer, que desde el pequeño lugar que uno ocupa se puede aportar mucho. Mi idea si la gente de la Cooperadora me lo permite, es empezar el trabajo con ellos”.

Consultada sobre la posibilidad de continuar en carrera política, la edil expresó que le con firmeza “que me sorprenda la vida, si me ofrecen algo me me encantaría trabajar en lo social, pero sin cuestión política”.

Spinassi deja su gestión tras haber presentado 70 proyecto de su autoría. Actualmente, 12 de esas iniciativas son ordenanzas vigentes.