Las alianzas que se tejen y destejen, los egos en la cresta de la ola y las mujeres de la próxima elección

El bloque del ‘Ni’

El bloque del Frente de Todos ha adoptado una postura que puede parecer incómoda, a simple vista. Es que tras expresar, una vez más como en otros temas, duras críticas al nuevo endeudamiento promovido por el gobierno provincial para cancelar haberes atrasados a jubilados, los integrantes del bloque opositor no quisieron votar y optaron por abstenerse. Así, se transforma en el bloque del ‘Ni’, ni a favor ni en contra. Si bien se expresó en contra de la toma del crédito con Nación, negándose a darle los votos al gobernador Arcioni, luego no quiso votar en contra, para no quedar expuestos como un sector que se opone a que los jubilados perciban lo que les corresponde.

Las críticas de la diputada Belén Baskov fueron muy fuertes, pero luego el bloque no votó en contra. Se distorsiona así el reglamento interno, que si bien contempla la posibilidad de abstenerse, los legisladores deben fundar esa postura y deben ser autorizados por el resto de la Cámara, algo que no se está cumpliendo en las últimas votaciones. Así, superada la primera impresión, la actitud adoptada se parece más a la comodidad.

Más allá de esa situación del PJ, el gobierno provincial terminó sorprendido por el resultado de la votación, ya que creía tener una mayoría muy ajustada, pero al final terminó contando 20 votos a favor: se sumaron las manos del bloque “Chubut Unido”, del madernismo, que venía votando en contra en otros temas, e incluso sumó a la legisladora Taiana Goic, que aún con fuertes críticas terminó acompañando la iniciativa para favorecer el pago a los jubilados. Así se hizo más evidente la postura del PJ, que opta por correrse de la votación… y del reglamento.

La interna mete la cola

En todo caso, el alineamiento que se dio en la Legislatura bien podría estar reflejando la división de aguas internas en el PJ, de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales. Es que el bloque del Frente de Todos tiene entre sus referentes principales a Carlos Linares, Juan Pablo Luque y Gustavo Mac Karthy. ‘Chubut Unidos’, por otro lado, responde como se dijo a Adrián Maderna, el intendente de Trelew que está cultivando una muy buena relación con Julián Leunda, a tal punto que Trelew se transformó el último jueves en cabecera de playa para el anuncio de obras que benefician a la zona sur de la provincia, como la ampliación de la avenida Almirante Brown, de Rada Tilly y también algunas otras vinculadas a Sarmiento.

Desde el PRO hasta el PO

La concejal Ana Clara Romero tuvo un fallido al intentar bajar las expectativas sobre su participación en las próximas elecciones legislativas, cuando se le consultó días atrás en torno a su candidatura para las legislativas nacionales:

“Hasta el 14 de julio hay plazos para convenir alianzas o para presentar los frentes electorales –comenzó a responder, para ser prudente sobre las próximas definiciones-, hoy estamos trabajando los que estamos en el PRO, en la UCR, con el Polo Obrero que se ha sumado también, con los libertarios y otra serie de partidos aun sin personería...”. Cuando se le advirtió que la alianza acordada es con el Polo Social, no el Obrero, sonrió: “no, perdón, dije Polo Obrero? No sé qué me pasó”, por lo que fue inevitable la chanza: ¿habrá sido un deseo inconsciente de unir a todas las clases sociales? Es cierto que Oscar Petersen es tan canoso como Jorge Altamira, pero las coincidencias terminan ahí, aunque con el referente del padre Farinello en Chubut nada parece imposible en política…



Más allá de la situación que fue tomada con humor, Romero reiteró su postura de que si bien las PASO son un instrumento válido para dirimir aspiraciones y pulsar candidaturas, todavía confía en que pueda avanzarse en un marco de consenso con todos los partícipes del arco cambiemita.

Cristóbal, ‘El Patriota’

Parece que en los círculos del PJ, donde se ha tornado frecuente su participación, el empresario Cristóbal López es apodado ‘El Patriota’ (¿le habrán encontrado algún parecido con Mel Gibson, por su protagónico en la película del mismo nombre?). Sea por alguna alusión cinematográfica o por chicanear sus aspiraciones a tener incidencia en la definición de candidaturas (su última aparición fue vinculada a su impulso a la figura de Florencia Papiani), lo cierto es que el empresario está decidido a jugar a fondo en la mesa de decisiones.

Algunos le escucharon decir que se cansó de poner plata durante décadas en la política, para acompañar a candidatos, pero esta vez quiere ser protagonista. Ese rol no es en una candidatura propia, que él mismo ha negado, sino para participar en la designación de los mejores candidatos del PJ, con el fin de evitar que gane Cambiemos. A tal punto es su meta, que se comenta que dejó de hacer diferencias entre Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre: cualquiera de los dos será un candidato que impida que, por ejemplo, en 2023 gane la gobernación un candidato de Cambiemos. Su cruzada contra la fuerza política macrista se origina, como es sabido, en las denuncias que tuvo en su contra durante el gobierno del ingeniero, que le valió el encarcelamiento el desguace de algunas de sus principales empresas.

¿Será para tanto?

A tal punto, se dice en ciertos círculos políticos, llegaría la obsesión de Cristóbal López en contra de los candidatos del macrismo, que también tendría alguna simpatía con la línea que en Juntos por el Cambio encabeza Mario Cimadevilla. El ex senador chubutense, se sabe, es otro cruzado contra el macrismo, luego de haber sido parte de la gestión de gobierno y tras renunciar, como titular de la Unidad AMIA, en medio de una denuncia que él impulsó contra Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno macrista. Según las lenguas filosas que se escuchan estos días, López “vería con agrado” que el inefable Mario se fortalezca en la interna radical, conocida su postura de que no debería mantenerse la alianza entre la UCR y el PRO chubutense.

Veteranos versus sub 30…

La interna entre Carlos Linares y Julián Leunda ha sido ratificada en la última semana, no sólo por los dardos lanzados por Jorge Ávila en contra del joven funcionario nacional, a favor de Carlos Linares, sino también porque el mismo Julián redobló la apuesta y dijo ante ADNSUR que está dispuesto a ir a las PASO contra el ex intendente comodorense. Por un lado, resulta evidente que el vice jefe de asesores de Alberto Fernández cuenta con apoyo presidencial para seguir adelante con su cruzada. Por el otro, para Linares también parece jugar un tema de orgullo personal: hay quienes le escucharon decir que si tuviera que bajarse contra algún otro aspirante, de los históricos del peronismo (como podría ser Yauhar, Sastre o Maderna), no tendría problema en pensarlo, dialogar y dar un paso al costado a favor de la unidad. Pero al veterano dirigente le duele ceder ante un perfil tan joven como el de Julián… ¿será sólo una cuestión de veteranos contra sub 30?

Perfiles femeninos 1: nombres novedosos que se suman a la política

Los perfiles femeninos avanzan y se consolidan en distintos espacios partidarios. Aunque suenan para acompañar a un hombre, es decir en segundo lugar, parecen novedosas las próximas irrupciones de dos mujeres comodorenses, de perfil profesional y social. Una de ellas es Paula Ramos, referente del Colegio de Ingenieros en Comodoro Rivadavia, cuyo nombre suena cada vez con mayor fuerza para integrar la fórmula al Senado junto a Ignacio Torres, por el PRO. Ramos tiene una reconocida participación en actividades sociales y comunitarias de la ciudad, con distintas iniciativas, al tiempo que impulsa una serie de proyectos que recientemente la llevaron a participar de un encuentro con Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de la Nación.

Por otro lado, aparece el novedoso nombre, para el ámbito de la política, de Karina Thomas, quien lleva más de 20 años como gerente de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Contadora de profesión, también egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia, el nombre de Thomas se menciona como posible compañera de fórmula de Federico Massoni, quien encabezaría la candidatura a senador por el espacio político que representa al gobernador.

Perfiles femeninos 2: con aspiraciones al primer lugar



Por otra parte, en el PJ ya hay nombres conocidos y lanzados, por sí o por terceros; tal el caso de la actual senadora Nancy González, que reclama no sólo el derecho a repetir su actual mandato de seis años, sino que también reclama el derecho a encabezar la lista. Paralelamente, el nombre de Florencia Papaiani continúa sonando en las estructuras partidarias, con versiones que la ubican en primer término para la lista de diputados nacionales.

A propósito de mujeres consolidadas, sorprendió en los últimos días el flyer que presenta a “Adriana Casanovas 2021”. La actual presidente del bloque de diputados provinciales por el justicialismo agradeció “el mimo”, según respondió en radio Del Mar cuando le consultaron por esa promoción pública, pero consignó que “a uno lo votan para el lugar en el que está, que (en mi caso) es el trabajo legislativo. Hay muchas compañeras merecedoras de ese lugar. Como mujer -añadió- me gustaría que una compañera encabece los dos términos de la lista (senadora y diputada nacional) pero hay muchas localidades que intervienen en esta unidad”.

La fórmula de JxC vetada por exceso de “comodorismo”

Una reunión de algunos de los principales referentes del radicalismo en Comodoro, la semana pasada, habría sido el marco en el que el actual diputado nacional propuso “una fórmula ganadora”, según trascendió: Menna senador y Ana Clara Romero diputada nacional. Esa propuesta, que apunta a aprovechar la buena imagen de la edil en la urbe petrolera y a recapitalizar el piso de votos que obtuvo Gustavo en su anterior intento por la gobernación provincial, chocaría contra un defecto insalvable: el fuerte desequilibrio regional a favor de la urbe petrolera, por lo que habría sido desestimada por otros integrantes de la mesa chica que se dio cita en el Concejo Deliberante de la ciudad.

EL PJ vuelve al ataque

Según está previsto, este lunes pasado el mediodía habría una nueva reunión de los referentes del justicialismo provincial. Según se supo, habrá intendentes de la provincia que ya suman sus voces a un debate que el PJ chubutense está lejos de cerrar.