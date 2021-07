Este sábado al mediodía se llevó adelante de manera virtual la Convención Provincial de la UCR. Más de cien convencionales fueron convocados para definir al Presidente y las autoridades provisorias del organismo. Según pudo saber ADNSUR, Miguel Ramos le ganó a Orlando Vera por 59 votos a 38.

Al momento de la votación para autorizar alianzas y frentes electorales con otros partidos, se hizo una moción para que se incorpore a Chubut Somos Todos, y es la que quedó plasmada en la votación.

Además, hubo otra moción para no firmar con el Frente de Todos, sin embargo, según pudo averiguar ADNSUR, ésta propuesta no quedó plasmada en la votación final, la cual concluyó con un quórum muy ajustado con 52 votos a favor de la alianza, 7 en contra y 38 convencionales que no votaron.

De esta manera, se lograron los votos para autorizar a Jaqueline Caminoa y al resto de las autoridades del Comité Provincial a avanzar en acuerdos con otros partidos.

Por otra parte, durante el encuentro, varios de los convencionales cuestionaron a dos diputados provinciales por no realizar un informe en relación a la votación en la que se abstuvieron respecto a la iniciativa popular contra la minería.

ASÍ QUEDARON LOS NUEVOS CARGOS

- Presidente Ramos Miguel

- Vicepresidenta 1: Cristina Cejas

- Vicepresidente 2: Diego Austin

- Secretaria: Ismaela López

- Secretario: Luis Ramirez

- Secretaria: María Vilán

JUNTA ELECTORAL

- Marcela Suárez

- Brian Wirz

- Fernando Barriach

Suplentes

- Hugo Venchullán

- Gabriela Liendo