El exintendente y precandidato a senador nacional, Carlos Linares, dijo este miércoles que están dispuestos a seguir dialogando con todos los sectores del PJ y bajó el tono a su pulseada con Julián Leunda, al reconocer que “ningún compañero es más que otro”. Si bien ratificó su aspiración a llegar al Senado, enfatizó que hasta el último minuto del 23 de julio hay tiempo para definir las listas.

“Yo trabajo y lo he expresado hace tiempo para la candidatura a senador –indicó, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro-, lo trabajo dentro de las estructuras partidarias, como corresponde, en el proyecto político que estuve toda mi vida y sigo haciéndolo diariamente, combinándolo con mi actividad privada. Me siento y hablo con todos los compañeros de la provincia, para el bien común del Partido Justicialista y eso lo hice toda mi vida”.

Ante la consulta de si se ve compitiendo en una interna con Julián Leunda por esa postulación, respondió:

“Pienso que están más apurados los medios que nosotros. El Justicialismo tiene amplitud, están hablando todos los sectores y es muy bueno que esto suceda, muy bueno el debate, hasta el día 24 de julio a las 23:59 hs tenemos tiempo de presentar listas o no. Estamos trabajando y no solamente pensando en las elecciones a mediano plazo, sino también a largo plazo y por el bien del Justicialismo. Yo diría que todavía falta mucha charla, vamos a seguir hablando, vamos a seguir debatiendo entre los compañeros y me parece en ese sentido que hoy nadie es más que nadie, somos todos compañeros justicialistas y a seguir apostando a eso”.

La disyuntiva petrolera entre Linares y Leúnda

Al planteársele la disyuntiva que se dio en el ámbito sindical petrolero, con Jorge Ávila apoyando explícitamente a Linares por sobre Leúnda y con José Lludgar inclinándose a favor del joven funcionario nacional comodorense, el ex intendente respondió:

“Uno acepta y se pone contento cuando hablan bien de uno y se pone contento cuando hablan bien de otro compañero. Nosotros estamos tratando de sumar, vuelvo a insistir, y tenemos diálogo tanto con José Llugdar como con “Loma” Ávila y con los demás sindicatos. Desde hace muchísimos años trabajamos juntos y hemos conseguido cosas muy buenas para la ciudad, como la famosa ley de hidrocarburos, que la conseguimos en la época con el “Tano” Di Pierro, que hoy le da beneficios importantes a la zona sur y sobre todas las cosas a Comodoro Rivadavia. Hemos conseguido la estabilización y producción en la actividad petrolera, hemos estado en luchas muy duras contra los 4 años del gobierno de Macri, así que nos unen muchos lazos de relaciones de amistad y de compañerismo. Después, a veces políticamente se puede estar de un lado o de otro, pero lo que nunca dejamos de tener es una muy buena relación entre todos y eso es lo que yo sostengo. Cada compañero puede pensar que uno es mejor y otros también y eso no quita ni saca. Me parece que es bueno hablarlo, debatirlo y seguramente yo estoy convencido que después de todo esto, vamos a llegar a buen puerto”.

“Los gremios no imponen un candidato propio”

Por otro lado, Linares bajó el tono a la exigencia de los sindicatos para llevar un nombre propio en cabeza de la lista de diputados nacionales, lo que fue plasmado en un comunicado oficial por parte de los gremios que se convocaron el sábado último:

“Estuve hablando con algunos sindicalistas y no es hoy un tema. Ellos van como siempre, nos hablamos, consultamos y charlamos entre todos los sectores, pero nadie impone una obligación ni nada de eso. La mayoría de los gremios pertenecen al partido Justicialista y van a estar siempre en la mesa de debate y seguramente que si tienen un nombre para aportar, será bien recibido no solamente por nosotros, sino por la comunidad”.

También restó trascendencia a la versión que atribuye a Cristóbal López un acompañamiento explícito a una posible candidatura de Florencia Papaiani para la diputación nacional:

“Es una gran compañera y está en la mesa de conducción del partido como están 5 mujeres, que son 5 guerreras que quieren al Justicialismo. El PJ tiene nombres de mujeres para poner y aportar, vuelvo a insistir, esto no quita ni saca, acá hay que tratar de llevar lo mejor que podamos de la provincia, luchar para que a la provincia le vaya bien, porque estamos pasando momentos muy duros y tenemos que acompañar al gobierno nacional en las políticas que necesitan para sacar al país a delante. Este es el objetivo del Justicialismo de la provincia del Chubut”.