RAWSON (ADNSUR) - En la última sesión del año, la Legislatura trató los presupuestos para cada uno de los poderes del Estado, que en total ascienden a 140.500 millones de pesos de manera general, pero que de manera individual tuvieron diferentes abordajes: mientras hubo apoyo unánime para los presupuestos del Poder Judicial y el Legislativo, se desagregó el presupuesto del Ejecutivo con una votación muy ajustada que logró apenas 14 votos, de la misma manera que la nueva Ley Tributaria.

Según lo sancionado por la Cámara, el Poder Legislativo contará con un presupuesto de $ 2.238 millones, mientras que el Poder Judicial utilizará $ 10.176 millones en 2021. En el caso del Poder Ejecutivo, en total gastará aproximadamente $ 129 mil millones, pero según explicó el diputado Juan Pais durante la sesión, fue una contradicción aprobar los otros presupuestos sin aprobar el general enviado por el gobierno con la nueva previsión de recaudación de i puestos, porque de haber sido rechazado, se debió haber reconducido el del año anterior, por lo que no hubiera habido fondos tampoco para los otros poderes.

El dato político es que el oficialismo, ante el rechazo a acompañar por parte de Leila Lloyd Jones, José Giménez y Rossana Artero, necesitó el voto del diputado ex PRO y actual bloque unipersonal “Integrando Chubut”, Sebastián López, quien permitió con su aporte que el presupuesto se aprobado, cuando hace cuatro meses atrás, fue el único legislador en votar en contra del proyecto del gobierno para habilitar la renegociación de la deuda en dólares.

Por otra parte, en la Hora de Preferencia volvieron a escucharse voces en torno al escándalo suscitado respecto a los audios y videos con sospechas de pago de coimas sobre el proyecto de zonificación minera, destacándose la intervención de la diputada justicialista Tatiana Goic, quien se referencia en el Sindicato de Camioneros y hasta aquí no había intervenido sobre el tema. Luego de participar del acto en las rutas 3 y 26 en la jornada de este lunes, la legisladora se sumó al reclamo de los gremios para que se dé un debate sobre la cuestión minera, y se solidarizó con el diputado Sebastián López ante su denuncia de extorsión, al señalar que “es peligroso estar extorsionando diputados”.

También habló del audio de Leila Lloyd Jones, que dijo “fue perjudicial para la política en sí”, y agregó que le preocupa que algunos sectores “hayan querido defenderla diciendo que sufrió violencia de género”, lo que consideró un “mal uso de los derechos que supimos ganar las mujeres”. Además señaló que “los diputados que le exigieron que de nombres tenían razón, porque efectivamente no pudo mostrar nada con pruebas”.

Lloyd Jones expresó a su turno que es necesario que se debata también la Iniciativa Popular en comisiones, y el diputados oficialista Carlos Gómez volvió a hacer una manifestación en representación de los gremios que se movilizaron el día anterior, en reclamo por la creación de mayor cantidad de puestos de trabajo a partir de la sanción del proyecto 128 del Ejecutivo. En tanto la diputada radical Andrea Aguilera cuestionó los dichos del gobernador en el acto, respecto a pedir “responsabilidad”, algo que dijo, justamente no se ha observado en la gestión de gobierno en los últimos años.

DEBATE POR PRESUPUESTO

Tres diputados dieron la visión de sus bloques al momento de votarse los dictámenes de la comisión de Hacienda sobre el Presupuesto 2021. Al fundamentar el rechazo, la justicialista Belén Baskovc dijo que “hace un año que los empleados estatales vienen padeciendo este pago escalonado. No hubo novedades sobre el aguinaldo de diciembre. No vemos el esfuerzo en el presupuesto que ingresó a la Cámara. Estos proyectos no ordenan la situación de crisis económica y social que Chubut padece hace más de un año. Vemos con preocupación que quienes gobiernan no transparenten los números reales de la economía de nuestra provincia. El Poder Ejecutivo anunció la salida del pago escalonado para noviembre y anunció el pago del aguinaldo completo para el 19 de diciembre”.

Señaló además que “esta situación adversa tiene que ver con haber otorgado esas Paritarias impagables en plena campaña electoral. Se han duplicado las masas salariales y los recursos provinciales no alcanzan. Este paquete de medidas no tiene una planificación económica clara ni da respuestas a cómo se va a hacer frente a la deuda que el Gobierno provincial tiene con los estatales ni tampoco refleja un plan consistente ni persistente en el tiempo”.

Para Baskovc, “ese atraso salarial asciende a más de 20.000 millones de pesos. Estamos próximos a ingresar al 2021 y el Gobierno aún debe ‘cláusulas gatillo’ del 2019. No existe una pauta para un aumento salarial para el 2021 lo que demuestra la incapacidad para planificar estratégicamente y sostener un Plan económico serio y responsable que de respuestas concretas a los trabajadores estatales. Por segundo año consecutivo, refleja que los estatales no van a recibir ningún tipo de aumento”.

Concluyó que “todo indica que en el 2021 se va continuar con el pago escalonado lo que va a afectar el funcionamiento pleno de los 3 Poderes del Estado. Este presupuesto no garantiza el retorno a las aulas para el ciclo lectivo, que los docentes dicten clases, que las escuelas estén en condiciones ni el funcionamiento pleno del sistema de Salud ni tampoco se incluye un Plan de obras significativo para desarrollar la mano de obra que ayuda a bajar los índices de desempleo. En definitiva, es un paquete económico que pretende esconder debajo de la alfombra un nivel de endeudamiento preocupante que tiene la provincia y que se incrementa mes a mes. El Bloque del PJ no va a acompañar porque no va a ser parte del engaño, de la improvisación ni del doble discurso del Poder Ejecutivo provincial”.

POSTURA RADICAL

Desde el bloque radical, el diputado Manuel Pagliaroni también fundamentó el rechazo al presupuesto, al sostener “nuevamente, el Estado pretende financiarse con una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes. La pandemia puso al sector comercial y empresarial en una difícil situación porque tuvieron pagos parciales de sueldos (porque estuvieron suspendidos) y –en algunos casos- hubo cierres de la pequeña y mediana empresa y esto repercute en toda la comunidad”.

Afirmó además que “no es la presión fiscal el camino para llegar a buen puerto en una economía provincial. Esta situación puede ocasionar el perjuicio y el cierre de mayores establecimientos comerciales e industriales”. Y en ese sentido, puntualizó que “hace meses, planteamos que se debía achicar la estructura de Gobierno con la cantidad de ministerios y Secretarías de Estado. No se hizo nada de esto. Esperábamos una Ley de Ministerios para ver una señal de reducir los gastos”.

Indicó por otra parte que “si bien va a haber un alivio en cuanto a la reestructuración de la deuda para los próximos 2 años, va a haber una carga muy grande para las próximas gestiones de Gobierno donde va a haber un perjuicio para las arcas provinciales por los vencimientos más importantes de estas deudas hasta el 2030”.

Continuó diciendo que “el gobierno provincial también tiene la responsabilidad de o haberse plantado ante el gobierno nacional y exigir algún tipo de ayuda especial como recibieron otras provincias. Chubut ha sido –prácticamente- abandonada por el gobierno nacional. Apenas llegaron 1000 millones de pesos a través de ATN. El resto fueron préstamos que –en pocos días- se deben reintegrar”.

Y en el cierre, sostuvo que “la solución venía por dar muestras claras de achicamiento en el gasto político a través de su gabinete. También por mostrar sus números claros al gobierno nacional. No se hizo nada de esto” agregando que “con la diputada Aguilera, presentamos un proyecto para que el gobierno nacional prevea la ayuda al gobierno de Chubut para que los chicos regresen a las clases en el 2021”.

DEFENSA OFICIALISTA

El argumento desde el oficialismo para aprobar el presupuesto lo dio Juan Pais, presidente de Chubut al Frente, quien señaló que “desde 1992 al 2019, hubo sólo 10 ejercicios con superávit fiscal y en 18 hubo déficits. Esta es la explicación del endeudamiento de la provincia que terminó con el endeudamiento que explotó en 2019 y 2020. Claramente, la dirigencia política debe hacer una autocrítica porque la responsabilidad no es sólo del partido de Gobierno. Hubo responsabilidad de todos los sectores políticos e incluso los Intendentes que habilitaron la discusión de los endeudamientos a cambio de participar de los resultados. Es decir, formaron parte de la deuda, pero no de la devolución”.

Reconoció que “el presupuesto 2021 no nos pone en el mejor de los escenarios. Pero tiene el perfil de ‘realizar una fotografía de la realidad’ y la manera en que se van a realizar los gastos en el marco del desarrollo administrativo de la provincia. En este sentido, proyecta un incremento de ingresos propios del 47.7% y de las regalías petroleras”.

Destacó luego que el Plan ‘Reconstrucción Argentina’ del gobierno nacional “seguramente implicará obras públicas para la provincia. Entendemos que el gobierno provincial no puede incorporar partidas que no están previstas en el presupuesto nacional. Seguramente –durante el año- se verá reflejado un aumento de los ingresos por coparticipación aún no previsto en ese presupuesto. Consideramos indispensable dotar al Poder Ejecutivo de la herramienta necesaria para llevar adelante la administración. La pandemia generó las caídas del PBI en la mayoría de los países del mundo”.

Y en la parte final, dirigiéndose a la oposición, dijo “entendemos como una contradicción que se apruebe –por unanimidad- el presupuesto del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El presupuesto del Poder Ejecutivo incorpora esas partidas y –necesariamente- se debe contar con esa proyección de ingresos”.

MAS TEMAS

Entre los puntos destacados de la sesión, se aprobaron dos propuestas del Poder Judicial vinculadas a la falta de presupuesto; por un lado, se suspende la entrada en vigencia de la Ley XV Nº 30, Ley de Juicio por Jurados, por el término de ciento ochenta (180) días, computados a partir del 1º de enero de 2021; y también se suspende la entrada en vigencia de la Ley XV Nº 27, Código de Convivencia Ciudadana y la aplicación de la Ley 1 Nº 683, que declara de interés provincial la protección a todas las especies de animales domésticos o domesticados , contra todo acto de maltrato o crueldad, por el término de ciento ochenta (180) días.

Otro de los temas sancionados fue el proyecto de la diputada Xenia Gabella, del Bloque Chubut al Frente, por el cual se prorroga hasta el día 30 de junio de 2021, la declaración de la emergencia del sector turístico en todo el territorio provincial.

Además de la aprobación de los presupuestos para los tres poderes, la Cámara sancionó a libro cerrado con apoyo de una ajustada mayoría, la Ley de Obligaciones Tributarias para el año 2021, y las disposiciones legales de Orden Tributario contenidas en el Código Fiscal, aprobado por Ley XXIV Nº 86 para el año 2021.