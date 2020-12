CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que si el proyecto de legalización del aborto "no alcanza los votos" necesarios en el Senado "las derrotadas seremos las mujeres, no el presidente" Alberto Fernández.

"No es que si los votos no alcanzan, el derrotado es el Presidente. Nuevamente, en todo caso, el costo y las derrotadas seremos aquellas que hace mucho tiempo venimos peleando por el acceso a este derecho", dijo la ministra esta mañana en declaraciones a la radio AM 750.

En ese marco, sostuvo que "la expectativa del Gobierno es que tengamos ley antes de terminar el año” y afirmó que "estamos trabajando para conseguir los consensos, sabiendo que el Senado es un ámbito más difícil".

De cara a la sesión del martes 29 de diciembre, la ministra reconoció que "todavía hay varios senadores y senadores indecisos, o que al menos no han manifestado públicamente la votación".

"Faltan 10 días para la votación. Es un montón de tiempo todavía. Vamos a estar con una justeza en los números hasta los días previos. Esperamos salir de esa justeza llegando al 29”, expresó la funcionaria.

En ese marco, la funcionaria dijo que el proyecto es "una demanda que viene de abajo hacia arriba, que fue tomada por el Presidente, pero no es un proyecto propio, sino que es de la calle y de las mujeres".

No obstante, remarcó que "de sancionarse la ley, el factor de que haya sido un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene un peso importante".

En tanto, al hablar de las presiones que reciben algunos legisladores, la ministra indicó que "la presión política de los poderes que están en la comunidad incide pero hay que pensar las consecuencias de los votos".

"Apelamos a que los senadores tengan la capacidad de sostener sus convicciones pese a eso”, concluyó Gómez Alcorta.