RAWSON (ADNSUR) - El diputado de la UCR, Manuel Pagliaroni habló con ADNSUR y brindó detalles sobre los motivos de la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara y además habló de la gravedad que implican los dichos de la diputada Leila Lloyd Jones. Asimismo, manifestó que también fueron a la justicia ante el Ministerio Público Fiscal para vindicarse tanto él como la diputada Andrea Aguilera.

“Ayer con la diputada Andrea Aguilera y las autoridades del radicalismo tomamos la decisión separar el bloque con el diputado López que es del PRO. A partir de ahora, nos constituimos como bloque de la UCR junto a la diputada Aguilera”, confirmó. Y explicó que hoy se notificará al vicegobernador Ricardo Sastre, como presidente de la Legislatura: “Es una decisión que va más allá del video del 2018, porque la Minería no estaba en discusión y López no era diputado pero la actitud generó mucho revuelo. Sabemos que se puso a disposición de la Justicia para las investigaciones. Este video sale a la luz en un contexto político y provocó mucho daño. La decisión del radicalismo no podía esperar más y se tomó esta determinación”, dijo respecto a las imágenes en que aparece el diputado Sebastián López donde se lo ve ofreciendo "rosca" y "contactos políticos" a cambio de protección mediática y apoyo en campañas

Pagliaroni indicó que en principio, sólo es una cuestión que atañe a la Legislatura del Chubut. “Los frentes electorales se constituyen y desaparecen al momento de la elección”, dijo. Y aclaró que en los próximos meses, habrá que discutir cómo se sigue: “Nuestra postura fue siempre querer obtener un ‘frente amplio’. Estamos pensando en que la UCR participe en un frente electoral con otras fuerzas políticas. Habrá que ver la actitud del PRO de ahora en adelante”, agregó.

Además, aclaró que no hablado con Ignacio Torres luego de que ellos llevaron adelante una denuncia contra López: “emitieron un comunicado respecto a la Minería y ayer tomaron una posición rígida respecto al diputado López del PRO. Ellos medirán las consecuencias de los hechos que se suscitaron en las últimas horas. Nos pareció acertado ‘poner un límite’ en lo que cada partido lleva adelante en la Legislatura”, señaló.

Por otro lado, el diputado habló sobre el audio de WhatsApp de su par Lloyd Jones, donde señala que legisladores recibieron 10 millones de pesos para votar a favor de la ley de zonificación minera en Chubut. “Es mucho más grave aunque sus declaraciones las haya dicho en un ámbito privado. Las afirmaciones son sumamente graves porque involucra a la mayoría o todos los diputados”, dijo. Y confirmó que ayer junto a la diputada Aguilera fueron la Justicia y presentaron su vindicación “porque entendimos que afectaba a todo el Poder Legislativo. Me sorprendí con el audio y creo que va a tener consecuencias porque ella ocupa la vicepresidencia 1° de la Cámara. Si estas cuestiones son verdaderas y hay algún elemento, la asistirá la razón”, indicó.

Asimismo, aclaró que en el caso que no sea así “es un hecho de gravedad por el que va a tener que dar explicaciones. Ahora tiene que responder a las requisitorias del Procurador Jorge Miquelarena. Sería muy importante que –rápidamente- ofrezca las aclaraciones del caso. La representación en la Legislatura se va a poner en discusión dependiendo de la actitud de la diputada en estos días. Habrá que ver si aporta pruebas de lo que dijo o se disculpa públicamente”, manifestó.