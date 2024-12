Aplausos para el perro Boby y la banda que no preguntó por el vino esta vez

CRISTINA LO HIZO DE NUEVO

Una vez más, la senadora chubutense Andrea Cristina logró quedar en el centro de la escena por su voto en la Cámara Alta. Esta vez, fue por votar en contra de la expulsión del senador Edgardo Kueider, quedando en una minúscula minoría que perdió frente a 60 votos que lograron avanzar con la expulsión.

Luego de quedar pegada al sector que públicamente intentó “salvar” a su colega entrerriano -que está detenido en Paraguay luego de haber sido encontrado con 200 mil dólares sin declarar- la senadora buscó salir a aclarar su postura.

A través de un comunicado, expresó que en realidad apoyaba otro método, que era la “suspensión para respetar el debido proceso”, en una postura que encontró dividido a su bloque del PRO, donde algunos votaron con la mayoría y solamente otros 3 lo hicieron con Cristina.

Torres y el caso Kueider: "Es una oportunidad para discutir el tema de los fueros"

El tema da para mucho más, pero viene a cuento para marcar que, en apenas un año, volvió a darle protagonismo a una joven de 33 años que llegó como segunda suplente en la lista de Juntos por el Cambio, en 2021.

Hay que recordar que, a comienzos de año, la senadora de Comodoro fue noticia porque impidió que se tratara sobre tablas una iniciativa del gobernador Ignacio Torres para coparticipar parte del Impuesto al Cheque a las provincias, algo que el mandatario definió como una confusión, pero ella en su exposición ante la Legislatura defendió porque consideraba que no era correcto.

Milei aseguró que en 2025, el cepo “se terminará para siempre”

Luego fue noticia por aparecer en primera fila aplaudiendo en un acto encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, impulsando un proyecto que no tuvo eco, y que buscaba un resarcimiento del Estado a las víctimas de los grupos guerrilleros en los 70.

Lo que no se puede decir de Andrea Cristina es que no tiene criterio propio: no suele dejarse llevar por la corrección política ni por la postura mayoritaria. Vota como le parece y muchas veces, hace ruido.

LAS PERLITAS DEL DISCURSO DE NACHO

El discurso de balance de primer año de gestión del gobernador Ignacio Torres dejó varias perlitas. Lo primero fue su estilo, una impronta bien diferente a la mostrada el día anterior por el presidente Javier Milei, quien dio un discurso en cadena nacional que fue grabado, leído y con una imagen muy pulida de cada integrante del gabinete, sentado y de traje.

Torres realizó el balance de su mandato: "En un año, Chubut pasó a ser un ejemplo de superación en todo el país"

En cambio, Torres -quien también puso detrás de él en las escalinatas de Educación a todos los miembros del gabinete- eligió un estilo mucho más descontracturado. Primero fue al aire libre, en plena vía pública; segundo, fue en vivo, no grabado; y tercero, no fue leído, sino improvisado sobre la marcha y plagado de anécdotas.

En su estilo totalmente informal, Nacho dejó varias cosas llamativas: sin dudas la más increíble y lo cúlmine de la informalidad, fue que al observar a un perro que merodeaba en el acto, se salió de su discurso y dijo “ahí llegó Bobby, viene a todos los actos, vamos a darle un aplauso”, luego de lo cual todos los asistentes le brindaron un homenaje durante 10 segundos.

La nueva cara del STJ en Chubut: visitas al interior, sala única, inteligencia artificial y papel cero

No debe haber antecedentes de un funcionario pidiendo un aplauso a un perro que deambulaba por la calle, en un acto en la vía pública.

El otro punto fue su alusión a “unos ladris que andaban dando vueltas” en referencia a un grupo de personas que al parecer ofrecían viajes a Italia a jóvenes que jugaban al fútbol para ir a probarse. Fue al destacar la gestión en el área de Deportes, e incluso se refirió a los representantes de Chubut en los Evita, que por los colores de la indumentaria “algunos decían que eran del equipo de Celusal”.

TODOS LOS MEJORES

Otra anécdota que quizás a muchos pasó desapercibida fue el mensaje a la Banda de Policía, de quienes dijo: “son la mejor banda de música de policía del país”, pero les pidió: “hoy, por favor, se portan bien”. Claro, nadie pudo dejar de pensar en el acto de Comodoro Rivadavia, durante la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando tocaron la versión de La Mona Giménez de “¿Quién se ha tomado todo el vino?”.

Guillermo Francos valoró los números de la gestión de Milei y sostuvo que uno "se pone contento"

A propósito de los mejores, ya en su momento Torres había definido a José Luis Punta como el “mejor ministro de Educación de la historia de la provincia”. En el acto del miércoles, retomó ese elogio, pero con otro destinatario. Mirando a Héctor Iturrioz, lo definió ahora como “el mejor ministro de Seguridad de la historia”.

Luego dijo que el desendeudamiento logrado por Chubut ante Nación fue “el más importante logrado en la historia de la provincia”. Lo que quedó claro es que el gobernador tiene una autoopinión muy elevada y a la hora de elogiar a su equipo no se queda corto.

Milei confirmó que la expulsión de Kueider del Senado es "inválida" y explotó de furia contra Villarruel

OTHAR Y NACHO, SOLOS EN LA TARDE

No será como aquella peli de José Sacristán, “Solos en la madrugada”, ni tampoco como el recordado slogan de los Redondos, “Solos y de noche”, en aquellos míticos recitales de Cemento, pero lo cierto es que al intendente Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres se los vio solos, en la tarde del viernes, en una reunión cara a cara, sin la presencia de otros colaboradores de ambos mandatarios.

Quienes tienen acceso a los círculos de poder contaron que la agenda incluyó la continuidad del traspaso de áreas de YPF a PECOM, en una jornada que estuvo marcada por los actos del Día del Petróleo, en la que abundaron los mensajes positivos y de necesaria revitalización, al menos en el lado sur de la cuenca San Jorge.

Con 68 votos, el Senado aprobó los proyectos para tratar la remoción y la suspensión de Kueider

Otro de los temas importantes se vinculó al tema obras, en especial el referido al muro de protección costera, que necesariamente debe afrontar la Provincia, para que el municipio pueda repavimentar el camino ARA San Juan. El proyecto, que incluye un breve trayecto de poco más de 1 kilómetro, podría sin embargo alivianar parte del penoso tránsito desde y hacia la zona norte en los horarios pico, dando una señal clara para descomprimir el humor social.

La lógica indica que “sería imprudente hacer pavimento para que se lo lleve el mar”, pero lo que algunos le reclaman al intendente, especialmente desde el bloque de concejales oficialistas, es que realice esas gestiones con mayor contundencia ante el gobierno provincial. Además, algunos advierten que es posible segmentar la obra, es decir, hacer el muro por tramos, empezando por lo que compete a los 1.500 metros que deberían proteger al camino, para no chocar con limitaciones presupuestarias.

Victoria Villarruel convocó a sesión para tratar el caso Kueider: "Merece un castigo ejemplar"

“El reclamo y la gestión ante el gobierno provincial es permanente”, dijeron desde el entorno del intendente, a la espera de que la respuesta desde Rawson en algún momento certifique el éxito de esos planteos.

RECLAMO A VIALIDAD NACIONAL POR LA RUTA 3

En materia de obras, en el municipio evalúan la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante Vialidad Nacional, en reclamo por la falta de tareas de mantenimiento de la ruta 3 en su paso por el ejido urbano de Comodoro Rivadavia. El tema está en análisis, según reconoció días atrás el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, quien advirtió, sin embargo, que buscan agotarse todas las instancias previas a la incursión en el plano judicial.

Desde el municipio buscan garantizar la vigencia de un convenio por el que las intervenciones podrían hacerse desde el plano local, pero con la garantía de que se obtendrá luego la compensación económica por los costos que eroguen esos trabajos.

Torres presentó la ventanilla única en el Estado: “Vamos a devolver tiempo a los chubutenses”

Con los proyectos de circunvalación cada vez más lejos de poder concretarse, más allá del anuncio del gobierno provincial de buscar financiamiento internacional para pavimentar la ruta 37, el mantenimiento de la ruta 3 se transforma en otro problema de vital importancia para no empeorar aún más el tránsito de la ciudad.

LA AGENDA 2025, ENTRE EL INTENDENTE Y SU VICE

Otro de los encuentros que mantuvo el intendente Macharashvili en los últimos días fue con su viceintendente, Maximiliano Sampaoli, para acordar los ejes de prioridades de cara al año próximo. Luego de los ruidos surgidos en la comunicación entre ambos, las miradas se enfocaron en los temas que todavía están pendientes en lo que queda de 2024 y lo que viene en 2025.

Por un lado, las próximas dos semanas definirán dos temas prioritarios para la gestión, como el presupuesto y la Ordenanza Tributaria Anual. Ambos serán tratados en audiencia pública el próximo viernes 20 de diciembre, para ser abordados en segunda lectura en la sesión prevista para el jueves 26.

Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández: "Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

Por otra parte, de cara al año próximo, aparecen en agenda temas trascendentales, como la concesión del servicio de transporte público, que deberá licitarse en el primer trimestre del año, ya que el contrato vence a fines de mayo, como también el vinculado al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

Ambos insumen, además, grandes esfuerzos presupuestarios, ya que los más de 46.000 millones de pesos que demandan en subsidios (18.500 para transportes y 27.600 para residuos) representan el 21% de los 221.100 millones que prevé gastar en total el municipio durante el año próximo.

Patricia Bullrich lanzó duras críticas a Macri y afirmó: "Ahora no me para nadie"

Otro de los ejes a priorizar, según testigos circunstanciales de aquella reunión, son los vinculados a servicios públicos, tierras y presencia territorial, en una estrategia que buscará mostrar más cohesión entre ambos.

COMODORO Y RADA TILLY, UNIDOS POR “PERÓN”

Los intendentes de Comodoro y Rada Tilly estarían trabajando en una agenda común, que incluye temas como las mejoras en la ruta 3 y el postergado estudio/solución para el camino ‘Juan Domingo Perón’. Según trascendió, en los próximos días se verá juntos a Othar Macharashvili y Mariel Peralta para acordar puntos en común, con un programa de trabajo que incluirá temas que involucran a ambas comunidades, empezando por el tránsito, entre los más visibles.

El camino Perón quedó abandonado, a la espera de un estudio geológico que debería determinar cuál es la solución definitiva para el paso por el tramo crítico, ubicado en el cerro Punta Piedras, pero dos licitaciones no lograron captar el interés para ejecutar ese trabajo. Posteriormente, Vialidad Provincial hizo un acuerdo con la Universidad de la Patagonia, pero el mismo fue rescindido por falta de presupuesto.