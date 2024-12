Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández: "Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba"

Tras varias semanas de silencio absoluto, Fabiola Yañez volvió a hablar de la relación con el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en medio de la denuncia por violencia de género que avanza en la justicia.

“Jamás me pidió perdón por las palizas que me daba”, manifestó de forma contundente en relación a las agresiones físicas que denunció, y sumó: “La culpa siempre la tenía yo”.

“Muchas cosas no me dejaban hacer, no me dejaban defenderme, y mucho menos me iban a dejar separarme o irme, él y el aparato político que lo rodeaba y que lo aconsejaba”, dijo en relación al entorno del exmandatario.

Y en este marco, sostuvo que el exmandatario intentó evitar que ella diera a conocer de forma pública las situaciones de violencia que vivió durante la relación, incluso estando embarazada del hijo en común de ambos. “Me lo pidió mil veces”, precisó, y dijo que la amenazaba con que “iba a sufrir mucho”.

En diálogo con Ok Diario, también contó las diversas infidelidades que sufrió durante la relación. “Él me decía que eran chicas que las conocía desde que habían nacido. Le enviaban fotos desnudas. Estas infidelidades comenzaron antes de que él fuera presidente”, precisó, y añadió: “Siempre tenía una excusa para algo”.

“Lo hacía sistemáticamente y de manera descontrolada. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez”, dijo, y mencionó que estas situaciones se daban desde antes de que asumiera la presidencia: “Con total impunidad podría estar hablando con alguien delante de mí”, lamentó.

En otro orden de temas, la exprimera dama manifestó que no quiere que el hijo de ambos viva en Argentina para evitar que presencie escenas violentas de su papá y rememoró que una vez vivió una discusión entre su expareja y una persona en un restaurante, quien terminó tirada en el piso “en un charco de sangre”. “Yo no quiero que mi hijo viva esas situaciones, quiero darle la mejor vida posible”, sumó.

“No, la sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”, manifestó ante la consulta sobre si podría volver a estar frente a su expareja.

“Enfrentarse a un expresidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico porque, la verdad, nada te cura; no hay dinero que pueda curar esas heridas”, concluyó.

Con información de Ok Diario y TN, editada y redactada por una periodista de ADNSUR