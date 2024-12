El pleno del Senado de la Nación definió el jueves la expulsión del senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, tras ser demorado con una millonaria suma de dinero sin declarar en un paso fronterizo.

La sesión estuvo presidida por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y si bien por estas horas podría declararse nula por una cuestión de legalidad, desde Chubut la senadora Andrea Cristina valoró la decisión.

“El PRO desde el primer momento aceptó dar quórum para definir la medida disciplinaria a aplicar. La que consideramos adecuada es la suspensión sin goce de sueldo y el desafuero del senador Edgardo Kueider. Esto implica que no pueda ejercer sus funciones, que no cobre por ese rol y que no goce del beneficio de los fueros, y la justicia pueda avanzar sobre las investigaciones pertinentes”, afirmó Cristina.

Fue con su auto a una playa de Comodoro, quedó "encajado" en las piedras y todo acabó de la peor manera

De esta manera, a su vez, no hubiera quedado su banca en condiciones de ser ocupada por otro funcionario, dándole ventaja al kirchnerismo.

“El accionar de funcionarios corruptos vulnera la confianza de los ciudadanos hacia todos nosotros, por esto es tan importante aprobar Ficha Limpia y ser coherentes al tomar medidas disciplinarias. No se puede expulsar a uno y encubrir a otros. Debemos ser objetivos. Se debe respetar el debido proceso y avanzar en el desafuero. Gracias al PRO, hubo quórum en la sesión pública de ayer para debatir y elegir por mayoría la medida disciplinaria a aplicar. Nadie tenía dudas sobre si se debía tomar una medida disciplinaria o no, sino que había diferencias sobre cuál elegir. Nuestra postura aseguraba que se respete el debido proceso, una garantía constitucional, pero igualmente lo sacaba de la banca”, aseguró.

Un histórico boliche de Comodoro se transformará en un supermercado

En una sesión en la que muchos de los que votaron la expulsión de Kueider no quisieron luego discutir sobre la situación del senador kirchnerista Oscar Parrilli, acusado por encubrimiento agravado y estorbo funcional de la Justicia en la causa AMIA, la senadora chubutense por el PRO fue contundente: “Ninguno de los senadores que estuvimos ayer en el recinto defendió a Kueider, pero sí 32 senadores de UxP encubrieron a Parrilli. Me parece que queda a la vista quiénes tienen ‘doble vara’.

En el PRO mantenemos siempre la misma línea y respetamos las normas para evitar cualquier impugnación judicial que pueda borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Resulta llamativo que quienes se opusieron a que un condenado en segunda instancia no pueda ser candidato, hoy planteen la expulsión de un senador sin respetar el debido proceso, y además tomen la postura de proteger a otros”, concluyó Andrea Cristina.

Estafaron a una reconocida cadena de zapaterías de Chubut: les robaron $51 millones

Gacetilla de prensa de Andrea Cristina, editada por un periodista de ADNSUR