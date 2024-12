Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, volvió a apuntar contra Mauricio Macri, el líder del PRO, y destacó las diferencias que existen con el presidente Milei. “Ahora no me para nadie”, señaló.

Así lo reconoció durante un acto organizado por Apertura Republicana, el espacio político que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Allí, la funcionaria de Javier Milei aprovechó la ocasión para marcar sus diferencias con el expresidente Mauricio Macri, de quien fue colaboradora durante su gestión. La ministra, en un claro tono desafiante, celebró su nuevo rol dentro del gobierno de La Libertad Avanza, destacando que ahora puede ejercer su función sin restricciones.

En este marco, Bullrich señaló que durante su paso por el gobierno de Macri, constantemente se sentía frenada en su capacidad de acción. “Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie”, exclamó la ministra mientras los aplausos resonaban en el salón.

El líder de Los Monos amenazó de muerte a Patricia Bullrich: "a los tiros en la puerta de su casa"

La frase fue acompañada por la presencia de un cartel con la imagen de un león abrazando a un pato, un símbolo que recuerda el apoyo que recibió Milei de Bullrich en el balotaje presidencial de 2023.

“Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no, pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponlos un poquito más lejos’”, expresó, refiriéndose a los obstáculos que atravesó en la gestión de Cambiemos.

"¿Quién se ha tomado todo el vino?": así la despidió la orquesta de la Policía de Chubut a Bullrich

EL RESPALDO DE JAVIER MILEI

El presidente Javier Milei reaccionó rápidamente al discurso de su ministra, destacando su trabajo y elogió públicamente su desempeño en la cartera de Seguridad. Desde Italia, donde se encuentra participando en encuentros internacionales, Milei felicitó a Bullrich, destacando que su labor no solo había mejorado la seguridad en Argentina, sino que había alcanzado reconocimiento internacional, al punto de exponer su gestión ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). “¡Adoro a mi ministra! Su trabajo es excelente. No solo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien, sino que además es reconocido en todo el mundo”, afirmó Milei.

Este respaldo llegó justo en el momento en que Macri encabezaba una cumbre del PRO para definir las estrategias del partido de cara a las elecciones de 2025, un evento marcado por la tensión interna tras el fracaso en la votación de la Ficha Limpia.

Amenazaron a Patricia Bullrich también en la Patagonia: un hombre dijo que podría envenenarla

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR