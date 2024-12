Milei confirmó que la expulsión de Kueider del Senado es 'inválida' y explotó de furia contra Villarruel. El presidente de la Nación habló y reaccionó contra la vicepresidenta por un grosero error. Además, sostuvo que “sabía 48 horas antes” de la jornada en el Congreso que viajaba y, por lo tanto, debía tomar la presidencia. De esta manera, aclaró que no podía estar encabezando la sesión.

Cabe recordar que el pasado jueves 12 de diciembre se llevó a cabo una sesión donde se logró la expulsión del senador Edgardo Kueider, luego de ser encontrado con $200 mil dólares en Paraguay y sin poder justificarlos. En este marco, Milei explotó de furia contra Villarruel, al reconocer que la sesión es “inválida”.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, señaló a la prensa.

“Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunica que voy a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel, así que también fue notificada la secretaria. El jueves que viajé, Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia a eso de las 12:00/12:30. Eso fue diseminado por todos los medios”, indicó.

“Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a Villarruel y, como no contestaba, le escribieron a la secretaria y tampoco contestó. Habían sido notificados el día martes. ¿Por qué no se puede hacer lo que hizo? Argentina tiene un sistema republicano de gobierno, de pesos y contrapesos. El Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo ni viceversa. Lo mismo pasa con el Judicial”, concluyó.

