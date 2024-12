Eduardo Kueider, el senador detenido con 200 mil dólares en Paraguay, pidió licencia en el Senado. Así lo solicitó este lunes, luego del escándalo en el extranjero con las divisas sin declarar. Cabe recordar que el legislador peronista, que se sumó a La Libertad Avanza tras la llegada de Milei a la Casa Rosada, enfrenta cargos de hasta 5 años de cárcel. El próximo jueves 12 a las 11 de la mañana, se debatirá la suerte del senador en sesión extraordinaria.

Cabe recordar que el hombre fue detenido en la frontera entre Paraguay y Brasil por intentar ingresar más de 200 mil dólares sin declarar. Tras su detención, había afirmado que “el dinero no era mío”.

Se supo que envió la solicitud de su licencia el pasado 4 de diciembre, cuando fue detenido. Sin embargo, se conoció este lunes. La medida tiene como objetivo "no entorpecer" la investigación en curso.

A través de una nota dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, se solicita que los legisladores definan su futuro en una sesión extraordinaria.

Kueider, quien desde diciembre de 2023 acompaña las decisiones de Milei en el Senado, enfrenta acusaciones por “tentativa de contrabando” y cumple prisión domiciliaria en Paraguay, junto con su secretaria, Iara Guinsel Costa, quien también fue detenida por el mismo delito. Ambos intentaron ingresar al país vecino con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar, lo que les podría otorgar una pena de hasta cinco años de cárcel.

En el Senado, la situación de Kueider abrió un nuevo conflicto entre los sectores kirchneristas y libertarios, con ambos bloques enfrentándose por la situación del legislador. A pesar de haber llegado al Senado de la mano del PJ, Kueider se sumó a las filas de Milei a partir de diciembre del año pasado, apoyando las iniciativas de La Libertad Avanza en cada ocasión que el oficialismo lo necesitaba.

Luego de explotar el escándalo, el kirchnerismo no tardó en reaccionar ante la noticia. El senador Oscar Parrilli lanzó una fuerte crítica a los libertarios, que intentan despegarse del caso. “Si dicen que no es de ellos, que lo remuevan, no tienen argumentos”, chicaneó y agregó: “Es la primera vez que un senador está preso en un país extranjero”. En línea con esto, el kirchnerismo también planteó la posibilidad de su destitución, aludiendo al artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita la remoción de un legislador en casos de “inmoralidad manifiesta.”

El pedido de destitución se formalizó con la convocatoria de una sesión extraordinaria para el próximo jueves a las 11 de la mañana, donde se debatirá la suerte de Kueider en el Senado. Para el peronismo, el escándalo es grave no solo por la acusación de contrabando, sino también por la conducta del legislador, que pasó de ser parte de Unión por la Patria en 2019 a alinearse con el oficialismo de Milei, participando en reuniones con el presidente y funcionarios de su entorno.

Con información de TN, intervenida con IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR