PECOM se convirtió a partir de este lunes en el nuevo operador de las áreas Escalante-Trébol que estaban en manos de YPF. La firma significó un hito por tratarse del primer traspaso de áreas involucradas en el plan Andes.

El importante acto se desarrolló pasadas las 11:30 de la mañana en la base de Escalante-Trébol, con presencia del gobernador, el intendente y ejecutivos de las operadoras petroleras involucradas.

Tras la firma, y al tomar la palabra, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que tras varios meses de incertidumbre tras el anuncio de YPF de retirar sus operaciones, finalmente ahora los trabajadores saben que podrán seguir contando con su puesto de trabajo tras el compromiso de Pecom.

“Toda esa incertidumbre que tenían las familias durante estos meses de dimes y diretes, que no se sabía qué iba a pasar, eso generó angustia a miles de chubutenses que no merecen sentir esa angustia", lamentó y recordó que " cada vez que sale un barril de petróleo de esta provincia no hay incertidumbre sobre dónde va ese dinero, ese dinero va a la Nación, y de esas regalías que genera esta cuenca que durante más de 100 años generó tanto, dinamiza la economía de nuestros docentes, genera los recursos necesarios para sostener la salud, esas son las fuerzas que tenemos que reivindicar porque es los único que nos va a hacer salir adelante”.

Los planes de Pecom en la cuenca San Jorge y la apuesta para levantar la producción en El Trébol-Escalante

“La fuerza del trabajo, del esfuerzo, de la industria, de nuestra cuenca. No hay cosas mágicas en el cielo que nos va a hacer crecer, la Argentina va a crecer garantizando los puestos de trabajo de cada una de esas familias que se levantan temprano para ir a trabajar y generan los recursos necesarios para que el país", afirmó.

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, destacó al momento de hablar que el traspaso “es mejor para YPF, para los trabajadores, para el país y para la industria”, aseguró. “YPF no podía seguir en las áreas marginales, no lo podíamos hacer bien”, afirmó.

Chocó y mató a un perro en una estación de servicio y escapó: piden ayuda para encontrar al conductor

Mientras tanto, Gustavo Astie, CEO de PECOM, destacó la jornada como “histórica” para la compañía que asumirá la responsabilidad del desarrollo del yacimiento petrolero de la cuenca del Golfo San Jorge.

A su turno, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, durante el acto remarcó que "es un día de doble sentimiento. Una porque estamos haciendo la transferencia de un área de YPF, del cual todos tenemos un sentimiento de pertenencia de muchísimos años. Hemos venido por estas zonas, desde que estábamos en el colegio secundario, a hacer pasantías y a trabajar. Y hoy, después de ciertas negociaciones y licitaciones, se transfiere a una empresa que estuvo en esta región hace muchísimos años como PECOM, con la cual también tuvimos actividades técnicas”.

Horacio Marín presentó el plan 4X4 de YPF y anunció “el gasoducto más grande del país” para 2027

En esa línea, destacó que este traspaso de áreas permitirá “poner en marcha yacimientos convencionales que han dado muchísimo a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestra provincia y al país“.

NOTICIA EN DESARROLLO