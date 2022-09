La cuestión, claro está, no forma parte de la agenda cotidiana de los ciudadanos. Pero obsesiona, desvela a la dirigencia política: saber en qué condiciones se va a votar el año próximo, fijar las reglas del juego que marcarán la competencia, forma parte de un partido que ya se está disputando y en el que nadie quiere quedarse dormido.

Por esa razón, el anticipo de ADNSUR del último domingo despertó un vendaval, ya que lo que hasta allí era un rumor, se convirtió en información: el borrador con la redacción de la reforma, la enumeración del apoyo de los votos en la Legislatura, el análisis con los posibles ganadores y perdedores, todo fue un cóctel explosivo que derivó en publicaciones en redes sociales y en entrevistas a medios nacionales, en las que los protagonistas ya no fueron solamente Ignacio Torres y Damián Biss, sino figuras de la talla de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

La magnitud de la repercusión fue tan grande, que este fin de semana debieron convocarse de urgencia dos reuniones políticas, ambas en la zona sur. Por un lado, el llamado en Rada Tilly a la mesa provincial de Juntos por el Cambio con el fin de sentarse cara a cara de una vez para lavar la ropa sucia; y referido a esto, la inminente convocatoria de la UCR a una Convención Provincial para fijar una postura orgánica sobre el tema.

Por otro lado, la dirigencia del PJ, que últimamente no viene teniendo demasiada actividad, se convocó ayer en Rawson para empezar a preparar el terreno para una reunión que será clave este lunes también en la capital provincial, donde estarán las autoridades, junto al bloque de diputados y los intendentes, ya que se fijará posición no sólo sobre las PASO, sino sobre el otro punto que el gobierno anunció que estará enviando, como es la reelección de los intendentes.

Si la cuestión de la eliminación de las PASO no es algo nuevo, sino que ya lo anticipamos en febrero y allí se instaló como un rumor, ¿por qué semejante alboroto esta semana? Porque nuestra columna del domingo “avivó” a Ignacio Torres -quien no tiene absolutamente ningún aliado en la Legislatura- de que se estaba “cocinando” en serio algo inminente que no le favorecía.

Por ello, el operativo nacional del PRO: no por casualidad salieron al unísono Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a cuestionar a los radicales de Chubut que pactaban con el oficialismo una reforma “antidemocrática”. Al mismo tiempo, se sumaron voces nacionales de la UCR, como Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Mario Negri, a decir que no compartían ese concepto, pero más preocupados de que no sea un globo de ensayo para una eliminación similar de las primarias a nivel nacional, que es lo que más los desvela.

En cambio, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, salió a defender a la dirigencia local de su partido, al responderle a Macri que le pida a su gente del PRO en Chubut que deje de hostigar a sus socios de Juntos por el Cambio, algo que salió a refrendar Damián Biss, y que generó el llamado a una reunión urgente.

En el justicialismo, tampoco todo es color de rosas. Si bien se divierten con el lío generado en sus rivales, dirigentes como Othar Macharasvilli y Jorge Ávila salieron a defender las PASO, cuya eliminación es apoyada por dirigentes como Carlos Linares, Juan Pablo Luque y José Arrechea. Ninguna de estas divisiones es nueva, pero la movida legislativa reavivó viejas heridas que volvieron a sangrar.

GRIETAS QUE SE PROFUNDIZAN

La relación de la dirigencia de Juntos por el Cambio en Chubut es de una tensión extrema desde la asunción de Damián Biss como presidente de la UCR y con el crecimiento de su figura como potencial candidato a gobernador, en un choque de personalidades con Ignacio Torres. Así lo hemos explicado con lujo de detalles en este espacio hace tiempo, en un informe que no gustó a una dirigencia que está acostumbrada a divertirse con las peleas dentro del peronismo, pero a la que no le gusta que se ventilen sus trapitos.

En aquel entonces, Torres salió a declarar a algunos medios que lo consultaron, que había leído ese análisis y que era exagerado, confirmando que la continuidad de la alianza en Chubut no está en peligro. Lo que viene sucediendo demuestra que nuestra información es acertada, que la relación Torres-Biss es cada vez más tensa, y que si se mantiene esta tendencia, las posibilidades de acuerdo son cada vez más lejanas.

Los hechos hablan a las claras, con la aparición de un espacio interno dentro del mismo radicalismo, llamado “Compromiso Chubut”, que salió a cuestionar a la dirigencia oficial, y que integran figuras que para Biss forman parte del radicalismo “yellow friendly”, simpatizante hace rato de la figura de Torres. Allí ubican a Edith Terenzi, Jaqueline Caminoa, Nano Raso, Gerardo Merino, y dirigentes de comités como el de Comodoro y el de Esquel.

Lo dijimos y lo reiteramos, que la decisión que terminó de abrir la grieta fue la candidatura de Federico Massoni en Trelew, avalada por las autoridades del partido. De allí, los agresivos carteles que aparecieron en el comité provincial el martes durante la visita de Facundo Manes al valle, blanqueando una acusación que viene desde hace un tiempo: la de una supuesta sociedad fomentada por Biss y Pagliaroni con el arcionismo a través del Frente Renovador, buscando romper Cambiemos.

La respuesta de Biss, quien antes solía tener un discurso más conciliador, no se hace esperar, porque afirma que “me cansaron”. Salió a acusar públicamente al PRO de hacer un juego sucio de armado de “fake news” con portales truchos para desgastarlo, y de fomentar divisiones dentro de la UCR. Y también le respondió a la dirigencia nacional de ese partido (Macri y compañía) que en el PRO hace tres años estaban en contra de las PASO porque no les convenían, y que ahora las defienden no porque les importe la democracia, sino porque puede afectar sus intereses.

Ese fue el motivo de la convocatoria a la reunión de Rada Tilly, aceptada entre los dirigentes de ambos sectores para pasarse las facturas en la cara. Hubo mucho hermetismo ayer en torno al encuentro, pero no es muy difícil imaginar los cruces: en el PRO, la acusación apunta al pacto con el oficialismo, la cercanía con Arcioni, la negociación de acuerdos a sus espaldas. En la UCR, el reproche es el juego sucio, la política del ataque a las espaldas, los métodos que, en vez de construir, ningunean.

La continuidad de esa sociedad, dicen ambas partes, no se discute. Así lo afirman en lo discursivo, pero en los hechos, se alejan cada vez más. Biss no escondió que defiende la eliminación de las PASO, pero va a pedir que se expida el partido. Esa movida, cambiaría las reglas del juego de la selección de candidatos, y Torres lo sabe. Por eso el clima entre ambos dirigentes está más caliente que nunca.

EL PERONISMO, AGITADO

En la otra vereda, el justicialismo no sufre la continuidad de la alianza con otras fuerzas, sino los acuerdos entre sus propios dirigentes. Más allá de la postura que se fije con las PASO y la reelección de los intendentes, todavía resta resolver si hay una alianza o no con el arcionismo, que pueda derivar en el adelanto de la fecha de elecciones respecto a los comicios nacionales.

Lo que se da en el justicialismo es que si bien muchos dirigentes coinciden en que la figura de Juan Pablo Luque es la que reúne el mayor consenso y proyecta las mejores aspiraciones para el sector, el intendente comodorense lleva adelante una estrategia “tiempista” en la que dilata definiciones de candidaturas y busca frenar el apuro de muchos “ansiosos”.

En ese contexto, con un armado que aún está en ciernes y muchas indefiniciones, esta semana el vicegobernador Ricardo Sastre realizó declaraciones periodísticas que fueron tomadas como el relanzamiento de su postulación para Fontana 50, algo que se había enfriado ya que en las últimas reuniones a muchos les había quedado la sensación de que estaba dispuesto a bajarse.

El mellizo madrynense, además de postular a su hermano Gustavo para un nuevo mandato en la intendencia, se apoyó en declaraciones del diputado Rafael Williams a Canal 12 para ratificar que su proyecto sigue en pie. Ante la consulta de una periodista por los dichos del legislador de Esquel, quien mencionó a Luque y a Sastre como los dos principales aspirantes del peronismo a la gobernación, el vicegobernador tomó el guante y dijo que por más que para algunos sea pronto –en clara alusión a Luque- su espacio político considera que ya es momento de recorrer la provincia para trabajar en el armado hacia 2023.

Buena parte de la dirigencia peronista considera que la jugada del mellizo pasa por “amagar” una candidatura para después vender caro un renunciamiento en un futuro acuerdo. Pero en su entorno, están convencidos de que es el momento político de Puerto Madryn de tener su gobernador. Sea como fuere, el río está más revuelto que nunca, sin que todavía el gobernador Mariano Arcioni termine de mostrar las cartas de si va a jugar electoralmente con alguien o el espacio del massismo va a apostar por “la individual” en Chubut.

Mientras tanto, en la Legislatura, un diputado que tenía en la mano el proyecto para eliminar las PASO en la sesión del martes, desistió a último momento y se lo guardó unas semanas más, a la espera de que se acomoden los melones. No es para menos, terrible lío se armó nada más con el amague. Para la próxima, es probable que ya los partidos más importantes hayan fijado una postura orgánica, para no dejar a sus legisladores a su libre albedrío. Prometemos que la novela no termina acá, y habrá más capítulos en las próximas entregas.