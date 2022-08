El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, evitó hablar de candidaturas y de armados provinciales para 2023, pero se mostró partidario de un desdoblamiento entre las elecciones provinciales y las nacionales –decisión que depende del gobernador Mariano Arcioni- así como también de la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), incluidas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos que está bajo la órbita de la Legislatura.

En declaraciones al programa “Sin Hilo” en Canal 12 transmitidas en simultáneo por ADNSUR, el jefe comunal de la ciudad petrolera habló de la necesidad de que haya una participación lo más amplia posible en un proyecto político que busque soluciones a Chubut, y dijo tener una excelente relación con el dirigente radical nacional Facundo Manes y con el presidente de la UCR chubutense Damián Biss, a quienes diferenció del PRO, partido con el que no comparte ningún tipo de ideología.

Massa nuevo Ministro de Economía: la mejor noticia para Arcioni y toda la expectativa para que llegue una mano para Chubut

Luque prefirió no hablar de proyectos electorales cuando aún resta más de un año de gestión por delante, pero no esquivó la consulta por las condiciones en las que se debe votar el año próximo. Según su mirada, “hay que tener cuidado en no confundir los escenarios electorales donde las coyunturas nacionales puedan arrastrar determinados candidatos que probablemente no sean los mejores en un proyecto en el que la vedette sea la provincia”.

Sostuvo Luque que “en un momento en el que la provincia necesita que se le hable de un proyecto real, sería importante dedicarse a escuchar lo que vamos a hacer con la provincia y no mezclarse con la campaña nacional. Probablemente, haya que buscar una mirada en la que la gente no se sienta engañada por una boleta la que vayamos todos juntos en una elección nacional”, afirmó.

Aunar Familias: Chubut adhirió al programa nacional que apoya a quienes cuidan a menores separados de sus padres

EN CONTRA DE LAS PASO

Por otra parte, Luque no anduvo con vueltas a la hora de mostrar su postura respecto a la eliminación de las PASO, tratándose de uno de los principales referentes provinciales para los diputados del bloque del PJ Frente de Todos en la Legislatura.

El intendente señaló que “hay que tratar de simplificarle la vida a la gente desde el punto de vista electoral. Tenemos que recuperar la credibilidad para que la gente tenga una intención concreta de participar. Cuando hablás con la población, tiene un hartazgo en cada una de las contiendas electorales”, aseguró.

Por ello, insistió en que “tenemos que volver a recuperar que la gente se interese por la política que es la única herramienta real de transformación de los pueblos. Tenemos que empezar a que la gente pueda involucrarse en la Política”, razonó.

Torres pidió al Gobierno Nacional que finalicen las obras del Gasoducto Cordillerano y se reunirá con Camuzzi

“Tenemos que hacerle la vida más fácil a la gente. Entre las elecciones PASO y las elecciones generales, la participación baja entre un 12% o un 13%”, recordó el intendente de Comodoro Rivadavia, quien opinó que las primarias en Chubut deberían ser eliminadas.

ARMADO PLURAL

Luque elogió la figura del nuevo ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y si bien esquivó la respuesta sobre la necesidad de incluir a Mariano Arcioni en el armado del proyecto del justicialismo en 2023, sí planteó que deben estar la mayor cantidad de dirigentes incluidos, entre los que contó al intendente de Trelew, Adrián Maderna.

“Para mí, la situación de la provincia amerita que los chubutenses nos pongamos de acuerdo y tratemos de escucharnos en los problemas que nosotros tenemos. Después, cuando se solucionen las cuestiones nacionales gane quien gane, ojalá que podamos tener la habilidad de entender que a nivel nacional Chubut es clave porque es la cuarta provincia exportadora de la Argentina y puede aportarle mucho más a la Nación”, señaló.

Maderna confirmó que evalúa adelantar las elecciones en la Municipalidad de Trelew

Insistió Luque en que deben borrarse banderías políticas, y dijo que en esto la gestión de Alberto Fernández es un ejemplo, a diferencia de lo que ocurrió durante los años de Mauricio Macri, cuando Comodoro Rivadavia fue abandonada por la Nación en épocas del temporal que azotó a la ciudad en 2017.

“Es importante que la Nación no sólo se ponga de acuerdo con nosotros cuando compartimos un mismo color político. En esta gestión, siento un acompañamiento en cuestiones estratégicas del Gobierno nacional y no sólo para los municipios del mismo color político porque se puede consultar en Rawson o en Rada Tilly”, añadió el intendente.