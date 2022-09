“La eliminación de las PASO es volver un poco para atrás, porque hay que mirar el futuro y para delante", dijo el dirigente del Sindicato Petrolero Chubut, Jorge Ávila, en diálogo con ADNSUR-. Lo peor que podemos hacer es no obedecer nuestra propia Constitución, porque después pedimos que se cumpla”.

Ante la consulta puntual de si apoyaría la eliminación de las PASO, como pregona gran parte del justicialismo provincial, respondió: “No. No considero que haya que eliminar las PASO, creo hay que ir a la cancha a pelearla y ganar una elección como corresponde”.

De todos modos, tomó un poco de distancia respecto de la decisión que deberá adoptar el PJ en su reunión convocada para la semana próxima para tratar el tema de las PASO, al igual que la posición definitiva sobre la solicitud al gobernador para que adelante las elecciones.

"A nosotros nos da lo mismo porque siempre somos competitivos, a mí me gusta competir y no me gustaría que se elija a dedo ni nada por el estilo –insistió.

"Hagamos una elección como corresponde y si los organismos políticos deciden adelantar o no, es un tema que no nos compete a nosotros, pero vamos a acompañar la decisión que se tome”.

“Yo sostengo que tenemos mejores posibilidades si se desdoblan las elecciones provinciales –insistió-, pero no quiere decir que en la segunda instancia también se dé y tengamos una buena elección, sobre todo si somos fuertes y trabajamos unidos y ponemos una sola cabeza a la conducción”.