Carlos Linares opinó a favor de habilitar la reelección indefinida de los intendentes en la provincia, al tiempo que reiteró su postura contraria a sostener las PASO y propuso volver a internas partidarias abiertas o “seguir debatiendo una ley de lemas”, previo a la convocatoria del PJ para la próxima semana, donde se fijarán posturas en torno a estos temas. También reiteró que no está de acuerdo en desdoblar las elecciones en Chubut y cuestionó a Mauricio Macri y otros dirigentes del PRO por opinar sobre el sistema electoral de la provincia.

El actual senador y presidente del PJ provincial detalló que el sábado habrá una reunión con los presidentes de consejos de localidad de todas las ciudades, mientras que el lunes se realizará una reunión ampliada con intendentes y diputados provinciales, en la sede partidaria de Rawson.

“Se van a debatir muchos temas, ya lo venimos haciendo en visitas en consejos del interior y ahora va a ser más ampliado”, anticipó, aunque reconoció también que en la agenda están los temas candentes de la política provincial en los que el partido debe fijar postura.

“Yo creo que el sistema de las PASO no terminó de cumplir el objetivo que tuvo en algún momento, por lo que en lo personal creo que se puede volver al sistema anterior –expresó, en contacto con Actualidad 2.0-, de internas partidarias que también podrían ser abiertas, en lugar de que sean cerradas como antes (sólo para afiliados). O seguir discutiendo una ley de lemas, que me parece que puede aclarar mucho las internas partidarias. Es un tema de la política, pero no creo que la gente esté discutiendo esto”.

En contra del desdoblamiento

En cualquier caso, afirmó que el objetivo debería ser “facilitar la vida a la gente a la hora de votar, porque muchos también preguntan por qué tienen que ir a votar en una interna partidaria, como son las PASO, cuando no están afiliados a ningún partido y quieren participar directamente para elegir directamente a quienes los van a representar”.

En cuanto al desdoblamiento de elecciones, Linares reiteró su postura contraria: “Yo tengo una posición tomada (para que los comicios en la provincia se realicen en la misma fecha que los nacionales), para tratar de achicar la cantidad de elecciones en el mismo año. Pero hay otros compañeros que piensan lo contrario, no es la verdad absoluta y es sólo una opinión particular. Es un lindo tema para debatirlo partidariamente”.

Reelección de intendentes: “Estoy a favor de que no haya límites”

En relación a otro de los temas que aparece en la agenda legislativa provincial, respecto de la posibilitar de cambiar una ley que posibilidad una tercera reelección para intendentes en municipios sin carta orgánica municipal, el senador opinó que deberían reelegirse en forma indefinida:

“Yo estoy a favor de que no tengan límites, no le veo sentido a prohibir a una persona que se presente a un acto eleccionario. Si tiene ganas de seguir, es la gente la que va a decidir si lo acompaña o no con el voto. No le veo sentido a limitar las elecciones en democracia”.

Cuestionó además la limitación que impone la Carta Orgánica Municipal comodorense a los intendentes que antes cumplieron el rol de vice, como le ocurrió a él y ahora también a Juan Pablo Luque, quienes por haber ocupado el rol de vice antes, se considera como un doble período de intendente.

“Se consideran dos períodos pero por dos funciones que son totalmente distintas –criticó-. No le veo sentido a limitarlo así, porque si un intendente hizo bien las cosas, la gente lo va a acompañar y si no, le dirán ‘hasta acá llegó tu límite’. Para mí tendría que haber reelecciones tantas veces como la gente quiera votar a la persona que elige para que le conduzca los destinos de la ciudad, la provincia o del país”.

Finalmente, criticó al ex presidente Mauricio Macri por su postura en torno a la discusión abierta en Chubut en torno a la eliminación de las PASO:

“Es una vergüenza que Macri salga a opinar, cuando se trata de un debate de los chubutenses y no tiene por qué venir a decirnos qué hacer. Yo le respondo que cuando él fue presidente y tuvo la oportunidad de hacer algo por nosotros, no hizo nada. No necesitamos los consejos de Macri, ni de Bullrich ni de Rodríguez Larreta”.