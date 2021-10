La Legislatura aprobó las leyes económicas pedidas por el gobierno: ampliación, nuevo bono y préstamo para obras

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este jueves con una ajustada mayoría de 14 votos, el paquete de leyes económicas pedida por el gobierno para refinanciar deuda, tomar un nuevo préstamo y actualizar una ampliación presupuestaria, luego de un extenso debate de casi dos horas respecto a las responsabilidades en torno a la situación financiera de la provincia.

Ante las dudas en torno al listado de obras a financiar con el nuevo endeudamiento, hubo un cuarto intermedio que demoró la votación. La sesión se retomó después de media hora, y hubo una fuerte polémica sobre qué obras se iban a financiar con el nuevo préstamo, ya que desde el bloque del PJ el planteo fue que la prioridad como única obra debió ser el hospital oncopediátrico en Comodoro Rivadavia, algo que no fue acompañado por el oficialismo, que planteó un listado de cinco obras en total.

El oficialismo consiguió los votos de manera apretada, y la mayoría de 14 manos en los tres casos la aportaron los diputados del arcionismo, el sastrismo, y el acompañamiento de votos del radicalismo y bloques unipersonales. Quienes votaron a favor fueron, por Chubut al Frente, Juan Pais, Carlos Gómez, Mariela Williams, Miguel Antín, Graciela Cigudosa, Pablo Nouveau, María Cativa, Roddy Ingram, Gabriela De Lucía, Emiliano Mongilardi y Xenia Gabella. Además, acompañó el radical Manuel Pagliaroni, y los madrynenses Carlos Eliceche y Sebastián López.

Concretamente, lo que la Legislatura aprobó fue un incremento del actual Presupuesto 2021 en en la suma $ 7.825.876.542; la autorización al Ministerio de Economía a realizar las operaciones de crédito público que resulten necesarias, sea contratación de préstamos, otorgamiento de avales, fianzas y garantías y/o emisiones de títulos de deuda, para disponer de una suma de hasta U$S 115 millones; y la autorización al Ejecutivo a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, los Convenios Marco de Mutuo de Asistencia Financiera, hasta la suma de $ 1.000 millones con destino a la ejecución de obras.

En este último caso, y ante las dudas expresadas desde la oposición respecto a cuál será el listado de obras incluido en este nuevo financiamiento, la Cámara debió pasar a un cuarto intermedio, a la espera de una planilla confeccionada por el Ministerio de Infraestructura.

En el regreso de esta interrupción, hubo varias discusiones reglamentarias para modificar el proyecto en Cámara, e incluir un anexo de obras, que se hizo con una doble moción en la que el PJ no pudo lograr que la única obra a financiar sea el hospital oncopedátrico en Comodoro Rivadavia, y sí triunfó la moción para incluir cinco obras: un tramo de pavimentación de la ruta 71 del parque Los Alerces; un tramo de pavimentación de la ruta 42 de acceso a El Doradillo, y tres obras sanitarias, como el nuevo hospital de Epuyén, el hospital materno infantil y el hospital oncopediátrico, ambos en Comodoro Rivadavia.

EXTENSO DEBATE

En el debate sobre las leyes económicas, la presidenta de la comisión de Hacienda, Belén Baskovc, sostuvo que después de la reunión de la comisión con los ministros de Economía, Oscar Antonena y de Infraestructura, Gustavo Aguilera, “nuevamente este gobierno demuestra falta de planificación e improvisación en el manejo de los recursos económicos, ya que en ninguno de los artículos se hace mención al pago de sueldos de los estatales o las deudas de cláusula gatillo”.

Destacó la inversión en obra pública anunciada por Nación en la última visita del presidente.

Dijo que “surgió la extorsión de la necesidad para el pago de sueldos”, cuando “ninguno de los tres proyectos garantiza dinero en el bolsillo de los trabajadores. Asumieron compromisos sin saber de dónde iba a salir el dinero”.

Recordó que “ya en el pasado se han asumido compromisos que después no se han cumplido, por lo que me permito desconfiar. A este gobierno se le ha hecho usual tomar endeudamientos”.

En tanto Tatiana Goic cuestionó las prioridades presupuestarias y denunció que el bloque de la UCR ha sido cómplice del oficialismo ya que su voto “fue necesario pasar sacar este dictamen y para impedir el tratamiento de la ley de paridad de género en el STJ”. Y recordó que “acá se está pagando deuda de años anteriores, nada de lo que se va a readecuar impacta directamente en los chubutenses”.

Cuestionó Goic que “se le dan $ 330 millones a seguridad, $ 100 millones a secretaria general de gobierno, y a educación nada, como por ejemplo al transporte escolar en escuelas del interior”. Y pidió a sus pares “no se dejen extorsionar con el sueldo de los trabajadores”.

Por su lado, la diputada trelewense Leila Lloyd Jones, de Chubut Unido, dijo que “la ampliación del presupuesto es plata que se gastaron sin tenerla y ahora la están acomodando para transparentar”. Agregó que “el endeudamiento en dólares no dice nada, son todas promesas. Siempre dicen que es la última vez que van a tomar deuda, y esto nunca pasó. Son puras mentiras y no les creo más, la última vez dijeron que el dinero era para pagar a jubilados, y después les pagaron en cuotas”.

Concluyó que “el nuevo en eudamiento lo tomamos en pesos y lo pagamos en dólares, para obras que no están en la ley. Acá con mentiras nunca más, endeudemos la provincia si es para los chubutenses, no para la timba financiera”.

RESPUESTA

Del lado del oficialismo, el primero en responder fue el petrolero Carlos Gómez, quien dijo que “el que da la herramienta a Chubut para salir de las graves consecuencias de la política de Macri agravado por la pandemia, es el gobierno nacional. El presidente Fernández no impulsa timba financiera. Hay diputados que minimizan el esfuerzo que está haciendo el presidente, con mecanismos legales fiscalizados por Nación para ayudar a la provincia”.

Sobre la toma de deuda, recordó que en su momento, la diputada Florencia Papaiani y el in endente comodorense Carlos Linares “fueron a pedir que de la deuda del Bocade, 100 millones de dólares lleguen a los municipios en concepto de subsidio, y que los pague la provincia. Y fue aprobado por unanimidad, de buena fe, pero nadie esperaba la devaluación que se generó al perder Macri en 2019”.

Por su parte el presidente de bloque, Juan Pais, desmintió que el gobierno provincial sea un tomador de deuda, y dijo “aunque no les guste, el gobierno de Arcioni es en democracia el que más ha pagado deuda en la historia de la provincia, cuando asumió el stock de deuda era 1318 millones de dólares” y desde 2017 se redujo esa deuda en más de 400 millones de dólares.

“Por supuesto que se recurre a herramientas financieras, entre 2011 y 2019 Chubut creció 7,8 % en el producto bruto geográfico. En el 2020 producto de la pandemia cayó 9,9 %, es decir que retrocedimos a valores anteriores a 2011”, sostuvo Pais, y agregó que hay un déficit fiscal, desde 1983 “y esto se financia solo con deuda, salvo que hubiera ATN, que no es lo que ocurre a Chubut, provincia que recibe muy poco, comparado con Chaco que recibe 5 veces más que Chubut, Formosa recibe 2 veces más que Chubut, Jujuy 3 veces más, y Santiago del Estero, 2 veces más”.

Por ello planteó que desde Chubut “pretendemos un trato justo, y podríamos haber garantizado sueldos docentes sin otorgarnos un préstamo, pero fue la Anses la que tomó letras, no el mercado privado”.

Sostuvo que en educación “Chaco y Santiago del Estero recibieron más de 8 mil millones, Formosa y San Juan más de 5 mil millones. Chubut está en el puesto 19 de la ley de financiamiento educativo. Salvo Tierra del Fuego y San Luis, el resto de las provincias reciben más. Las obras anunciadas son migajas para lo que necesitamos”.

Luego manifestó que “en el gobierno de Buzzi no se disminuyó el stock de deuda, sino que aumentó 369 millones de dólares” y con el Bocade, “de esos 650 millones de dólares, el ex intendente Linares venía a pedir que se tome y que se reparta el 15 % a los municipios. Y parece que la culpa de todo es de Arcioni, cuando la bomba había sido puesta mucho tiempo antes”.

Explicó que “cuando se habla de los U$S 115 millones a refinanciar, no es nueva deuda, ya estaba tomada en letras, porque fue la herramienta que garantizó el gobierno nacional. Y como chubutenses la aceptamos, pero no se trata de deuda nueva, sino de reperfilar y seguir cumpliendo las obligaciones para no paralizar el estado. El gobierno nacional cubre su déficit con emisión monetaria. Nosotros podemos pensar como ampliar la matriz productiva, y no escucho a nadie proponer”, concluyó Pais.

SOSPRESA

En el cierre del debate, desde el PJ se cuestionó el contenido del discurso de Pais. Belén Baskovc dijo que le daba “tristeza escuchar a un diputado que despotrique contra el gobierno nacional que fortaleció la salud pública en la pandemia, que estuvo presente en el bolsillo de más de 2 millones de trabajadores”.

Y respondió a Pais que “dice que el gobierno de Arcioni es el más pagador, y me pregunto por qué vamos a rolear letras por más de 115 millones de dólares, y por qué refinanció el Bocade, y por qué no le paga a los estatales”.

Por su parte Tatiana Goic sostuvo que “pedir por los sueldos dignos no es demagogia, sino que es peronismo. No sabía si el que hablaba era de Cambiemos, su discurso macrista me duele. Su gobierno llegó a gobernar esta provincia con la bandera del peronismo, y me duele que justifique en nombre de su bloque, cuando tiene compañeros de extracción sindical”.