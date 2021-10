De manera virtual, el presidente Alberto Fernández expuso en el panel de alto nivel “A conversation with presidents of Latin America”, en la 25° Conferencia Anual CAF, organizada de manera conjunta por el Banco de Desarrollo de América Latina y el think tank The Dialogue, con el apoyo de la OEA.

Allí, junto a los presidentes de Colombia, Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador) y Laurentino Cortizo (Panamá), enfatizó que “es el tiempo de la solidaridad y esa solidaridad comienza por nuestra propia región”.

Aseguró que “América Latina y el Caribe enfrentan el desafío de un nuevo comienzo”, sobre el que precisó: “O renacemos mejores o renacemos peores”.

“Profundizar vínculos significa no sólo pensar en los grandes acuerdos escritos en un papel sino también reparar en los detalles que hacen exitosa una integración regional con vecinos amigos y confiables”, añadió.

En representación del Gobierno Nacional y de manera presencial en Washington DC, Estados Unidos, participaron también el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz y el asesor presidencial Julián Leunda, quienes asistieron a paneles sobre temáticas regionales junto a líderes y autoridades de todo el continente.

“Argentina tiene un compromiso importante en materia de endeudamiento externo y está planteando esto en todos los foros globales. Lo vamos a llevar al G20, el presidente lo está planteando en las cumbres de cambio climático, la necesidad que de que se reinventen ciertos parámetros a nivel de una nueva arquitectura financiera internacional”, dijo Beliz en el foro "Panorama económico de la región: ¿hacia una recuperación desigual?"

Por su parte, Leunda calificó a esta primera jornada de la CAF como "una instancia importante que nos permite seguir trabajando en una integración latinoamericana más inclusiva, que potencie nuestras exportaciones y ayude a crear nuevas cadenas de valor de cara a los próximos años".