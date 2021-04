COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una fórmula para ganar…

Los laboratorios del PJ siguen emanando versiones sobre posibles fórmulas ganadoras. En esta oportunidad, apareció una idea circulando que propondría una combinación del eje Comodoro-Madryn, luego de la cumbre entre Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, de cara a las próximas legislativas nacionales. Según esa receta, que circuló en los últimos días, propondría a Carlos Linares encabezando la boleta de senadores nacionales y a Ricardo Sastre en la boleta para la banca de diputado nacional. “Esa combinación es la que podría asegurar al PJ las bancas que están en juego en el Congreso, porque Carlos sigue midiendo muy bien en Comodoro y Ricardo tiene peso en su ciudad y también en el valle”. Si bien la idea se escuchó con fuerza en Comodoro, esta columna consultó en ámbitos políticos de Madryn y se dejó entrever muy poco entusiasmo. “Estamos lejos de compartir una lista con Carlos Linares, en todo caso podemos discutir en una interna y discutir la candidatura en las PASO”, se escuchó en la ciudad portuaria. Especulaciones al fin, con un cronograma electoral prorrogado a partir del acuerdo que anticipó la oposición, habrá que esperar la decantación de tantas combinaciones. Nuevamente debe plantearse la pregunta: ¿qué rol jugará Nación a la hora de las definiciones? Otra vez cobró fuerza el pedido que llega desde Buenos Aires, con el planteo de que la unidad entre todos los sectores peronistas y pan peronistas de la provincia (es decir, el Frente de Todos y el Chusoto o la estructura partidaria que responda al gobernador Arcioni) se unifiquen para poder garantizar un triunfo frente a Juntos por el Cambio. Esa opción, la de la unidad con el gobierno, sigue siendo rechazado ampliamente por los referentes del PJ provincial.

David lo hizo de nuevo

En la sesión de Legislatura del jueves pasado, los diputaos aprobaron, por mayoría, la creación de un nuevo cargo solicitado por el “defensor de Adultos Mayores” de la provincia, David González. Una de las voces que se alzó en contra del pedido fue la de la diputada Tatiana Goic, que responde al gremio de Camioneros, quien expresó su negativa a acompañar la iniciativa: “Está pidiendo un nuevo cargo, pero de ninguna manera voy a acompañar que se siga creando estructura y otro sueldo. Que antes venga a explicar qué hizo el año pasado, porque en realidad no hizo nada”, expresó la legisladora. El cuestionamiento se vincula al hecho que fue reconocido por el propio David durante 2020, al admitir que estaba cobrando la dieta correspondiente al cargo de “defensor de adultos mayores”, en el que fue designado en diciembre de 2019 poco antes del recambio legislativo, pero sin cumplir funciones específicas. “Sí, estuve cobrando porque estoy nombrado, pero no voy a entrar en la discusión del monto, que larguen los números que quieran, no voy a ser contestario”, había dicho el ex diputado provincial cuando se le preguntó por el monto que percibía (en redes sociales se hablaba de más de 200.000 pesos por mes) y si era cierto que no desempeñaba funciones específicas, en septiembre del año pasado.

La razón que expuso fue que no contaba “ni con oficina ni con colaboradores” para cumplir dicho rol, por lo que trasladó el reclamo a la Legislatura. Ahora, con la aprobación obtenida para que una persona cumpla el rol de secretaria, lo que significa un nuevo sueldo en el Estado, ¿comenzará a resolver problemas de los jubilados y jubiladas, o habrá que esperar a que le alquilen una oficina? Y mientras tanto, ¿seguirá cobrando sin trabajar, aun con aval legislativo? “Un fiscal a la derecha…”, diría un ex presidente de la Nación señalando hacia un costado de la multitud.

Ñoquis calientes…

Según cuentan en ámbitos políticos, la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, no volvió aun a trabajar en su puesto habitual, en el hospital de Esquel, donde debería haberse reintegrado hace alrededor de 8 meses, cuando dejó el cargo de ministra, envuelta en un escándalo con derivaciones judiciales. La causa, conocida como “noquis calientes”, apunta a determinar contrataciones irregulares desde su Ministerio, en tanto según planteó el fiscal Omar Rodríguez al momento de formalizar la acusación, en agosto del año pasado, la ex ministra “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”.

La investigación tiene un total de 13 personas acusadas por participar de estas maniobras en las que Torres Otarola contrataba a presuntos “asesores”, desde su cargo como ministra, pero sin que realizaran una contraprestación efectiva. Algunas de ellas ni siquiera son residentes en la provincia, por lo que además del delito de defraudación al Estado, el fiscal anticipó en aquella instancia que podría formalizar también una acusación por presunto enriquecimiento ilícito. Mientras sigue esa investigación judicial, en una causa que extendió sus plazos tras ser declarada “compleja”, hay quienes se preguntan por la situación laboral de Torres Otarola. Según pudo saber esta columna, la ex funcionaria pública, que sigue siendo empleada del Estado, pidió el pase hacia el hospital de Trelew, argumentando razones legales, pero tampoco allí volvió a trabajar aún, prolongando una licencia por razones de “estrés”, tras haber sufrido una situación de violencia de género en su anterior empleo en el ámbito sanitario de Esquel.

Los ojos de Massa sobre Chubut

Días atrás se produjo una reunión entre el gobernador Mariano Arcioni y representantes de la empresa Supercanal, quienes presentaron su proyecto para invertir 900 millones de pesos en la provincia, donde apuntan a ampliar servicios de internet de alta velocidad y otros avances tecnológicos vinculados al servicio que ofrece la firma. La gran pregunta que circuló en ámbitos políticos es qué hacía en ese encuentro el ex diputado nacional y ex titular de la ANSES, Diego Bossio, de reconocida vinculación con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, al punto que fue su jefe de campaña durante las elecciones de 2019. En la información oficial, que mencionó dicha presencia, no aclaró si vino junto a la comitiva empresaria, o si integraba el grupo de colaboradores que acompañaba al mandatario provincial.

Cuando el viento suena…

A propósito de anuncios empresarios, también se concretó la semana pasada la firma de la carta de intención entre el gobierno provincial y el holding chino Gezhowba, líder mundial en energía eólica, para la instalación de un parque eólico de 200 Mw en zona de la meseta, en El Escorial, instancia en la que el gobernador habló nuevamente de la importancia de dotar de energía limpia a la provincia y su proyecto de reconversión de la matriz energética. Algunos memoriosos retrotrajeron la mirada hacia Comodoro Rivadavia, que supo tener el primer parque eólico de Sudamérica. ¿Habrá chance para recuperar, de la mano del gigante asiático, la generación eólica en Comodoro Rivadavia? Una línea de trabajo con ese objetivo había sido anticipada por ADNSUR el año pasado, en gestiones que eran exploradas desde el ámbito municipal, por un lado y por el lado provincial, en paralelo. ¿Cuál de los dos llegará a la meta?

Duelo de titanes

Otro capítulo de la interna de gabinete entre los ministros Fabián Puratich (salud) y Federico Massoni (Seguridad) se dio en las últimas semanas. El año pasado comenzó a tensarse ese vínculo, cuando Puratich estuvo a punto de renunciar exigiendo que al personal de salud se le diera la misma prioridad a que las fuerzas policiales, a la hora de cobrar en el primer rango de salarios. Ahora, según cuentan las paredes que guardan memoria de lo que escuchan, protagonizaron una muy fuerte discusión sobre el orden de prioridades en el sistema de vacunación.

Al parecer, el ex “capitán América” exigía un plan urgente de inoculación para 3.000 agentes de policía, que son quienes deben volcarse a controlar el cumplimiento de las normas, cuya restricción irá creciendo a medida que aumenten los casos de coronavirus. Sin embargo, el referente de la agrupación “Ramón Carrillo” no se amilanó ante la vehemencia de su contrincante y replicó que se mantendrá lo previsto, es decir que en principio la lista seguiría con las personas que presentan factores de riesgo y luego, se completará con docentes y personal de seguridad. Además, Puratich viene cuestionando a Massoni y le reprocha que “no sólo no controla”, sino que además organiza actos con presencia de la banda de música policial en la vía pública, generando más aglomeraciones de personas, en contra de las normas sanitarias. En ese punto, no quedó claro si le preocupa más el riesgo de salud o si no le gustan los “hits” interpretados por la batuta policial.

Y… ¿dónde están los querellantes?

Días atrás comenzó el juicio por defraudaciones durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, en el que deben responder ex funcionarios públicos encabezados por otra ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, a partir de compras con sobreprecios en alimentos e insumos que necesitaban los vecinos inundados de esta ciudad. Aunque las audiencias debieron suspenderse temporalmente hasta que el tribunal se expidió en rechazo al pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de algunos de los comerciantes imputados, lo que fue finamente rechazado, una pregunta quedó flotando tras aquella primera jornada, escuchada en cercanía de los fiscales: “¿Dónde están los querellantes?”, se oyó, a modo retórico, en referencia a los ex diputados como Blas Meza Evans, Gabriela Doufour y Alejandra Marcilla, quienes recibieron el ya emblemático “sobre bomba” dejado misteriosamente por una mujer en la mesa de entradas de la Legislatura y que contenía pruebas que derivaron no sólo en este juicio, sino también en los casos que ya tienen sentencia como “El Embrujo” y “Revelación”. Hubo evocaciones a aquellos primeros momentos, en el inicio del proceso, cuando “aparecían en todas las fotos”, pero luego desistieron de la acusación y quedaron sólo los fiscales para impulsar la acusación. Dicen que uno de los fiscales abrazó al otro y cantó, entonando aquel tango de la película “Los muchachos de antes no usaban gomina”, algo así como: “Yo y vos solos quedamos, hermano. Yo y vos solos, para recordar…”.

Bombita en el Concejo

El tema del sobre bomba y las denuncias por corrupción también fue motivo de discusión en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. El concejal radical Tomás Buffa fue quien tomó la posta crítica para golpear con furia y recordar que el juicio en la causa “Revelación” condenó a ex funcionarios del gobierno provincial de Mario Das Neves y le atribuyó a “todos estos años de administración justicialista en la provincia” las consecuencias de tales defraudaciones y perjuicios para el Estado. Las réplicas llegaron por el lado de Viviana Navarro, quien le respondió al concejal opositor que “pretende condenar a un muerto que ya no puede defenderse”, ya que Buffa había recordado que los fiscales señalaron al ex gobernador como responsable de la asociación ilícita en su gobierno. También Gustavo Reyes tomó la palabra para recordar que Mario Das Neves se había ido del justicialismo para fundar su partido propio. Y que la denuncia tras recibir el sobre con documentación incriminatoria había sido presentada, precisamente, por el ex diputado provincial justicialista Blas Mesa Evans. “Desde el 2015, el justicialismo no tiene nada que ver con la administración de la provincia”, afirmó el concejal, que fue también diputado provincial en el período 2011-2015. El edil tuvo además otras palabras, en las que cuestionó la procedencia extra comodorense de Buffa: “llegó hace poco tiempo a Comodoro y ya ocupa una banca, está conociendo Comodoro georeferenciándola”, disparó, en alusión a su origen de la provincia de Córdoba.

Es que el presidente del bloque de Juntos por el Cambio suele emprender fuertes críticas hacia la gestión municipal y consigue fuertes enojos en el oficialismo, con una activa presencia e imágenes en redes sociales. La última fue su denuncia sobre la rotura del pavimento de la avenida Fray Luis Beltrán, poco tiempo después de su inauguración, lo que motivó también la réplica de Maximiliano López, secretario de Infraestructura: “no da ni para una pelea política, la obra está en garantía y ya se están reparando los dos baches que encontró el concejal, que salió a buscarlos con una lupa”, aseguró el funcionario municipal.