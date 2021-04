CHUBUT (ADNSUR) - El ex legislador radical y titular de la Unidad de Investigación AMIA, Mario Cimadevilla, aseguró que será candidato a senador en las próximas elecciones. "No me corrí para ningún lado, siempre estoy en el mismo lugar", indicó.

El dirigente dijo que hoy no tiene diálogo con los integrantes de la UCR de Chubut pero anticipó que “con alianza o sin alianza vamos a participar, y con PASO o sin PASO también. Yo tengo mis reparos en ir con el PRO, estuve de acuerdo en su momento, pero el radicalismo no tuvo protagonismo en el Gobierno de Macri, ahí empezaron a surgir las diferencias entre algunos sectores de nuestro partido”.

En diálogo con Cadena Tiempo, Cimadevilla apuntó contra la UCR a nivel provincial y consideró que “está ausente y no tiene presencia en los temas importantes que se discuten”.

En cuanto a la postergación de la Convención del partido, indicó que “la convocatoria se hizo virtual pero no se tomaron los recaudos para que todos los convencionales pudieran participar; esto motivó que se suspendiera nuevamente. Los que convocaron mal que se hagan responsables”.

Consideró que el radicalismo "tiene que discutir cosas importantes. Tenemos muchas coincidencias con el grupo que conduce Orlando Vera sobre el rol de la UCR de acá para adelante. Estoy de acuerdo con que la convención se realice de manera virtual pero que se garantice la participación de todos”, informó Jornada.