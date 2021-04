RAWSON (ADNSUR) - En diálogo con ADNSUR, Orlando Vera, dirigente de la UCR, confirmó que el Comité provincia suspendió la convención para este fin de semana y se espera nueva fecha de convocatoria. Sostuvo que los argumento son que la convocatoria no estaba bien realizada y deben fijarse claramente cuales son las reglas del juego y la metodología a utilizar para ponerle fecha nueva, que debe hacerse lo antes posible para definir el nuevo presidente de la convención, la integración de junta electoral y la estrategia de alianza para los próximos comicios.

Vera afirmó que “tres convencionales presentaron una impugnación el jueves pasado y el lunes lo hicieron en la Justicia Federal. Ayer, se reunió el Comité provincia y decidieron suspender. La Justicia Federal les mandó una notificación para que presenten los antecedentes de lo que habían hecho y todos los protocolos correspondientes. El Comité provincia decide suspender la convocatoria y esperamos una nueva fecha porque estamos convencidos que vamos a conducir el radicalismo a través de la Convención”.

“La semana pasada, me comuniqué con la presidenta para decirle que necesitamos más tiempo para armar el protocolo de procedimiento. Nada está hecho, no están claras las reglas del juego y por eso se suspende. La mitad de los convencionales no fueron –formalmente- convocados. No precisaron la modalidad de la conexión y sobre lo que pueda suceder si hay inconvenientes con la interrupción”, explicó.

Y agregó que "el propio diputado Manuel Pagliaroni también pidió tiempo. No tenemos problemas porque tenemos el acompañamiento de muchos sectores a través de sus convencionales para ganar esta Convención”.

“Ahora queda ver la posición del Comité provincia y la fecha que establece con las reglas del juego claras. Estamos convencidos que vamos a poder suplir todo esto. La Justicia Electoral no suspendió nada, sólo pidió los antecedentes para ver la situación. El comité provincia decidió suspender para que no se avance porque venía mal. No se puede convocar a una Convención sin tener esas reglas del juego, eso es todo lo que estamos pidiendo”, concluyó el dirigente de la UCR, Orlando Vera.