CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que el personal de salud recibirá un bono de $6500 durante los próximos tres meses.

El presidente aseguró este lunes que "ninguna decisión fue impensada" al dictar las últimas medidas restrictivas para el Área Metropolitana de Buenos Aires, epicentro de los contagios en el marco de la segunda ola de coronavirus, porque, reiteró, su única preocupación es "cuidar la salud de los argentinos".

Fernández agradeció a quienes acataron las nuevas restricciones desde el viernes último, cuando entraron en vigencia, porque "salvan de contagio a los argentinos y argentinas" y "preservan la vida".

NUEVAS CAMAS DE TERAPIA

El Gobierno anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 nuevas camas ante la segunda ola de Covid-19 declarada en el país ante el incremento récord de los casos.



Fernández dijo que "nuestro tiempo de gobierno está signado por la pandemia, un hecho global que afecta a la población mundial" y que "no es un fenómeno de Argentina". Realizó los anuncios en un acto que inició a las 11:30 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en el que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El presidente arribó temprano a Casa de Gobierno y enseguida dio inicio a una reunión virtual, que continuaba con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, para analizar la situación sanitaria que "preocupa" al Gobierno nacional debido a la "falta de camas".

La inversión será para ampliar la cantidad de camas con las que hoy cuenta el sistema sanitario frente a la segunda ola de contagios, con cifras récord en las últimas semanas.

Durante el acto, el mandatario mantuvo videoconferencias con intendentes y gobernadores que se encontrarán en Calingasta (San Juan), Pilar (Prov. de Buenos Aires), Piñero (Santa Fe), San Rafael (Mendoza), Río Gallegos (Santa Cruz), y la ciudad de Neuquén.

VIZZOTTI

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que hay preocupación porque "el logro" del sistema de salud de la primera ola no esta garantizado para la segunda. "La información que recibimos no es muy alentadora. Tenemos que saber que estamos en un momento de alto riesgo colectivo y fortalecer las medidas de cuidado que son fundamentales para que nuestro sistema de salud siga dando respuesta".

Fernández manifestó que "en cualquier latitud donde a uno se los ocurra pararse está la pandemia" dijo tras reconocer que " nosotros llegamos al gobierno en situaciones muy adversas porque objetivamente la Argentina había quedado desamparada en el sistema de salud".

Fueron años donde las vacunas se vencían y no se construían hospitales. "Nosotros solo hicimos frente a lo que la pandemia nos imponía" que tenía que ver con reconstruir un sistema de salud que estaba "diezmado".

"Acá no hay argentinos de primera o de segunda, hay argentinos que necesitan de quienes gobernamos para poder avanzar", sostuvo.

"Nosotros nos ocupamos de que efectivamente esa experiencia no haya sido en vano y por eso, hemos tomado medidas restrictivas en el Área Metropolitana de Buenos Aires porque allí es donde comienza el epicentro del contagio" y lo que se agrava con la aparición de otras cepas que tienen "más contagio y virulencia".

"Ninguna decisión ha sido improvisada. Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que estaba pasando y que es que los contagios crecen", dijo el presidente de la Nación.

"Quiero darle de corazón gracias a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche. Se resguardaron en los lugares donde viven, porque no solo se están cuidando sino a que el contagie no se profundice". Y también agradeció a los comerciantes. "Ha sido muy importante el acatamiento social" , dijo y recordó que lo único que le preocupa es la salud.

"Somos de los pocos países que siguen recibiendo vacunas y vacunando a sus ciudadanos", dijo tras confirmar que hoy llegan más vacunas de la Sputnik V que es la "con más eficiencia en el mundo".

Finalmente, sostuvo que el virus contagia a todos y que no discrimina. "No hagamos política con la pandemia. La pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección , no con ser simpáticos con el electorado".