Votaron los candidatos a diputados y senadores de Chubut: qué dijeron

Los candidatos de las cinco listas que buscarán renovar la representación de Chubut en la Cámara de Senadores y Diputados, ya han comenzado a acercarse a votar este domingo 14 de noviembre.

CARLOS LINARES

El candidato a senador del Frente de Todos, Carlos Linares, se acercó a votar en la Escuela N° 105 del barrio Roca después de las 10 de la mañana. Finalmente pudo votar tras realizar el DNI exprés en Buenos Aires tras haber podido perdido su documento. "Estas son otras elecciones", aseguró Linares tras salir de votar. "Cada uno expreso lo que quiere de país así que la gente tiene el voto y es lo más lindo que hay".

"Hoy vamos a recorrer colegios. Es un día para disfrutarlo. Esta todo bien en la provincia, con mesas completas y en eso el justicialismo siempre ha dado una muy buena imagen", resaltó.

ANA CLARA ROMERO

La candidata a diputada nacional, Ana Clara Romero, votó pasadas las 12 del mediodía en la Escuela N° 133 de Comodoro. "Con mucha emoción y responsabilidad, esperando que el acto eleccionario se realice de la mejor manera posible", dijo en diálogo con la prensa.

A diferencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Romero indicó que "estamos muy atentos y con mucha humildad esperando los resultados de lo que elijan los votantes".

MATÍAS TACCETA

El integrante de la lista de ‘Juntos por el Cambio’ Matías Tacceta, admitió que “tengo varias cábalas y realicé varias vueltas antes de estacionar. Voté en la misma mesa que en las PASO”.

“Estos 2 meses desde las PASO se hicieron muy largo, parecieron 1 año. Estuvimos caminando mucho y visitando gente por toda la provincia y acompañando a los candidatos titulares de senadores y diputados. Lo disfrutamos porque –más allá- de lo que pase hoy es una experiencia muy buena”, aseguró.

“Fue una campaña donde estuvimos muy unidos con todos los candidatos, somos un equipo y seguiremos trabajando todos juntos sea cual fuera el resultado de hoy”, adelantó.

FABIÁN PURATICH

El candidato a diputado nacional por Chubut Primero, Fabián Puratich, emitió su voto en la mesa N° 573 de la Escuela N° 726 de la localidad de El Maitén

"Ya voté en mi querido #Maitén. Gracias a todos los fiscales, autoridades de mesa y a cada chubutense que con su participación hace posible esta fiesta de la democracia", escribió en sus redes sociales compartiendo su voto.

IGNACIO TORRES

Ignacio Torres, candidato a senador por ‘Juntos por el Cambio’, votó en la escuela n° 5 de Trelew donde llegó acompañado - como ya es tradición - por su abuelo Ricardo Torres. Tras emitir su voto, reveló que “en la elección anterior, mi abuelo salió de votar y me dijo ‘te voté pero te dejaste la barba’. Yo le pregunté ‘¿Qué boleta votaste?’ y me respondió que votó la roja o sea que votó a Nicolás Del Caño en la elección anterior. El único voto que sacó Del Caño en las PASO en la escuela 5 fue de la familia Torres. Pero en esta elección, no se equivocó”.

Asimismo, hizo una evaluación de la situación en la provincia. “Lamentablemente. Chubut está roto, golpeado, con bronca y hay razones para estar así. Hay problemas que son transversales a todos los estratos socio-económicos y a todas las localidades", dijo. Y reconoció que "si bien hay mucho enojo y lejos de resignarse, los chubutenses están alzando la voz. Creo que va a haber un mensaje contundente. Después está la responsabilidad que el gobierno lo escuche o no”, advirtió.

“Los problemas de Chubut tienen que ver con la capacidad, la gestión y hablarle menos a la Política y más a la gente. Hay un gobierno que gobierna más pensando en el costo y el oportunismo político n vez de escuchar a la ciudadanía”, señaló.

FLORENCIA PAPAIANI

La candidata a senadora en segundo término por el Frente de Todos, Florencia Papaiani, emitió su sufragio en la ciudad de Trelew. "Celebrando una vez más la posibilidad de expresarnos y de participar! Muchas gracias a tod@s los que están colaborando para que se desarrolle una jornada con mucha tranquilidad en toda la Provincia! #Trelew #ArgentinaVota", escribió en su redes sociales.

MARIA EUGENIA ALIANELLO

La candidata a diputada nacional por el ‘Frente de Todos, María Eugenia Alianello , votó temprano este domingo en una escuela de Puerto Madryn. "La jornada de septiembre fue un momento de reflexión y esperamos que hoy exista un resultado mucho mejor. Estamos convencidos de eso”, aseguró a Canal 12.

“Noté un cambio desde septiembre hasta hoy. Hay otro entusiasmo y parece que la participación de hoy va a ser más alta. Por lo que hablábamos, la participación en las escuelas está más movida que en las PASO”, indicó.

FEDERICO MASSONI

Luego de votar en la Escuela 53 de Trelew, el candidato a senador por Chubut al Frente, Federico Massoni señaló que "es un día extraordinario y hasta ahora no hay inconvenientes".

“Las mesas abrieron en forma prolija y se cumplieron en los horarios previstos. Todo viene transitando en forma extremadamente pacífica y ordenada. Con la experiencia de las PASO, fueron repartiéndose en el horario para que no haya acumulación de gente. Después del almuerzo, muchos más se van a acercar a votar".

“Hoy comienza un camino y es el primer paso. Es el camino de un proyecto”, señaló y agregó: “Voy a recorrer las escuelas y a las 18 horas me voy a Comodoro donde todos nos vamos a encontrar".

"Vengo con alegría por la recepción que me dieron en cada una de las localidades. Ahora me estoy interiorizando de otras problemáticas que la gente tiene. Sigo siendo funcionario provincial y ofrezco oportunidades para que la gente pueda resolver los problemas que tiene", reconoció.

CÉSAR TREFFINGER

El candidato a senador por el PICH, César Treffinger, votó este domingo al mediodía en la Escuela N° 652 del barrio Pueyrredón DE Comodoro. "Estoy con mucha esperanza. Realmente hay un clima de renovación y hay mucha gente que está concurriendo a votar", dijo.

En contacto con ADNSUR, señaló que "todo el esfuerzo que hizo nuestro equipo, multiplicándose por toda la provincia y el apoyo de la ciudadanía, se va a ver reflejado cuando se abran las urnas esta tarde. Hay mucha gente con esperanza en nuestra alternativa".

Consultado sobre los votos que obtuvieron en las PASO, el candidato señaló que "durante las Primarias un 30% de la gente nos votó, pero hoy estamos en un 70% de nivel de conocimiento del partido; 7 de cada diez ciudadanos nos conoce, por lo cual el nivel de voto será más del doble. De base vamos a tener unos 70 mil votos".

Además aclaró que estas elecciones "hay que tomárselas con calma y prudencia que es lo que se necesita. Si el pueblo de Chubut nos honra, sabemos que el 10 de diciembre le tenemos que acercar soluciones a la gente, después, el resto, es paso a paso".

Finalmente comentó que a partir de las 18 estarán en el bunker del PICH en Comodoro, donde esperarán los resultados.