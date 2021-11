Este domingo 14 de noviembre los chubutenses elegirán tres senadores y dos diputados nacionales para renovar las bancas que tiene la provincia en el Congreso de la Nación.

Los candidatos, que buscarán ocupar una banca en el Congreso de la Nación, aceptaron la propuesta de ADNSUR y Somos Voces para responder un ping pong de preguntas y respuestas que permita a la sociedad chubutense conocer sus ideas y perfiles políticos.

En el último ciclo de videos, los candidatos a senadores y diputados nacionales fueron consultados sobre ¿Cómo ahorran?

“No tengo muchos ahorros es la realidad. Creo que nunca compré dólares ,y por eso no me va bien (entre risas). No tengo casa siquiera. Tengo un auto”, dijo un candidato y actual funcionario del Gobierno Provincial.

A días de las elecciones, los candidatos responden: ¿Quién fue el mejor gobernador de Chubut?

“Tengo mi casa hipotecada, así que pagando y de alguna manera es una forma de ahorro”, dijo una candidata a diputada nacional.

“Ahorrar en Argentina es un privilegio de pocos” sostuvo un aspirante a una banca en el Congreso al sostener que los costos de vida hacen imposible poder ahorrar. También los candidatos también opinaron sobre las las criptomonedas.

QUIÉNES PARTICIPARON

Los candidatos a senadores Ignacio Torres (Juntos por el Cambio); Federico Massoni (Chubut somos Todos); Gloria Sáez (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad), César Treffinger (Partido Independiente del Chubut), mientras que el candidato del Frente de Todos, Carlos Linares fue el único que no se presentó pese a haber comprometido y coordinado su presencia en dos oportunidades con el equipo de ADNSUR.

Los candidatos de Chubut responden: ¿Están a favor o en contra de la legalización de la marihuana?

Los candidatos a diputados Fabián Puratich (Chubut Somos Todos); César Antillanca (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad); Maira Frías (Partido Independiente del Chubut ) , Eugenia Alianiello (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) también participaron.