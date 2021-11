Casi 450 mil habilitados para votar en Chubut: el protocolo por Covid será el mismo que en las PASO

Se espera una jornada de votación ágil, porque se trata de pocas categorías, y los primeros datos provisorios podrían conocerse después de las 21. Para votar en las escuelas, la justicia adelantó que se utilizará el mismo protocolo que en las primarias.

Este domingo desde las 8 y hasta las 18 se votará en todo el país para renovar parcialmente las dos cámaras del Congreso Nacional. En nuestra provincia, hay 449.289 habilitados a votar en 1338 mesas distribuidas en 244 establecimientos. En el caso de Chubut, se renovarán las tres bancas de senadores –dos por la mayoría y uno por la primera minoría- y en algunas zonas como Trelew y Esquel, se renovarán consejeros populares al Consejo de la Magistratura.

Es decir que en la mayor parte de la provincia, las boletas contarán con dos cuerpos, de las categorías legislativas, salvo en los casos en que haya tres cuerpos por votarse al Consejo de la Magistratura y aquellas donde además se vote para elegir presidente de las comunas rurales de Aldea Beleiro y Atilio Viglione.

Horror en un casamiento en Chubut: era el padrino, tenía que cuidar a cuatro nenes pero los abusó

Teniendo en cuenta que solamente hay cinco listas que participarán de esta elección nacional, se pueda avanzar de manera ágil, y que ya a partir de las 21 horas desde el Ministerio del Interior comiencen a difundirse los primeros datos oficiales sobre el resultado, tal como ocurrió hace dos meses en las elecciones primarias.

Teniendo en cuenta que las noticias a nivel nacional hablaban de algunos cambios en el protocolo para ir a votar en el resto del país, desde la justicia electoral de Chubut se aclaró que, en el caso de nuestra provincia, no habrá novedades respecto a la metodología utilizada en las PASO.

Escribió una carta y la mató: Aseguran que el asesinato de la maestra Daniela Velasco "fue premeditado"

Hay expectativa tanto de los organizadores como de los participantes en que se incremente la asistencia de gente a las urnas comparado con el bajo porcentaje de votantes del 67% que hubo en las PASO. Según la secretaria electoral Betina Grosman, esto “se debió al miedo por las condiciones de la pandemia. Calculo que al haberse comprobado que no hubo pico de contagios en las PASO, la gente se va a animar a ir a votar. Ojalá que superemos el 70%. En las PASO, votó menos la gente en la zona sur y en el interior que en la zona del Valle”, comparó.

AUTORIDADES

Respecto a la organización, desde la justica electoral se informó que todas las escuelas tendrán la presencia de delegados y la gran mayoría de las mesas estarán cubiertas con dos autoridades. En ese sentido, se confirmó que la autoridad de mesa que actuó en las PASO y también en las generales, va a recibir un plus de $1000 adicional. Es decir que, en total, el pago a a la autoridad de mesa sería de $ 9000 divididos en $4000 en la primera elección y la capacitación y otros $4000 con la presencia y la capacitación, sumando el plus de $1000.

Para vacacionar una semana en la cordillera de Chubut se necesitan $200 mil

Hubo pocos casos que pidieron reemplazo para las elecciones del 14 de noviembre, y para la justicia, la principal dificultad para cubrir estos cargos se da en Comodoro Rivadavia, que “es el foco de las dificultades porque estuvieron con una sola persona. Por eso, estamos abocados a completar la ciudad y Rada Tilly. Esperemos que el domingo 14 de noviembre tengamos todo completo”, señaló Betina Grosman.

En comparación con las PASO, hubo cambios en la votación en la escuela de Río Senguer porque sufrió la voladura del techo con el temporal de viento, por lo que se trasladó a la escuela secundaria.

Alerta por lluvias en Chubut: podrían caer hasta 40 mm

Respecto a la documentación necesaria para ir a votar, la Cámara Nacional Electoral (CNE) indico que aquellos ciudadanos que no hayan emitido su voto en las anteriores elecciones, de igual manera podrán votar este domingo 14 de Noviembre.

La CNE explico a través de sus redes sociales que los DNI habilitados son: la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, DNI de la tarjeta celeste con la leyenda "NO válido para votar" y sin especificaciones de ejemplar, DNI tarjeta.

Sin embargo, el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI tarjeta que contiene la leyenda "NO válido para votar" y sin especificación de ejemplar, es válido para votar, pero "el DNI en tu celular" no es válido.

Chubut: médico forense continuó haciendo pericias sexuales a menores pese a estar denunciado por pornografía infantil

PROTOCOLO

Ante las consultas sobre si habrá cambios en el protocolo en Chubut en las escuelas a la hora de ir a votar, se aclaró que será el mismo que en las PASO porque funcionó de manera correcta. Es decir que se pondrán los números de las mesas en el exterior del establecimiento para que la gente forme fila afuera, y los delegados irán haciendo pasar al interior en grupos pequeños.

Betina Grosman aclaró que “hubo cambios en un protocolo nacional para evitar que haya demoras entre un elector y el siguiente. A esto ya lo habíamos previsto porque decíamos que ‘si había que esperar los 3 minutos de demora, no nos alcanza el día’. No nos alcanzarían las horas autorizadas para ejercer el sufragio. Por lo menos, tomamos la decisión que existieran filas de 2 o 3 personas esperando para votar. De esa forma, no cambia nada porque ya lo habíamos implementado en las PASO”.

El emotivo recuerdo de la hija de Daniela Velasco: "Ella sabía lo que la amaba y valoraba"

“Va a haber alcohol en gel en cada mesa, también es bueno que cada persona lleve su propia lapicera. Va a haber elementos de limpieza para realizar la sanitización de los locales”, explicó la secretaria electoral.

Respecto a la cantidad de gente autorizada, se van a permitir a 2 fiscales generales (por partido y por escuela) y un fiscal de mesa por partido que se puede reemplazar al momento del escrutinio.

INFORMACION

Un aspecto novedoso es que se creó a nivel nacional un asistente automatizado, bautizado Vot-A, que responderá consultas respecto al lugar de votación, protocolos sanitarios, los documentos válidos para votar, cómo hacer denuncias en caso de algún incidente y cómo justificar la no emisión del voto.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar al link habilitado e iniciar la conversación con la palabra "hola". Se trata de una herramienta que se suma a la estrategia de la Cámara para brindar información veraz y dinámica a la ciudadanía y así prevenir la desinformación.

Un nene de 3 años se soltó de la mano de su papá, cruzó solo la calle y lo atropellaron

Por otro lado, un grupo de organizaciones que promueve la transparencia electoral habilitó ya el sitio web www.votainformado.online, que apunta a que todos los ciudadanos puedan consultar los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales de todo el país por distrito.

“Es clave repasar la lista de candidatos, conocer quiénes son, de donde vienen y qué ideas tienen sobre el país. Vota Informado los va a ayudar para que sepan cómo quieren que se integre el nuevo congreso nacional", señalo el coordinador nacional de la Red Ser Fiscal y uno de los promotores del proyecto Vota Informado, Claudio Bargach.

Advierten sobre una nueva modalidad de estafa telefónica en Chubut

Vota informado es una plataforma nueva en la Argentina, que reunió toda la información de los candidatos y candidatas a cargos electivos nacionales para los comicios del domingo.