Los candidatos que buscarán ocupar una banca en el Congreso de la Nación, aceptaron la propuesta de ADNSUR y Somos Voces para responder un ping pong de preguntas y respuestas que permita a la sociedad chubutense conocer sus ideas y perfiles políticos.

En una nueva edición de este ciclo de videos, los candidatos a senadores y diputados - a menos de una semana de las elecciones que definirán la representación de Chubut en el Senado de la Nación - respondieron: "Por qué hay que votarte" y "Cuál es el principal problema de Chubut"?.

"Soy una persona que tengo principios y valores, que es lo que necesitamos a nivel provincia y nivel país", dijo una candidata y agregó: "Se debe romper con las mismas figuritas repetidas" mientras sostenía un dinosaurio de juguete en la mano.

Saben los candidatos cuánto sale un boleto de colectivo y ¿adhieren al lenguaje inclusivo?

"Me desvivo porque nuestra provincia esté mejor y no le respondo a nadie, no le respondo a Cristina ni a Macri", sostuvo otro candidato. En tanto, otro afirmó candidato a legislador manifestó que la gente debe votarlo porque "soy confiable y buena gente. Mi familia es buena gente".

QUIENES PARTICIPARON

Los candidatos a senadores Ignacio Torres (Juntos por el Cambio); Federico Massoni (Chubut somos Todos); Gloria Sáez (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad), César Treffinger (Partido Independiente del Chubut), mientras que el candidato del Frente de Todos, Carlos Linares fue el único que no se presentó pese a haber comprometido y coordinado su presencia en dos oportunidades con el equipo de ADNSUR.

Los candidatos a diputados Fabián Puratich (Chubut Somos Todos); César Antillanca (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad); Maira Frías (Partido Independiente del Chubut ) , Eugenia Alianiello (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) también participaron.