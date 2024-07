Ahora sí, ya con la tranquilidad de haber obtenido los votos de los diputados y previo a asumir como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Javier Raidan se abocó -en la primera entrevista que concede en la provincia- a responder a algunos cuestionamientos que tuvo su perfil de profesional independiente alejado del sistema judicial.

El abogado de 54 años, oriundo de Avellaneda y con un famoso estudio que llegó a representar a figuras del mundo de la política, el fútbol y el espectáculo, se permitió en diálogo con ADNSUR desafiar la lógica de algunos operadores del ámbito judicial que le cuestionaron su falta de cursos de posgrado, y le reprocharon su poca experiencia en el mundo académico.

El hombre redobló la apuesta, y en vez de aceptar la supuesta falta de formación que le cuestionaron organismos que nuclean a los jueces de Chubut y la FAM a nivel nacional, afirmó que son los operadores del sistema, empleados públicos que cobran un sueldo seguro a fin de mes y viven concursando por ascensos, los que en muchos casos carecen de la experiencia de estar cerca de los problemas de la gente todos los días.

Por esa misma razón, en una expresión de deseo que sonó casi desafiante, sostuvo que en vez de ser un disvalor dedicarse a trabajar ejerciendo la matrícula, debería ser un requisito ineludible para todo magistrado, que le daría una mirada social indispensable para su función.

Además, destacó la mirada política -bien entendida- que debe tener un juez de un Superior Tribunal o una Corte, que no debe estar sólo atento a cuestiones técnicas de estricto derecho, sino saber mirar el contexto de un fallo y tener una agenda abierta y estrecha con los otros dos poderes.

Una vez obtenida la amplia mayoría de los votos de la Cámara -23 de 27 lo aprobaron el último jueves- Raidan ya se reunió con sus futuros pares del STJ y espera indicaciones sobre la fecha de asunción, que sería en los primeros días de agosto, después de la feria. “Estuve reunido con los otros ministros, saludándolos a todos. Fueron todos muy amables. Hay una muy buena predisposición para ponernos a trabajar de parte de todos”, resaltó.

Abogado de la calle

Varios de los diputados que acompañaron el pliego de Raidan dijeron en off que lo que más les gustó fue que vieron el perfil de un hombre con calle. Consultado sobre si se identifica con esta definición, fue contundente: “sí, absolutamente. Yo soy un abogado de la calle. Soy un típico abogado litigante”.

“En general no es muy conocido el abogado litigante porque no tiene tiempo de otra cosa que la de litigar y trabajar. Y en general es muy poco valorado. Por eso para mí es un orgullo llegar a este lugar, desde esta perspectiva, en mi carrera y que de alguna manera sea valorado por eso”, reconoció Raidan.

Además, comentó que luego de su presencia el martes en Legislatura “me llamaron muchos abogados, muchos de Comodoro, también abogados de la zona de la comarca, y muchos de Buenos Aires también. Estaban muy contentos por la revalorización de la matrícula. Así que en este punto también me parece que hemos logrado algo. Aunque sea un poquito, pero hemos logrado algo”.

Interrogado sobre qué le puede aportar la mirada de un abogado de la matrícula al sistema de justicia, justificó Raidan que “el abogado es el que está con la gente, es el que representa los problemas de la gente, es el que hace los planteos que en definitiva son los que tienen que resolver los jueces”.

"Sin abogados no hay justicia y esto es algo que se olvidan muchas veces los operadores judiciales o quienes están de aquel lado del mostrador. Entonces a mí me parece que cuando uno pierde esa perspectiva, pierde la perspectiva respecto de la gente”, advirtió el letrado bonaerense.

Lamentó luego que “el abogado a veces no es muy bien visto, a veces es denostado y eso me parece que no está bueno. La Constitución de Chubut enaltece mucho la función del abogado, no lo vi en otras y eso también hay que aprovecharlo y hay que hacerlo valer. Así que me parece que es un buen punto”, remarcó.

Requisito

El pliego de Raidan fue enviado por el Ejecutivo en junio, y antes los antecedentes habían sido anticipados en esta columna. Para reforzar la importancia del trabajo del abogado litigante, el que se forma en el ámbito privado atendiendo a clientes particulares, Raidan fue más allá, y se animó a plantear que debería ser un trayecto que cumpla todo magistrado previo a cumplir un rol como juez.

“Yo diría que hasta sería muy bueno que los jueces para entender esto, no todos por supuesto -porque algunos ya lo han hecho- pero me gustaría que los jueces ejerzan cuatro años la matrícula como requisito para poder ser magistrados. Sería una muy buena experiencia para todos”, dijo textualmente.

Y agregó que este planteo es “en vista de las críticas que recibí, pero bueno, sería importante que todos entendieran el rol desde este lado, en que no tenés un sueldo a fin de mes o a principio de mes, en el que vos tenés que ganarte tu sustento por tu trabajo, y saber que un juicio tarda ocho años y vos tenés que dar la vuelta hasta ese momento”.

En este punto, sentenció “no es fácil la función del abogado en la calle”, en alusión a que es más cercana a la realidad del trabajador que tiene incertidumbre sobre sus ingresos, a diferencia de un integrante de un sistema público que, haga lo que haga, sabe que va a cobrar cada 30 días.

Para Raidan, el desempeño en el ámbito privado aporta una experiencia clave en la mirada de un magistrado, y por ello expresó que “ves la diferencia cuando hablas con un juez, si estuvo de este lado o no”.

En ese sentido, remarcó “si un juez estuvo en función de la calle, es decir, si fue un abogado litigante con matrícula, vos te das cuenta cuál es el trato y la forma de escribir en sus resoluciones respecto a lo que le dice a los litigantes”.

“Y el que no lo estuvo -en lo privado- también te das cuenta de la diferencia. Pero bueno, eso significa que hay un elemento más para entender del otro lado. No es un mundo solamente judicial, de empleados que pueden ir subiendo de rango, ¿no? Tiene que haber algo más, tiene que haber un conocimiento más acabado de las necesidades sociales. Eso creo yo”.

Pertenencia

Respecto a las dudas que plantearon algunas preguntas de la sesión especial sobre su residencia, aclaró a ADNSUR que “me estoy mudando, voy a vivir en Puerto Madryn, cuando dije que iba a ser en etapas la mudanza, en realidad me refería a mi familia, que va a estar viniendo de a poco, porque mis hijos están terminando el colegio, y no me parece justo cambiarle su mapa sobre el final de sus etapas educativas en este momento”.

Ante las objeciones de los colegios de abogados de la zona sobre el requisito de la residencia y cierto planteo localista, respondió que “muchos de los abogados o los que los que hablan de esto, nos olvidamos que los códigos más importantes de fondo, son federales y son para todo el país”.

“O sea, que el derecho de fondo prácticamente es el mismo. Pero quiero agregar algo más. Los códigos procesales en general son muy parecidos también. Tienen más avance o menos avance, pero son muy parecidos. El de Chubut, por ejemplo, es muy parecido al de la provincia de Buenos Aires, en muchos aspectos”, agregó el futuro ministro del STJ.

Ante la repregunta de si la crítica es por no conocer la idiosincrasia del vecino de Chubut y la realidad de esa provincia, admitió “puede ser que sea así, puede ser que se entienda que eso también es importante, pero también podríamos ver la mirada del Chubut proyectado, y decir cómo sería el Chubut respecto del centralismo federal, respecto de otras provincias”.

“Eso también puede ser un ángulo muy interesante para ver si queremos proyectar a la provincia en términos políticos. Habría que analizarlo. No soy político para analizar esto, pero podría ser también otro punto de vista”, planteó Raidan.

Rol político

A propósito de la relación el ámbito político y la mirada de los ministros del Superior Tribunal como alejados del mundo de la política y abocados a resolver fallos de apelaciones o fijar acordadas en materia administrativa, Raidan no coincide con cierta mirada de que una corte debe ser “una tercera instancia” y por algo las constituciones establecen un mecanismo de selección diferente, con acuerdo de los diputados.

“Para elegir jueces de instancia, el requisito es que tienen que hacer un camino distinto que es por intermedio del Consejo de la Magistratura, que tiene menos alcance político” y es porque “el margen político de las decisiones de los jueces es menor en las instancias inferiores”, explicó.

Y añadió que “en cambio, las decisiones de un Superior, no una tercera instancia, sino un Superior, o una Corte, tienen características más de articulación política necesaria. De hecho, también dije que para mí es fundamental la relación entre poderes. Es fundamental, es importante y debe ser a agenda abierta. Vamos a hablar de este tema, vamos a conversar de este tema, y yo no veo ningún problema en eso”.

Respecto a la función de un juez de la corte, sostuvo que “en realidad el verdadero rol de un ministro de una corte es el del control de la constitucionalidad, en el sentido de nada de lo que se haya resuelto en las instancias inferiores haya vulnerado ningún principio constitucional”.

Y explicó que “eso es lo que te da la articulación política, porque la Constitución es un acuerdo político. Entonces, cuando vos haces la revisión de última instancia, es una revisación con esos principios. Y vos no los podés dejar de lado en un momento de fallar”.

Interrogado sobre si ve una mirada peyorativa del manejo del diálogo político en un ministro del STJ, respondió: “vos pensá que cuando resuelve la Corte, en general resuelve mucho tiempo después del momento que pudieran haber sucedido los hechos sobre los cuales van a basar su decisión. Entonces, tiene que unificar el pasado con el presente del momento que está resolviendo, y con una línea trazada hacia el futuro para otros fallos que vengan en adelante. Ese es el rol de la corte, básicamente”.

Por lo tanto, tener una mirada política “es importante, claro que sí. En la Corte este factor es importante, y está incluido, claramente está incluido”, afirmó.

Sistema acusatorio y narcomenudeo

Ya en el terreno de la política judicial, Raidan ratificó su visión de que no comparte que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut este dividido en una Sala Penal y una Sala Civil, y anticipó que “eso lo puedo plantear, a mí me parece que es un tema importante. Para mí la corte tiene que ser una sola y todos los jueces resolver sobre todos los temas. Eso es mi opinión”.

“Históricamente la Corte de Chubut fue así. Después sucedió un cambio hace unos años atrás y se armó una sala específica penal, que es a la que yo voy, básicamente. Pero entiendo que todos los ministros tenemos que ocuparse y resolver, opinar sobre todos los temas”, insistió el abogado.

Respecto a cómo observa el desarrollo del sistema acusatorio en Chubut, aclaró que “yo lo que digo es que los recursos (presupuestarios) deben ser ajustados hacia ambos lados”, es decir tanto en el Ministerio Público Fiscal como en la Defensa.

Raidan explicó que para que haya buenas defensas deben contar “con la misma cantidad de funcionarios que, por ejemplo, tienen la fiscalía”, por lo que si no se dan esos equilibrios estructurales, “si no hay igualdad de condiciones, la verdad es que eso va al desmedro del sistema”.

“Y si esto ocurre, va en desmedro de la ciudadanía. Así que hay que pensarlo siempre en función de que todas las partes estén equilibradas”, señaló el futuro miembro de la corte chubutense.

Ante la consulta sobre la idea de que el delito del narcomenudeo pase a órbita provincial, Raidan habló de la experiencia que vivió como litigante en la provincia de Buenos Aires, donde dijo, “estábamos saliendo de la estructura de la Policía de Buenos Aires anterior, que hoy está bastante mejorada en algunos aspectos, aunque no está todavía como debería estar, pero está mejor”.

Y respecto a la policía de Chubut, dijo que “está bastante mejor que la policía de la provincia de Buenos Aires” y esto es clave, porque “cuando uno trabaja la desfederalización, tiene que tener una muy buena articulación desde el punto de vista de la fiscalía, y van a tener una nueva materia para trabajar eventualmente, y la interrelación con los policías para no incurrir en los errores que se incurrieron en la provincia de Buenos Aires”.

“Esto tiene que ver con mi experiencia allá, litigando. Es donde vos ves estos problemas. Por eso creo que puedo aportar esa experiencia para tratar de que no se cometan esos errores”, dijo finalmente Javier Raidan.