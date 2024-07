Entre piropos, preguntas indiscretas y el pecado de origen de un libertario con sello propio

EL PIROPO DE LA CANCILLER

Una de las notas de color de la semana que pasó vino desde el viejo continente, con un inesperado piropo fuera de la agenda diplomática. En medio del encuentro empresarial “Argentina: nuevas oportunidades en el sector energético y de la transición productiva”, la canciller Diana Mondino sorprendió al gobernador Ignacio Agustín Torres.

Como se difundió, en la última jornada de su visita de trabajo a Italia, Mondino y su par italiano, Antonio Tajani, inauguraron en Milán el encuentro empresarial. Más de 190 hombres de negocios e inversores locales estuvieron en el Palacio Francesco Turati, sede de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad.

En ese contexto sobre las oportunidades de inversión en el sector energético argentino, Mondino le dedicó unas palabras al mandatario de Chubut. “Aquí me acompaña un gobernador de otro partido, joven, buen mozo…”, dijo la cordobesa, que desató la risa en el salón.

La cara de sorprendido y los ojos muy abiertos del mandatario chubutense lo dijeron todo. No es la primera vez que el ojo de la canciller genera noticia. Se trata de la misma funcionaria que semanas atrás provocó revuelo internacional, cuando dijo que “los chinos son todos iguales”.

PREGUNTAS FUERA DE LUGAR

El cuestinario de 99 preguntas que los diputados prepararon para la sesión especial para escuchar a Javier Raidan dan para todo. Cómo se sabe, este martes 2 de julio el propuesto como ministro del STJ debe responder inquietudes de los legisladores sobre los más variados temas.

El contenido lo anticipó en exclusiva ADNSUR esta semana y es muy variado. Casi imposible que Raidan conteste absolutamente todo. Pero lo que más sorprendió a algunos, fue que algunos diputados pareciera que buscan hacer pisar el palito al abogado bonaerense.

Por un lado, porque lo obligarían a violar el secreto profesional si quieren saber todo respecto a sus clientes anteriores. Y por el otro, porque le piden opinión de todos los temas y como fallaría si fuera juez. Es decir, lo dejarían inhabilitado en todos los asuntos por haber adelantado su mirada, lo que lo obligarían excusarse.

De todos modos, sería muy extraño que no obtenga los 18 votos que necesita y quizás varios más.

LA REAPARICIÓN DE LUQUE EN EL CONCEJO

La presencia del exintendente Juan Pablo Luque en el Concejo de Comodoro, para conversar con integrantes del bloque Arriba Chubut, no pasó inadvertida en los pasillos legislativos ni en la agenda política de los últimos días de la semana pasada. Aunque el vínculo es habitual, no faltaron especulaciones en torno a la presencia del excandidato a gobernador, de reconocida ascendencia sobre el bloque.

“Se habló de política, lo normal en estos casos, pero nada como fuera de lo común. ¿Si le sacaron el cuero a Othar? Nunca se habla de las personas, sino de las decisiones políticas que se toman o se dejan de tomar”, bromeó uno de los testigos del encuentro, que escuchó al pasar parte del cónclave.

Temas como la obra pública, el presupuesto que hay para ejecutarlas y la demora en iniciarlas habrían sido parte de esa agenda. “La preocupación es porque el bloque oficialista le dio al intendente todas las herramientas legislativas que pidió, como la emergencia de obras públicas y la posibilidad de anticipos financieros para que las empresas compren los materiales, pero la cosa no arranca”, se indicó, ya en tono más serio. “Veníamos a 200 por hora, pero ahora estamos con el freno de mano puesto”, se afirmó, al comparar ambas gestiones.

UN PRESUPUESTO MÁS GORDO EN COMODORO

A propósito de plata para obras, el Concejo de la ciudad petrolera recibirá en los próximos días un pedido de ampliación presupuestaria del Ejecutivo, por valor superior a los 30.000 millones de pesos. Sería producto del mayor ingreso por regalías petroleras, que como era de esperar supera en mucho a lo previsto en el presupuesto 2024, elaborado en octubre del año pasado y sobre un valor dólar estimado en ese momento en 490 pesos.

De este modo, la ampliación presupuestaria añadiría recursos en más del 30% de lo inicialmente esperado, en la mayor parte para la ejecución de obras, ya que los fondos de regalías, surgidos de la ley del año 2012 como bono adicional, tienen asignación específica.

Parte del incremento presupuestario también deberá destinarse al subsidio al boleto de ómnibus, que ya insume unos 1.000 millones de pesos por mes y que en la primera mitad del año ha agotado casi la totalidad de lo previsto para 2024.

EL ARA SAN JUAN, PARA FIN DE AÑO O EL PRÓXIMO

Entre las consecuencias del temporal de nieve que afectó a los departamentos Escalante y Sarmiento se cuenta el nuevo impacto sobre el no terminado camino Ara San Juan, que sufrió el descalce casi definitivo del talud que sostiene al camino que vincula km.3 y km.4, que seguirá sin terminarse, al menos por ahora.

El secretario de Infraestructura del municipio, Luis Romero, detalló esta semana que la obra de enrocado para proteger el talud tendría un costo estimado, a valores de hoy, en 3.500 millones de pesos.

“Vamos a ver si podemos calzarlo en el presupuesto del último trimestre de este año, o si ya queda directamente para el presupuesto 2025”, dijo el funcionario local.

Con relación al delicado estado del frente costero de la ciudad, Romero también dijo que siguen reclamando a Provincia por la obra de protección para el Chalet Huergo, que sigue dando señales de grave deterioro y riesgo de derrumbe. Desde el ámbito provincial se respondió que aún falta concluir el estudio de impacto ambiental para la obra. ¿Llegará antes de la próxima marejada grave?

LA COINCIDENCIA ENTRE GLINSKI Y MENNA, CON DISIDENCIA DE ROMERO

EL debate legislativo por la ley bases y el paquete fiscal tuvo entre sus focos más visibles el capítulo del impuesto a las ganancias, vinculado a este último proyecto. Aunque la discusión ya está terminada y el tributo quedó restablecido, faltando todavía la reglamentación, se abre un nuevo debate, vinculado a la constitucionalidad de la norma.

La discusión está planteada por el hecho de que el impuesto fue restablecido con los votos solamente de la Cámara de Diputados, ya que el capítulo de ese tributo había sido directamente rechazado por el Senado, que lo eliminó del texto de la ley aprobada en general.

Uno de los que hizo punta al interior de Juntos por el Cambio, en el debate por la anticonstitucionalidad de la ley que restableció el tributo, fue el vicegobernador Gustavo Menna. En su carácter de abogado constitucionalista y con experiencia además como ex diputado nacional, fue referenciado en medios de Buenos Aires con la opinión contraria a la constitucionalidad del tributo.

En términos similares se expresó el diputado José Glinski, en línea además con el posicionamiento de todo Unión por la Patria, que argumentó la anticonstitucionalidad del tributo.

Quien expresó su postura contraria fue Ana Clara Romero, quien dijo no compartir la posición de Menna respecto de la legitimidad de la norma, entendiendo también, como abogada, que lo que hizo el Senado cuenta como modificación y que Diputados tenían el derecho a rechazaron esos cambios, e insistir sobre el proyecto original.

Vale aclarar: Romero coincidió con Glinski en el rechazo a la restitución del impuesto, pero discrepa respecto de que ahora sea un tema para judicializar, mostrando también una posición diferente a la de Menna.

LOS LIBERTARIOS “DE PALADAR NEGRO” LE DESCUBREN EL ADN A TREFFINGER

Tras el fallo de la justicia federal que le entregó el sello de la ‘Libertad Avanza’ al diputado nacional César Treffinger, que cambiará el nombre de su partido ‘Ciudadanos por Chubut’ a LLA, quien reclamaba la pertenencia de origen salió al ruedo a reorganizar su tropa. Se trata de Diego Brandán, actual subsecretario de Pesca de Chubut y uno de los precursores de los libertarios en la provincia, que reclamaba para su sector el nombre del partido, pero que ahora conformará el partido ‘Sos vos Chubut’, que seguirá apoyando a Milei pero dará la espalda al actual diputado nacional.

“Desde que asumió como diputado no se lo vio más por la provincia, no vi ninguna gestión suya en Chubut y en la carta orgánica de su partido político habla de justicia social, o sea que no es libertario”, dijo Brandán, como quien descubre un equívoco insalvable en la cadena genética de una definición política.

Además, advirtió que los libertarios que quedaron fuera de La Libertad Avanza son mayoría, al tiempo que trazó el eje de vinculación en Comodoro Rivadavia con el concejal Omar Lattanzio, que salió también a criticar a su excandidato a gobernador.

LA COOPERATIVA DE RAWSON Y EL DEDAZO

Por estos días, la cooperativa de servicios públicos de Rawson sigue estando en boca de todos. Con audios escandalosos de sus consejeros y denuncias cruzadas, en las últimas horas salió a hablar públicamente el síndico Mario Orellano, quien reconoció que, de todos los miembros del consejo, sólo una -la presidenta Josefa Avila- fue electa por votos de los afiliados, mientras que a todo el resto los eligió él mismo “a dedo”.

Admitió que así fueron designados el vicepresidente, César Monsalve, el tesorero Román Canario y recientemente la secretaria, Sandra Alonso. Antes, había sido elegida bajo este método la consejera Cynthia Sanz, quien renunció a poco de asumir.

No supo explicar por qué razón, toda la lista electa en noviembre pasado renunció argumentando diferentes motivos, y se agarró de un artículo del estatuto puesto para emergencias, que habilita a nombrar algún consejero.

Pero al parecer, la Subsecretaría de Asociativismo estaría analizando alguna denuncia y podría caer una intimación para que se llame urgente a elecciones, dado que la conducción es ilegítima.

A propósito de las renuncias, uno de los que se fue, Daniel Febrero, también salió a hablar, y explicó que en su caso se vio obligado a alejarse al enterarse de la decisión política del gobernador Ignacio Torres, según él mismo dijo, de elegir a los otros nombres.

Hay que recordar que el principal impulsor de la actual conducción que ganó las elecciones, fue Maximiliano Valle, socio político de Torres y actual subsecretario de Desarrollo Humano de la provincia.