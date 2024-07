Este miércoles, Javier Milei presentó en San Juan, el Plan Nacional de Alfabetización junto al ministerio de Capital Humano. Allí, el presidente de la Nación, remarcó que “vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el Gobierno Nacional”.

El acto se celebró este miércoles pasadas las 11 de la mañana en frente a la casa de Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan. Cabe señalar que el encuentro se demoró, luego de que personal de seguridad detuviera a un jubilado de 76 años, con un arma calibre 9 milimetros, a pocos metros del lugar.

Según se supo, el hombre intentó pasar el anillo de seguridad y en un control de detector de metales dio positivo. De esta forma, al demorarlo constataron que tenía un arma sin la documentación reglamentaria y entre 8 y 10 cartuchos completos, listos para usar.

El Gobierno Nacional decidió congelar las tarifas de luz y gas para julio

LA PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

Durante el acto encabezado en San Juan, Milei indicó que "no vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que, como gobierno, tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala".

El Mensajero Rural, el Whatsapp radial que cumplió un rol fundamental en el temporal de nieve y hoy está en riesgo

Asimismo, reveló que el programa tiene una colaboración entre Capital Humano y los ministerios de Educación de todas las provincias. Además, destacó que “tiene un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes, y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos”.

“¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras, antes de que sea demasiado tarde", aclaró el presidente. Asimismo, confirmó que las pruebas Aprender comenzarán a partir de tercer grado.

El Gobierno presentó el adelanto del Presupuesto 2025: el dólar oficial a $1.016 y la inflación en 139,7%

Por otra parte, Milei cuestionó a Alberto Fernández, expresidente argentino por algunas decisiones tomadas en educación. “No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron, irresponsablemente, el desarrollo educativo de millones de chicos. Lamentablemente, no se ha hablado mucho de alfabetización en Argentina en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad”, señaló.

Torres no confirmó si participará del "Pacto de mayo" en la vigilia del 9 de Julio que anunció el Gobierno Nacional

“Por todo esto, hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad, y volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo: que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y ancho de nuestro país”, indicó.

QUÉ DIJO LA MINISTRA PETTOVELLO

Por su parte, la titular de Capital Humano habló por primera vez en un acto y sostuvo que el país sufre de “pobreza cultural y educativa”. Sin embargo, aclaró que “no solo afecta a los estratos más pobres, sino a millones de estudiantes de todos los sectores sociales, tal como lo muestran las pruebas nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y Aprender”.

“La Argentina sufre desde hace años una tragedia: el síndrome de la devaluación. Durante décadas devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación. Devaluamos la escuela y la política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer, dejamos de ser grandes como Nación”, agregó.

Pondrán en macha la creación del Plan Nacional de Alfabetización: de qué se trata

“Buena parte de la casta política seguía mirando para otro lado gastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados. Detrás del discurso de un Estado presente nos encontrábamos con un Estado agrandado y, al mismo tiempo, incapacitado para ejercer sus funciones esenciales”, concluyó.