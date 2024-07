El abogado bonaerense Javier Raidan, propuesto por el Poder Ejecutivo para sumarse al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, cumplió este martes con el requisito legal de exponer ante la Legislatura en una sesión especial sobre un cuestionario que le fue acercado previamente. Es el paso previo al tratamiento de su pliego, que se votará en la sesión del próximo jueves.

Raidan habló durante dos horas, en un primer tramo -el más extenso- expuso de manera libre sobre la mayoría de los temas, y luego su mirada fue requerida por algunos diputados en cuestiones específicas. La sesión tuvo asistencia perfecta, fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna y no tuvo interrupciones.

En su exposición, Raidan dijo que “es un orgullo personal estar en uno de los cargos más importantes” y comentó que está casado, tienen tres hijos de 21, 17 y 10 años y que no conforma ninguna sociedad comercial, ni sociedades en ninguna empresa. “Mi esposa es empleada de Anses, jamás ocupe ningún cargo público y nunca fui propuesto para otro superior”, aclaró.

La Asociación de Magistrados pide a la Legislatura que no trate el pliego de Raidan y lo devuelva al Ejecutivo

Luego se definió como un “estudiante derivado de la escuela pública” a lo que aclaró que tiene orientación penal en la carrera, y “me abrí un estudio propio que se llama Raidan & Asociados, que hoy está en CABA en Puerto Madero”. Añadió que “nunca fui candidato, mi lógica siempre fue el derecho, si hubo políticos que requieren mis servicios, he defendido de todos los partidos”.

“Nunca litigué en Chubut, fui estudio externo de YPF y vine por cuestiones profesionales de la empresa”, dijo Raidan, quien informó que “me estoy mudando a Chubut, lo voy a hacer en etapas, mis hijos están en etapa escolar”. Pero dijo que busca estar de manera permanente: “Quiero ser un juez presente, quiero estar en todos lados, en las necesidades que requiera el servicio de justicia”, indicó.

Histórico fallo: autorizaron a una chica a quitarse el apellido del padre abusador

Dijo sobre su desempeño en el ámbito privado “el resultado es en general positivo” que siempre ejerció rol de defensor o querellante, y ejerció ordinario en provincia de Buenos Aires, en CABA, en casos federales en Comodoro Py, y federales económicas en provincias que “me permitió actuar en todo el país”. Se describió como “uno de los fundadores del colegio de abogados en Lanús” y ser “presidente de la comisión de hacienda, le tocó el manejo económico de la caja de abogados”.

Respecto a lo que podría aportar, dijo que “el hecho de litigar con tres matrículas diferentes me permite tener un vuelo de experiencia que sería muy propicio sumarlo al STJ chubutense. Esto hace que los abogados particulares entendamos los problemas de la gente, somos los que tenemos que pelear muchas cosas”.

Condena firme: Nahir Galarza deberá cumplir la prisión perpetua por asesinar a su novio

Género y cupo

Luego Raidan señaló que “se me ha criticado por no tener el curso de Ley Micaela” y aclaró “lo quiero hacer con el régimen de etapas que tiene el STJ”, pero marcó que esta lucha viene de larga data y que fue protagonista: “cuando los abogados veíamos a las mujeres lastimadas en las comisarias”.

“Presentábamos escritos en los juzgados esto no tenía respuesta, y terminaba en casos mucho más graves que nos llevaron a esto” dijo Raidan, quien destacó “los abogados también denunciamos esto desde el origen, lo vivimos en primera persona. Mi estudio tiene un área de familia, la relación con lo penal es total”.

Brutal ataque en Chubut: golpeó a su pareja embarazada y a su hija con la escalera de una cucheta

Respecto al planteo sobre la discriminación inversa, dijo “estoy en contra de todos los cupos, podría haber 6 mujeres en el STJ, no debe ser lo que determine la elección, sino la capacidad o el perfil. Reconozco que fue una punta de lanza importante para ganar espacios pero es una cuestión bastante superada”.

Dijo que “en mi estudio el 70 % de los cargos lo ocupan mujeres, nunca me había dado cuenta, porque miraba el profesionalismo” y destacó que el STJ “viene haciendo un trabajo interesante con el cupo de discapacidad. Y está en ese camino de integración, con empleados trans y empleados discapacitados”.

Sobre la pregunta respecto a la relación entre poderes dijo que “es fundamental, debe ser abierta con reuniones permanentes entre sí. Porque tenemos roles distintos, y en el momento de decidir cambios puede colaborar la mirada de uno u otro. Es el juego de la democracia, y eso no implica que a la hora de decidir no se pueda hacerlo libremente”.

Caso Loan: siguen los rastrillajes con Patricia Bullrich a la cabeza

Aludió a las críticas de la Asociación de Magistrados que “cuestionan el conocimiento de la realidad de Chubut, y sostuvo que “no está de acuerdo en una división en salas, sino que debe existir la opinión de todos en todos los temas”.

Además, mencionó que “el superior no debe ser una tercera instancia, sería importante crear alguna cámara de casación, y la corte tratar los temas de raigambre constitucional. Porque esto satura de trabajo al superior, y en definitiva las decisiones que debe tomar son lineales, fijar posturas y el resto de los actores van siguiendo el mismo camino”.

Narcotráfico

Se refirió al sistema acusatorio, y dijo Raidan que en Chubut “noto una tendencia más abocada al MPF en los recursos, habría que trabajar en emparejar con las defensas”. Pero dijo que “el sistema está digitalizado, nos pone a la vanguardia a nivel país. Hará falta mejor acceso a internet, creo que todo el mundo tiene que tener derecho a acceder a las tecnologías”.

Se prendió fuego un refugio militar cerca de Caviahue: los daños son totales

Sostuvo que en Chubut “hay 690 detenidos, pero no hay sistema carcelario propio, muchos están alojados en comisarias, no es un buen síntoma, esto lo he visto en la bonaerense y no es bueno, hay que sentar las bases para ese crecimiento”.

Sobre una hipotética desfederalización del narcomenudeo dijo “es buena en la medida que se trabaje a conciencia, yo en un momento me opuse en provincia de Buenos Aires, porque había un desmadre policial muy serio y si bien se solucionó en parte el narcomenudeo y luego trajo problemas, porque quedó una franja en el medio, abajo lo provincial y arriba los más grandes del negocio, se perdió el cruce de información en el medio”.

El juez comodorense Javier Leal de Ibarra fue reelecto para encabezar la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales

Pero afirmó que en el caso de Chubut “podríamos trabajar con los fiscales de la Procunar y la Procelac en algún convenio específico y tratar de amalgamar políticas que vayan controlando este flagelo. Aunque -dijo- terminar con el narcotráfico es una utopía, no va a terminar”.

Discusión terminada

Sobre si está a favor o en contra de la doctrina garantista, dijo que “es una discusión superada, no estoy de acuerdo. Los parámetros constitucionales están fijados, y si se contraponen, se ven en cada caso específico”.

Por ejemplo, la colisión entre corte de ruta y libre tránsito, “los dos son derechos fundamentales, están amparados constitucionalmente. No puedo entrar en un adelanto de opinión, se resolverá de acuerdo a la prueba de cada caso”.

“No creo en la legislación de los jueces, sino en la que generan ustedes que son los representantes del pueblo. Hacemos un control constitucional ante un caso específico, sólo deberían hablar con sus sentencias o después para explicarlas”, dijo Raidan a los diputados.

Un pitbull atacó en la cara a un nene de 10 años en una ciudad patagónica y tuvo que ser trasladado a un hospital

Opinó que “la Constitución de Chubut es muy buena, avanzada, es perfectible, pero la base sigue vigente al día de hoy: delitos ambientales, libertades personales, los recursos naturales.

Y también la libertad de prensa tiene un amparo constitucional muy fuerte”. Agregó que “propugno y valoro la libertad de prensa, no tengo relación con medios en la zona. No di notas y elegí hablar acá”.

Sobre su participación en la causa Kostecki y Santillán, dijo que “el secreto profesional esta por sobre todas las cuestiones, emitir opinión me haría incurrir en un delito. Fue uno de los juicios más importantes en la provincia de Buenos Aires, como abogado lo quise hacer, tenia 32 años, para participar”.

Tras idas y vueltas, Burlando confirmó que será el abogado de la familia de Loan

Incluso destacó que “cuando fui mencionado para ocupar este espacio me llamaron para felicitarme los abogados de Kostecki y Santillán”, ya que “el abogado particular es absolutamente parcial, defiende los intereses de su asistido. El fiscal no tiene el mismo rol, es objetivo”.

Administración

Luego destacó Raidan que el STJ “debe ser la única corte del país que tiene certificación ISO 9001. El nivel digital es muy elevado” y sobre la tasa de justicia, dijo que “el STJ tenía un administrador que no está más, habrá que nombrar otro para que administre y debería estar en funcionamiento el auditor. Es una materia pendiente que se tendrá que resolver”.

“El manejo administrativo de los fondos debe ser del superior porque su mirada abarca a toda la provincia” señaló. Agregó que el Superior “está haciendo una inversión edilicia, una ciudad judicial en Comodoro a la que le falta poco, sería importante terminarlo, el acceso a la justicia también es edilicio, además de digital”.

Detuvieron a un hombre que vendía drogas cerca de una escuela y en su casa secuestraron dinero

Concluyó que “la tasa de justicia bien administrada y con el fin específico de mejorar las cuestiones edilicias es muy buena política”.

Respecto a la pregunta del diputado Juan País sobre la política salarial, y que se ha criticado la decisión de dar aumentos por acordada sin mirar los ingresos de la provincia, Raidan dijo que “es un tema complejo, entiendo que la respuesta está en la relación interpoderes. La justicia tiene una independencia lógica habida cuenta su trabajo en el tiempo que difiere de otros estamentos. En el diálogo se puede tratar muy bien y llegar a balances razonables. El poder judicial debería adaptarse a la realidad”.

Ante la pregunta del diputado Daniel Hollman sobre la cuestión ambiental, y cual es la función específica del Poder Judicial en esa materia, dijo Raidan que Chubut “es una provincia con una enorme riqueza en recursos naturales, el Poder Judicial no necesita un fuero especifico por el momento. La respuesta está en la Constitución, que preserva el medio ambiente y regula el desarrollo de la extracción”.

Un camión de Puerto Madryn llevaba una importante cantidad de langostinos y volcó cerca de Mar del Plata

Opinó que por ahora debería manejarse en el ámbito contencioso, y que en todo caso sería algo a evaluar más adelante, pero hoy sería “un gasto innecesario”

Consultado por la diputada Andrea Aguilera sobre los limites de las acordadas del STJ que van mas allá del mero ordenamiento y se ha inmiscuido en materias procesales, dijo que “no estoy de acuerdo, los jueces no legislan”. Y respecto al acceso a la justicia, dijo que “la ciudadanía está teniendo más participación, la cuestión que viene es el desarrollo digital. También en los nuevos delitos, y la inversión con estafas virtuales, ciberdelito, grooming”.

Especialización

Luego fue consultado por la diputada Andrea Toro sobre si realizó posgrados en materia penal, y respondió Raidan que “con un estudio propio es muy difícil tener tiempo libre para hacer un posgrado, queda relegado cuando uno tiene que hacer el trabajo de juicios diarios. No va en desmedro del estudio que uno tiene que incorporar para alguna causa”.

Burlando cruzó a Laudelina tras asegurar que Loan murió atropellado: "Piensan que somos bolu..."

Respecto a si desempeñó alguna otra actividad académica después de 2001 y 2002, dijo que “me convocan muchos colegas a dar clase sobre la práctica profesional, y por las mismas razones -de exigencia de los casos de su bufete- no encontré otros cursos, ni busqué certificados, la preparación va por otro lado”.

“La prioridad son los expedientes para los que fui contratado. Dejo todo de lado por mis clientes y por eso no tengo ninguna queja ni reprimenda ni llamado de atención”, expresó el aspirante al STJ.

Consultado por el diputado Santiago Vasconcelos sobre la baja en la edad de imputabilidad, dijo que “mirar solamente una edad cronológica siempre fue una problemática, porque hubo cambios generacionales muy grandes. Generalizar es complejo, no soy proclive a edades fijas, y los estudios deberán ser determinantes. Lo ideal sería trabajar individualmente en cada caso”.

Interrogado por su opinión sobre el sistema de designación, dijo Raidan que “hay un error conceptual, no es lo mismo el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores, con el sistema de selección de ministros” ya que “todas las constituciones tienen ese mismo formato. No es el mismo el rol que cabe a uno u otro actor. Entiendo que el Ejecutivo vio características que pueden sumar algo en las políticas a trazarse”.

Evitó dar su visión sobre el impacto Ley Bases y el RIGI, sobre el hecho de que si hay litigio se trasladaría a tribunales internacionales y esto podría afectar la ley 5001 que prohíbe la megaminería. “Es probable que esto llegue a instancias del STJ y yo tener que dar una sentencia, y esos argumentos sean utilizados para una recusación. Para mi el mandato constitucional es muy autosuficiente en estos temas”, indicó.

En el mismo sentido, evitó opinar sobre una política en casos de abuso policial y a la demanda de Tatiana Goic sobre si es el momento adecuado para discutir la baja de la edad de imputabilidad cuando el estado no garantiza todos los derechos a los niños, dijo que no puede adelantar opinión, sino “esperar las causas y resolver en consecuencia” porque “la respuesta conlleva una interpretación política”.