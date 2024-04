El poder entre bambalinas

Política en Chubut Bolsillos que se llenan y piedras que vuelan entre manos levantadas y escondidas La polémica suba de dieta de senadores muestra rechazos de palabra, pero no tanto de hechos. Vuelve la polémica por el ‘defensor’ de los adultos mayores en Chubut. Los aceitados vínculos ‘madernistas’ con el bloque oficialista en Legislatura suman otro nombre. La fiscalía no encontró dolo en la obra no realizada para mejorar los acuíferos de Comodoro. A un organismo de Trelew no le entran ‘más balas’. Y otras perlitas del Poder Entre Bambalinas.