El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona habló sobre el proyecto de ley de baja de imputabilidad a 13 años. Cabe recordar que el pasado viernes 28 de junio, la “Nueva Ley Penal Juvenil” fue enviada al Congreso de la Nación para ser tratada. En tanto contó con el acompañamiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde el Gobierno indicaron que su objetivo es “evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores”. Luego de la polémica por el proyecto, Cúneo Libarona habló con la prensa y se refirió a la propuesta. En este contexto, indicó que los adolescentes de 13 años “son adultos y tienen conciencia”.

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.” En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, explicó.

“Si tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿Cómo no va a comprender la criminalidad del acto? ”, cuestionó.

“¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que son inimputables, que quedan en libertad. No hay límites”, añadió en TN el titular de la cartera de Justicia.

“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, explicó.

EL COMUNICADO DEL GOBIERNO POR EL PROYECTO

En el documento compartido en redes sociales por el proyecto de baja de imputabilidad, desde el Gobierno indicaron que “se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas”.

“Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien”. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del '80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas”, agregaron.

Asimismo, indicaron que “esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”.

Por último, recordaron que “nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia”.