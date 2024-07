En una rueda de prensa posterior a la presentación del Código Electoral en la Legislatura provincial, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró “cuando haya algún cambio de gabinete, lo vamos a informar -formalmente- como corresponde y no con rumores. Se dicen muchas cosas. Estoy muy conforme con el gabinete por el trabajo a lo largo de estos seis meses. Pudimos avanzar en la mayoría de los compromisos que asumimos”.

“Logramos salir del pozo financiero en el que se encontraba la provincia. Además, se avanzó en distintas cuestiones de calidad institucional. No es cierto que la macroeconomía resuelve todo por ósmosis. Hay un trabajo en conjunto que vamos a hacer con los intendentes en una agenda de crecimiento y desarrollo para tener una mayor densidad de empresas. Hay una agenda de la microeconomía en la que el sector privado tiene un rol fundamental”, anticipó.

NO ASEGURÓ SU PRESENCIA EL 8 DE JULIO EN TUCUMÁN PARA EL ‘PACTO DE MAYO’

“No recibí ninguna invitación. Creo que ningún otro gobernador recibió la invitación para concurrir a Tucumán. Estamos esperando a ver qué pasa. No vamos a asistir a algo que no sabemos de qué se trata”, indicó el mandatario nacional sobre la fecha confirmada por Javier Milei para la firma.

“En principio, hay que ver de qué se trata, si se firma algo o no, si es simbólico, un acto o si conlleva algún compromiso. Queremos verlo para tomar la decisión de estar presentes o no. Hasta el momento, no está hecha la invitación”, reconoció.

CONFIANZA EN LA APROBACIÓN DEL PLIEGO DE JAVIER RAIDAN AL STJ

También se refirió a la exposición de Javier Raidan ayer en Legislatura de Chubut, en el marco de su propuesta para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

" Fue sólida. Incluso, sirvió para saldar las dudas. Creemos que mañana va a haber un acompañamiento importante porque es un hombre del Derecho y va a aportar muchísimo a la calidad institucional de la provincia”, consideró.

SALARIOS DOCENTES

“Siempre que hay una discusión paritaria, hay diferencias. Hay que generar los consensos necesarios. Estamos conformes con el trabajo que se está haciendo desde el ministerio de Educación. Queremos que el sector docente pueda contar con un acuerdo paritario por encima del resto”, señaló en cuanto al paro anunciado en las últimas horas por el gremio de la ATECh por 24 horas.

“Las variables son el esquema de recomposición salarial y la realidad de acuerdo a las arcas provinciales. Es una discusión que hay que darla de cara a todos los sectores. Hay vocación por parte del Gobierno de entrar en un esquema de recomposición salarial y poner a la Educación como prioridad”, afirmó el gobernador de la provincia, Ignacio Torres.