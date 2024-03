La gesta del guanaco y otras visiones dobles en la política de Chubut y sus cruces con Nación

UN DISCURSO DE AUSENCIAS

Atrás quedaron las épocas en las que los discursos de apertura de sesiones en la Legislatura de Chubut eran una convocatoria a toda la cúpula política de la provincia. El último viernes, en la sesión especial para oír el mensaje de Ignacio Torres, hubo muchas sillas vacías.

Empezando por los legisladores nacionales, de 8 hubo sólo 2: los senadores Edith Terenzi y Carlos Linares. No asistió la senadora Andrea Cristina y ninguno de los 5 diputados: ni Ana Clara Romero, ni Jorge Ávila, que son cercanos al gobernador. Ni los peronistas Eugenia Alianiello, como tampoco el comodorense José Glinski. Mucho menos, claro, el libertario César Treffinger, representante cúlmine de Javier Milei en la provincia, que ha hecho del silencio (sólo roto en redes sociales) un culto en su breve pero eficaz carrera política.

La Legislatura aprobó con 24 votos a favor la ley de apoyo a Torres ante el conflicto con Nación

De todos modos, Loma Ávila aporto el color de sus seguidores en las barras y envió a su representante, Carlos Gómez, el secretario adjunto del sindicato y hasta hace pocos meses, diputado provincial. De los miembros del STJ no se vio a Camila Banfi ni a Daniel Báez, con un pie afuera tras presentar su renuncia, a partir de las denuncias que amenazaban con un escandaloso juicio político para destituirlo.

Por parte del entorno familiar del gobernador, sólo su pareja Ornella, pero no estaban sus padres (¿punto en común con Milei?). Sí estuvieron, en cambio, los ex gobernadores José Luis Lizurume y Néstor Perl, así como el ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy. A muchos les sorprendió que no estuviera Carlos Maestro, de excelente relación con el mandatario.

Desde válvulas que se cierran, a emergencias de ocasión y pelucas que se vuelan

Esta vez hubo asistencia perfecta de los diputados provinciales, que aportaron varios bostezos en la hora y media que duro el discurso. Entre los intendentes, como era de esperar, acompañaron los cercanos, como la radatilense Mariel Peralta y Matías Tacetta. También vio al intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, de buena sintonía con el gobernador, pese a sus diferencias partidarias.

UNA SILLA VACÍA QUE DESPERTÓ ESPECULACIONES

Quienes leen señales y subtítulos en la política no dejaron de mostrar su extrañeza por la ausencia de la diputada Ana Clara Romero, aunque desde su entorno se restó dramatismo a ese faltazo. Según explicaron, la legisladora nacional había acordado con el gobernador que asistiría a una cena del bloque PRO, el jueves por la noche, en la que se buscó limar asperezas internas, luego del cruce entre Chubut y Nación, que había tenido a Patricia Bullrich, presidenta del partido, poniéndose del lado del presidente Javier Milei. Tampoco había estado Romero el lunes, cuando el gobernador hizo uso de la banca 28, en ese caso por razones personales, según dijeron sus colaboradores.

No "hubo llamados" de los equipos de Nación pero Milei está invitado a Chubut el 7 de marzo

Más allá de las explicaciones, entendibles y atendibles, hubo comentarios de que la legisladora no estuvo del todo cómoda durante los momentos más calientes del cruce Nación-Provincia, en particular por el temor de que las consecuencias de que la medida anunciada, en caso de llegar a concretarse ‘el cierre de válvula’, hubiera traído consecuencias más negativas aun para la provincia. Pero como todos respiraron aliviados, tras el fallo del juez Sastre, todos pudieron respirar aliviados, aunque siguen con atención lo que hará la Corte, a partir de ahora, con la definición del conflicto.

Tierra del Fuego paralizará por 24 horas la producción de petróleo en apoyo a Chubut

Por la noche del viernes, en cambio, Romero se hizo tiempo para asistir a la apertura de sesiones del presidente, Javier Milei, quien bajó un poco el tono a las peleas y convocó a los gobernadores a un pacto para el próximo 25 de mayo.

EL FURCIO DEL GUANACO

Como aquella recordada frase que emulaba al cómico Cantinflas, ‘Antes de hablar, voy a decir unas palabras”, el gobernador Ignacio Torres se tomó unos minutos, para responder los últimos ataques del gobierno de Javier Milei, en su pelea por la coparticipación. Previo a iniciar el discurso preparado, arremetió contra las críticas por el presunto uso de fondos para fiestas populares, a las que reivindicó y defendió, con alusiones risueñas a los dichos de la inefable Patricia Bullrich, sobre la población de guanacos en Chubut que, según la ex candidata a presidente, “en Chubut no vive nadie y hay más de un millón de guanacos”.

Torres: "Nos queremos hacer cargo del Procrear a través de Chubut Fideicomisos"

Fue en ese marco que Torres aludió varias veces a los camélidos, en términos irónicos, para arremeter contra “los porteños que mostraron llamas del norte”, sin evitar su propio desliz. Fue cuando el mandatario provincial agradeció, en esos momentos iniciales, “a todos los chubutenses y también, por qué no, a nuestros queridos guanacos, que son más de un millón en esta provincia”.

Pequeño error: son mucho menos, 600.000 ejemplares, según la aclaración que salió a hacer la Dirección Provincial de Fauna Silvestre, para refutar los dichos de la ministra. Alguno fue más allá, con la mala intención de siempre y el chiste fácil, para decir que la ‘Pato’, para variar, estaba viendo ‘doble’. Cuac! Ojo, “Nachito”, como lo llamó Milei en su poco amistoso cruce de los últimos días, cometió un error parecido en cuanto a los números. Y eso que sólo estaba tomando mates.

Más de 500 clubes de la Patagonia salieron a respaldar a "Nacho" Torres

LAVADITOS LOS MATES

A propósito del mate, el gobernador buscó transmitir una imagen descontracturada durante su extenso discurso, lo que en algún momento le empezó a jugar una mala pasada, entre lo extenso del discurso leído (que él buscaba atemperar con un “ya falta menos”, cada tanto, cosa que no se cumplía). Como consecuencia, el mate que le iban cebando sus colaboradores estaba cada vez más frío, lo que le varias quejas a lo largo del discurso. “Nadie me ceba mate”, o “el mate ya está frío”, cuando lograba su cometido. ¿Habrá sido una táctica, para apurarlo, o una operación de inteligencia de los enviados del gobierno nacional, en busca de “purgar a la casta”?

LOS PRIMOS HERMANOS

Una de las repercusiones del fallo de Hugo Sastre a favor de Chubut contra Nación, fue el rebote en medios nacionales aliados al oficialismo, respecto al "sospechoso" parentesco del juez.

Qué dijo “Nacho” Torres sobre el deporte en su discurso: deudas, deterioros y el plan para posicionar a Chubut Deportes

Queriendo desacreditar los argumentos del fallo, algunos voceros en redes y canales de TV, aludieron a que el juez Sastre es primo del radical Mario Cimadevilla, quien, dijeron, es asesor del gobierno de Chubut.

Otros lo confundieron con el ex vicegobernador Ricardo Sastre y su hermano el intendente madrynense, Gustavo. Más allá de que la provincia tiene pocos habitantes y muchos guanacos, según la mirada de funcionarios nacionales, que exista parentesco no tiene nada que ver con los argumentos y la extensa trayectoria del juez que ocupa el cargo desde hace casi 20 años. Un intento de desviar la atención.

TREFFINGER, EL LLANERO TAN SOLITARIO QUE SE PELEÓ HASTA CON TORO

El diputado nacional de LLA, César Treffinger, se convirtió en el ‘llanero solitario’, en medio del conflicto entre el gobernador Ignacio Torres y el presidente Javier Milei.

El gobernador Torres encabezará el inicio de clases en la escuela de Trelew donde cursó la secundaria

A través de las redes sociales, se dedicó a fustigar la postura de Torres y cuestionó "la actitud y locura delirante del Gobernador de Chubut... Joven inmaduro y soberbio que practica una política con mentiras, despilfarro y elevada irresponsabilidad siempre. Lo advertí SIEMPRE! -dijo el legislador, usando las mayúsculas, que es la forma de gritar en las redes-. Deje de hacer papelones @nachotorresch y gobierne en serio”.

Se ganó innumerables respuestas y críticas de todo el arco político chubutense que apoyaba la postura de Torres, y tuvo que bloquear a más de un usuario.

Quien respondió desde su propio sector fue su ¿ex? socia Andrea Toro, del Pich, quien se mostró “molesta”, porque “nos falta el respeto a todos los que trabajamos y fuimos parte para que hoy esté en una banca -le endilgó-. Mucha gente trabajó, no hay que desconocer eso, fue un gran trabajo que creímos que iba a durar en el tiempo, pero no sé por qué se terminó el diálogo”, lamentó.

Milei contra Torres y "la runfla" de los gobernadores: "Pobrecito Nachito, es un pobre chico"

Al mejor estilo del ‘león’, don César se pelea con todos, hasta con los que en su momento lo apoyaron para llegar adonde está. Casualidades al margen: los cincuentones que veían el ‘Llanero solitario’ en blanco y negro recordarán que su inseparable amigo era un indio llamado ‘Toro’. Muy loco, eso, ¿no? Inmune a esas banalidades, el diputado libertario parece decir, montado en su caballo (o pony) blanco: :“¡Hi-yo, Silver, away!” , que en el doblaje en español sonaba como “Arre, Plata, adelante!”, en cada final de capítulo.

“NACHO, NO PODÉS USAR GMAIL”

Otra que terció en el conflicto Chubut-Nación fue la infaltable Lilia Lemoine, quien amenazó con una denuncia judicial al gobernador Ignacio Torres por el hecho de utilizar una cuenta de correo de Gmail.

Torres: “Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo, no te enfrentes al gobierno nacional', pero no podemos seguir haciéndonos los distraídos”

La diputada, reconocida por sus teorías sobre la tierra plana y otras aptitudes, disparó en cámaras de canales porteños: “Nacho Torres no podés estar usando Gmail para temas del Estado”, expresó la legisladora, para agregar, con la misma convicción con al que suele decir que la humanidad vive engañada creyendo que el planeta es redondo: "eso es punible. Es un ridículo, merece solo burlas”, completó la ex maquilladora de Milei, que en tiempos de coronavirus sugirió en sus redes sociales un test muy sencillo y barato: “que un enfermo vaya a toser sobre una mesa y venga otra persona, sin factor de riesgo, a chupar la mesa, para ver si se contagia”.

En medio de la tensión entre Chubut y Nación: explotaron los memes por el "mail" a Torres

LA LLUVIA QUE DESATÓ UN ‘INCENDIO’ EN TRELEW

El domingo 25 de febrero, mientras muchos miraban el superclásico Boca-River, por las redes sociales se desató una polémica que siguió durante toda la semana, todavía más intensa. Fue a causa de la lluvia caída en Trelew y el anegamiento de calles que hacía tiempo no se veía. Varias cuadras de la ciudad quedaron ‘de bote a bote' y comenzó a circular la versión de que habían colapsado las cloacas.

Sin embargo, desde la cooperativa eléctrica de la ciudad se publicó un vídeo y un comunicado, en el que se expresó que el problema fue a causa de la falta de mantenimiento de los pluviales, algo que corresponde al municipio.

Bullrich reveló que Torres le advirtió que no enviaría más barriles de petróleo: "Pensé que era un chiste"

Al día siguiente, en conferencia de prensa, el intendente Gerardo Merino exploto de furia, y directamente pidió la renuncia del presidente de la entidad, Jorge Lincheo, porque "no está a la altura de las circunstancias". Al día siguiente, el dirigente dijo que no pensaba renunciar, y el ambiente quedó en una extrema tensión. Esperemos que para la próxima lluvia, más allá de la pirotecnia verbal, municipio y cooperativa trabajen en conjunto en pos de los vecinos.

OTHAR ABRE LAS SESIONES Y APUNTA AL PASIVO AMBIENTAL

Este lunes será el turno de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, con un discurso que el intendente Othar Macharashvili trasladará al km.8, ya que convocó a sesionar en el gimnasio municipal número 4. En la presentación se anticipa que habrá menciones a la situación de emergencia económica y próxima convocatoria al Consejo Económico Social, en el marco de una situación que preocupa por las dificultades para la compra de alimentos en comedores sociales y una demanda que podría crecer en forma exponencial, sobre todo con la llegada del invierno y la suba de tarifas que se anticipa a partir del mes de abril.

Habría también espacio para otro anuncio importante, ya anticipado por fuentes del Ejecutivo ante ADNSUR, en relación a una ordenanza específica para el relevamiento del pasivo ambiental en la ciudad y su saneamiento, en el marco de la discusión abierta con YPF ante su decisión de desprenderse de áreas maduras.