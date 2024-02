Milei contra Torres y "la runfla" de los gobernadores: "Pobrecito Nachito, es un pobre chico"

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar en la mañana del domingo al gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres, a quien descalificó en términos personales y resaltó que los demás mandatarios "no quieren hacer el ajuste" porque "no quieren resignar sus privilegios de casta", al contrastar que, en cambio, el Gobierno nacional ya ha "alcanzado el equilibrio en el Tesoro".

“Pobrecito Nachito, no la ve. Es un pobre chico que no puede leer un contrato”, disparó el presidente en una entrevista.

Además resaltó: “es de una precariedad intelectual muy grande. No tengo la culpa que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”, dijo.

Torres: “Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo, no te enfrentes al gobierno nacional', pero no podemos seguir haciéndonos los distraídos”

“Si Torres viola la ley pagará las consecuencias”, resaltó.

Al mismo tiempo, lo definió como “un símbolo de la decadencia”.

“Si comprometés tus ingresos contra una deuda, y ponés como garantía que puede tomar la plata de tu sueldo ¿te vas a quejar que lo hacen todos los meses?”, insistió.

“No tengo la culpa que el pobre chico no esté en condiciones de leer un contrato”, resaltó el presidente en comunicación con La Nación + desde Estados Unidos.

También indicó que la advertencia hecha por el gobernador Torres, acerca de que podría interrumpir el envío de petróleo y gas en reclamo del pago de una deuda de fondos nacionales "es un delito" frente al cual intervendrá la Justicia en el caso de llevarse a cabo.

"Se seguirán los pasos legales que determine la Justicia", respondió Milei, en una entrevista telefónica con el canal La Nación +, acerca de una posible intervención de la provincia patagónica si Torres tome la decisión que anunció en los últimos días.

Nacho Torres redobló la apuesta ante la amenaza de Milei y fue contundente: "Que me mande a Gendermería"

Además, consideró que el resto de los gobernadores lamentablemente hicieron la misma interpretación que Torres, al avalar con un comunicado la situación.

“Estamos para defender a los argentinos de bien, no a los runflas”, añadió.

Además, afirmó que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional" y analizó que dentro de ese sector hay quienes "no la ven" y "detestan" su presencia en el poder porque significa que "estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años".

El presidente Milei responsabilizó al columnista de Clarín Sebastián Borensztein por los "tosedores" de Massa en el debate

"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", dijo Milei en una entrevista desde Estados Unidos con La Nación+.

Además, aseguró que "ya hay indicios de que las cosas están mejorando" en materia económica y que la inflación "está claramente bajando".

En declaraciones al canal La Nación + desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), Milei afirmó que, entre otros indicadores, las variables financieras y el riesgo país en descenso marcan esa realidad, lo que permitiría "abrir el cepo" al dólar a mediados de año.