El gobernador Ignacio Torres cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei, durante la movilización petrolera en rechazo al retiro de YPF, al afirmar que Nación “nos está reteniendo una escuela por día”, en referencia al monto de coparticipación que se empezó a restringir desde el gobierno nacional.

Tras convocar a los dirigentes gremiales a defender “espalda con espalda” a la región, más allá de las diferencias políticas, Torres anticipó que la próxima semana habrá reuniones de importancia, vinculadas a la situación de YPF.

“Es un tema simbólico, que después de más de 100 años de explotación, en los que esta región dio a Nación más de 300.000 millones de dólares, hoy tenemos rutas que son un desastre. ¿Saben por qué? Porque siempre se hizo lo mismo, de mirar para otro lado y hablo de distintos gobiernos, para no pelearse con el gobierno nacional”, manifestó.

UNA FOTO CON OTHAR Y LA REPRESALIA DE NACIÓN

Para revertir la situación, dijo que recurrió a la justicia cuando se eliminó el fondo compensador por el transporte, junto al intendente Othar Macharashvili, porque la mayor parte de ese subsidio llega a los usuarios de Comodoro Rivadavia.

“Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo’, no te pelees, te vas a poner en contra al gobierno nacional -relató-. Pero decidimos para no seguir haciéndonos los distraídos. Hoy nos encontramos con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque me saqué una foto con un intendente de otro partido. Eso es ser déspota, es algo ilegal porque nosotros hemos tomado la decisión correcta de reclamar”, enfatizó.

El gobernador chubutense reiteró el anuncio de esta mañana, al señalar que si el martes próximo no hay un cambio de actitud del gobierno nacional, impedirá que se siga enviando petróleo y gas desde Chubut. “Ahí te quiero ver, si sos tan guapo”, ironizó.

El planteo del gobernador apunta a cuestionar las retenciones de recursos por coparticipación federal de impuestos, que atribuyó a una represalia por el reclamo judicial por el subsidio al transporte. Y si bien admitió en declaraciones periodísticas que el gobierno nacional aplica esos descuentos a partir de la deuda que Chubut mantiene con el Estado nacional, por préstamos tomados en la gestión de Mariano Arcioni, criticó que no se le permita a la provincia reprogramar esos vencimientos, para poder funcionar.

“Nosotros vamos a hacer con mucho esfuerzo las obras que Nación ha dejado de hacer. Vamos a pavimentar la ruta 37 y hoy estamos licitando la Escuela de Biología, pero en lugar de poder celebrar eso, tenemos que tomar esta decisión de pelear todos juntos -convocó-. Lo que nos está reteniendo Nación equivale a una escuela por día -comparó, en referencia al costo de 3.000 millones de pesos de la obra del edificio escolar-. Si para el martes no nos sacan el pie de la cabeza, vamos a ir todos juntos y no va a salir una gota más de petróleo y gas desde Chubut”, concluyó.